31 октября 2018 г. Кон Кохлин | The Telegraph Члены Палаты лордов должны более транспарентно раскрывать информацию о своих связях с Россией "После того как правительство предоставило убедительные доказательства того, что отравление в Солсбери было совершено российским ГРУ - военной разведслужбой, благоразумным шагом для всякого британского парламентария, у которого есть связи с российским бизнесом, был бы пересмотр его позиции", - пишет обозреватель The Telegraph Кон Кохлин. "Вместо этого, как выяснилось при проверке, проведенной специальным комитетом по международным делам, несколько видных пэров продолжали лоббистские усилия в пользу российских компаний, подозреваемых в тесных связях с Кремлем", - говорится в статье. Издание пересказывает письмо британского министра безопасности Бена Уоллеса в комитет: "Уоллес сообщает, что у него была встреча с лордом Фэрфаксом Камеронским, который хотел обсудить вопросы, связанные с его работой в российской судоходной госкомпании "Совкомфлот". "Однако министр утверждает, что отклонил предложение встретиться и обсудить санкции с лордом Баркером Бэттлским, председателем крупной российской энергетической компании EN+, мажоритарным пакетом которой владеет Олег Дерипаска", - говорится в статье. "Теперь комитет стремится опросить лорда Баркера о его отношениях с Дерипаской после сообщений, что олигарх продолжает поддерживать тесные связи с российским истеблишментом разведки и сферы безопасности, в том числе с ГРУ", - пишет издание. Как утверждает автор, "полковник Виктор Бояркин, бывший высокопоставленный сотрудник ГРУ, до недавнего времени получал зарплату в "Русале". "Олигарх также нанял на работу Валерия Печеника, бывшего кадрового разведчика из ФСБ, который недавно был назначен главой "Базового элемента", - пишет издание. Газета сообщает, что лорд Баркер "отрицает, что пытался что-то лоббировать перед Уоллесом, и уверяет, что его работа в EN+ направлена исключительно на устранение участия Дерипаски в жизни компании". "Но депутаты Палаты общин все сильнее недовольны тем, что лорд Баркер не принимает приглашение предстать перед комитетом", - говорится в статье. Источник: The Telegraph