Ваша собака глупее, чем вы думаете

"Люди считают четвероногих питомцев особенно сообразительными. При этом в своих когнитивных способностях они не превосходят коз, выдр или черепах", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"На страницах научного журнала Learning and Behavior Стивен Ли и Бритта Остхаус сравнили когнитивные способности собак со способностями многих других животных и пришли к выводу: конечно, собаки не глупые, однако считать их выдающимися интеллектуалами, намного превосходящими всех других животных в когнитивных способностях, неоправданно", - передает журналистка Катрин Блават.

"По мнению Ли и Остхаус, когнитивные способности собак следует сравнивать со способностями представителей трех групп: животных, которые охотятся сообща, плотоядных и одомашненных животных. В конце концов особенности питания и образа жизни животного определяют и его когнитивные способности. Собаки принадлежат ко всем трем группам", - говорится в статье.

"К сравниваемым видам были отнесены, например, пятнистые гиены, которые, как и собаки, являются хищниками и охотятся, объединяясь в социальные группы. Кошки представляли группу плотоядных домашних животных, лошади и козы - травоядных домашних животных", - пишет Блават.

"Как показал анализ более чем 300 исследований, у некоторых представителей каждой группы были выявлены как минимум такие же когнитивные способности, как и у собак. "Например, козы могут следовать человеческим жестам так же хорошо, как собаки", - говорит Остхаус. Лошади без проблем соотносят голос сородича с его изображением, а морские выдры ловко обращаются с инструментами", - передает издание.

"Когнитивные способности собак не представляются исключительными" - к такому выводу пришли ученые, что, как отмечает журналистка, способствует тому, чтобы наше представление об интеллектуальных способностях животных стало менее искаженным.

Тем не менее, любителям собак можно быть спокойными, пишет Блават далее: с трона мнимых умников свергали до этого и других животных.

"Лучшим примером является здесь конь, живший в начале XX века в Берлине. Умный Ганс регулярно доказывал перед зеваками свои математические умения, отвечая на арифметические задачи количеством ударов копытом по земле. (...) Только после многомесячных наблюдений за жеребцом психолога Оскара Пфунгста (...) выяснилось, что Умный Ганс был мастером не математики, а наблюдения. Он обращал внимание на мельчайшие неосознанные изменения в напряжении тела тех, кто задавал ему задачи", - повествует журналистка.

"Достаточно ли мы, люди, умны для того, чтобы понимать, насколько умны животные? Сомнения в этом возникают, когда речь идет о животных, которых обычно не относят к "светлым головам": рептилиях вроде черепах и ящериц. Однако исследования Анны Уилкинсон из Университета Линкольна показывают, что с когнитивными способностями у этих животных дело обстоит лучше, чем предполагалось. Так, некоторые черепахи показали удивительно хорошие результаты при выполнении задач на оценку поведения, наблюдаемого в ходе решения проблемы. Уилкинсон даже установила у своих испытуемых зачатки социального обучения", - говорится в публикации.