Российский историк: "Путин не хочет оппонировать сторонникам Сталина"

Российский президент допускает переосмысление эпохи сталинского террора лишь в той мере, в какой это выгодно ему самому, говорит в интервью Sueddeutsche Zeitung научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики" Олег Хлевнюк.

Несколько миллионов человек сгинуло в жерновах сталинского террора. Крупномасштабные кампании против крестьян и "чистки" в рядах политических оппонентов пришлись в первую очередь на 1920-е и 1930-е годы, отмечает автор публикации Клара Либковски. Людей преследовали, депортировали, уничтожали. Однако общество не стремится переосмыслить события той эпохи. Одну из причин историк и сотрудник ГАРФ Олег Хлевнюк видит в политике, проводимой в этой сфере президентом Владимиром Путиным.

30 октября в России отмечают День жертв политических репрессий. Что означает эта дата для россиян? "Этот день не является в России выходным. Газеты и телевидение упоминают о нем, но для большинства россиян эта дата, по сути, ничего не значит", - замечает собеседник SZ.

"У правительства по этой теме нет официальной линии. Путин понял, что многие в России негативно относятся к Сталину, а есть те, кто его почитает. Он пытается угодить и тем и другим. В 2017 году минуло 80 лет с того момента, как в стране при Сталине был развернут "Большой террор". (...) Для Путина эта годовщина стала удобным поводом почтить память жертв сталинизма", - говорит историк.

Те, кто стоит за преступлениями того времени, не упоминаются - "Путин не хочет оппонировать сторонникам Сталина".

В качестве одной из важных причин положительного отношения к Сталину эксперт называет победу над нацистской Германией. "Кроме того, многие связывают с социализмом общественный прогресс".

Настоящего переосмысления, продолжает историк, не происходит еще и потому, что "в России люди заняты другими, более насущными проблемами. Их беспокоят высокий уровень безработицы, маленькая зарплата, неудовлетворительные жилищные условия. То, что было в прошлом, многим уже не так важно".

Поклонники Сталина сегодня используют миф, сложившийся вокруг вождя, рассказывает Олег Хлевнюк. "В нем Сталину приписываются положительные качества и отрицаются негативные последствия его правления: например, террор и голод. Те, кто устанавливает памятники Сталину, критикуют тем самым и правительство Путина - они недовольны несправедливой олигархической политической системой". Некоторые памятники по распоряжению сверху демонтируют - особенно тогда, когда их установка грозит обернуться протестами.

Останавливаясь на работе правозащитной организации "Мемориал", эксперт говорит о том, что, несмотря на то, что группа внесена в реестр "иностранных агентов", она продолжает активно работать. "Публикует книги, организует конференции и вносит немалый вклад в процесс переосмысления прошлого", - отмечает историк. По его мнению, Москва не ставит перед собой политической цели полностью подавить такие организации - по крайней мере, пока. Тот, кто ищет информацию о преступниках того времени, сегодня в России без труда может ее найти.

Что должно измениться, чтобы общество открыто и честно смогло дискутировать о Сталине? "Постепенно, шаг за шагом выстроить работающую общественную сеть. Публиковать критические материалы по этой теме, стимулировать работу музеев и соответствующим образом обучать студентов и молодое поколение в целом. Подобная сеть гораздо продуктивнее надежд на официальную политическую работу", - резюмирует собеседник SZ.