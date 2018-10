31 октября 2018 г. Кэт Лей | The Times Веганство помогает диабетикам худеть и контролировать уровень сахара в крови "Веганы давно отстаивают пользу своей диеты для здоровья и теперь могут указать на исследование, свидетельствующее о том, что, сократив потребление мяса и молочных продуктов, диабет второго типа можно держать под контролем", - сообщает корреспондент The Times Кэт Лей. Пациенты, следующие веганской диете или диете, основанной в основном на растительной пище, лучше контролируют уровень сахара в крови и худеют почти в два раза сильнее. Есть также свидетельства того, что по большей части растительный рацион улучшает настроение и может замедлить поражение нервной системы, связанное с диабетом. Исследователи из Лондонского университета, Нортгемптонского университета и фонда Национальной службы здравоохранения в Восточном Суссексе изучили 11 экспериментов, в рамках которых диеты, богатые фруктами, овощами, орехами и зерновыми, сравнивались с другими рационами. В восьми экспериментах диеты были полностью веганскими. В каждом из них участвовали в среднем 433 человека в возрасте примерно 55 лет. "Анализ показал, что симптомы депрессии, а также показатели физического и эмоционального качества жизни улучшались только в тех группах, которые соблюдали диеты на растительной основе", - сообщает журналистка. Депрессия может влиять на то, насколько хорошо контролируется уровень глюкозы в крови, поясняет автор статьи. "В рамках шести исследований соблюдавшие растительную диету смогли сократить или перестать использовать медикаменты, принимаемые при диабете и связанных с ним расстройствах, таких как высокое давление", - пишет Лей. Уровень глюкозы более резко падал в группах, исключивших или сокративших в рационе продукты животного происхождения. Эти пациенты худели в среднем на 5,23 кг, по сравнению с 2,83 кг в других группах. Уровень жиров в крови тоже падал сильнее, и уменьшалась невралгия. Однако Том Сандерс, почетный профессор Королевского колледжа в Лондоне, предупредил, что веганская диета может привести к дефициту витамина В12, что может вызвать анемию и другие расстройства. Источник: The Times