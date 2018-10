31 октября 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Россия готовится "дать задний ход" от своих последних обязательств в области прав человека в Европе "За последние несколько дней два российских официальных лица - министр иностранных дел Сергей Лавров и спикер Госдумы Вячеслав Володин - по отдельности дали понять в интервью, что правительство Владимира Путина, возможно, готовится прекратить членство России в Совете Европы", - пишет в своей статье в The Washington Post Владимир Кара-Мурза-младший. "Если "Россит" - как назвал это генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - состоится, он будет означать далеко не только отказ российским гражданам в защите на основании Европейской конвенции о правах человека и в доступе в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Он также станет продолжением попыток Путина переориентировать Россию - развернуть ее спиной к самой концепции Европы, которая является антитезой для нынешнего кремлевского режима", - полагает автор. Кара-Мурза отмечает, что географически значительная часть территории России находится в Европе, а культура, доминирующий менталитет и религиозная принадлежность России тоже долгое время являются европейскими. Россия стала членом Совета Европы в 1996-м, а в 1997-м президент Ельцин призвал к созданию "Европы, где большие и маленькие страны - равноправные партнеры, объединенные общими принципами демократии". Автор замечает: "Преемник Ельцина не разделял этот принцип. Хотя Россия осталась членом Совета Европы формально, правительство Путина отвергло его дух". Автор напоминает, что в 2016 году российская делегация вышла из Парламентской ассамблеи Совета Европы, в 2017-м Россия прекратила переводить взносы в бюджет Совета Европы. "Если ситуация останется прежней, в июне 2019 года крупнейшая страна Европы автоматически перестанет быть членом Совета Европы", - говорится в статье. "Путин наверняка будет доволен. Во всей своей внутренней и внешней политике последних лет Кремль пытается отвергать принципы современной Европы. В официальном докладе, составленном российским правительством несколько лет назад, открыто заявлялось, что "Россия - не Европа". Это лаконично выражает суть разногласий между российской демократической оппозицией и Кремлем. Как сказал [Борис] Немцов в одном из своих последних интервью: "Мы считаем, что Россия - европейская страна, что наш цивилизационный выбор - европейский". Даже советская власть, существовавшая десятки лет, не смогла перманентно изменить эту установку. В конечном итоге, как бы он ни старался, и Владимир Путин ее тоже не изменит", - заключает автор. Источник: The Washington Post