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31 октября 2018 г.
31 октября 2018 г.

Кэт Лэй | The Times

По утверждениям ученых, антибиотики повышают вероятность ожирения у детей ясельного возраста

"Среди детей, которые в возрасте до двух лет принимали антибиотики, выше вероятность ожирения к трехлетнему возрасту", - пересказывает The Times результаты нового исследования. "По словам ученых, препараты могут менять состав микрофлоры кишечника - то есть бактерий, которые в нем обитают", - поясняет журналистка Кэт Лэй, ссылаясь на публикацию в интернет-версии научного журнала Gut. Ученые также связали прием противокислотных средств с повышенным риском ожирения.

В исследовании рассматривались данные о лекарствах, прописанных 333353 детям в системе здравоохранения Минобороны США с 2006 по 2013 гг. "Примерно 72,5% детей был прописан какой-либо антибиотик, почти 12% - противокислотное средство (антагонист рецепторов гистамина-2), а 3% с небольшим - другое противокислотное средство (ингибиторы протонного насоса). В целом ожирение появилось у 14% детей, причем каждому десятому ребенку не прописывались никакие препараты", - говорится в статье.

"В исследовании также сделан вывод, что вероятность ожирения выше среди мальчиков, среди детей, появившихся на свет путем кесарева сечения, и среди тех, чьи родители имели звания ниже офицерского", - пишет газета. Издание подчеркивает, что исследование носило чисто наблюдательный характер, так что оно не доказывает причинно-следственной связи между приемом лекарств и ожирением.

Источник: The Times


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