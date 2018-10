31 октября 2018 г. Кэт Лэй | The Times По утверждениям ученых, антибиотики повышают вероятность ожирения у детей ясельного возраста "Среди детей, которые в возрасте до двух лет принимали антибиотики, выше вероятность ожирения к трехлетнему возрасту", - пересказывает The Times результаты нового исследования. "По словам ученых, препараты могут менять состав микрофлоры кишечника - то есть бактерий, которые в нем обитают", - поясняет журналистка Кэт Лэй, ссылаясь на публикацию в интернет-версии научного журнала Gut. Ученые также связали прием противокислотных средств с повышенным риском ожирения. В исследовании рассматривались данные о лекарствах, прописанных 333353 детям в системе здравоохранения Минобороны США с 2006 по 2013 гг. "Примерно 72,5% детей был прописан какой-либо антибиотик, почти 12% - противокислотное средство (антагонист рецепторов гистамина-2), а 3% с небольшим - другое противокислотное средство (ингибиторы протонного насоса). В целом ожирение появилось у 14% детей, причем каждому десятому ребенку не прописывались никакие препараты", - говорится в статье. "В исследовании также сделан вывод, что вероятность ожирения выше среди мальчиков, среди детей, появившихся на свет путем кесарева сечения, и среди тех, чьи родители имели звания ниже офицерского", - пишет газета. Издание подчеркивает, что исследование носило чисто наблюдательный характер, так что оно не доказывает причинно-следственной связи между приемом лекарств и ожирением. Источник: The Times