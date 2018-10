31 октября 2018 г. Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Учения НАТО - предупреждение России и сигнал союзникам НАТО проводит в Норвегии учения, крупнейшие после окончания холодной войны. "Эта демонстрация силы - предупреждение граничащей с Норвегией России. Это также сигнал принимающей стране и остальным 28 членам Североатлантического альянса: за безопасность надо платить", - передает корреспондент The Wall Street Journal Джеймс Марсон. Учения показывают, что альянс готов защищать союзников, таких, как Норвегия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Разумеется, я также ожидаю, что Норвегия выполнит свои обязательства перед НАТО и всеми своими союзниками по НАТО", - добавил он, имея в виду норму оборонных расходов в 2% от ВВП. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что стране в силу размера своей экономики трудно быстро увеличить расходы. По его словам, Норвегия тратит на оборону на 30% больше, чем в 2013 году, и планирует достичь намеченных 2% к 2024 году. По словам Столтенберга, достаток - это не оправдание. "Все скорее наоборот. Быть богатым - это не проблема. Я согласен, 2% от большого ВВП - это больше, чем 2% от маленького. Но нужно помнить, что, если вы выделяете 2% на оборону, 98% у вас есть на что-то еще. А 98% от большого ВВП - это намного больше, чем 98% от маленького", - сказал он. "Ряд аналитиков говорят, что Норвегию может быть трудно заставить тратить 2% на оборону, поскольку для многих граждан это не является приоритетом. В отличие от стран Балтии и Польши, Норвегия не была оккупирована Москвой", - отмечает автор статьи. "Люди не особо чувствуют угрозу со стороны России. Они считают конфликт маловероятным", - сказал доцент Норвежского института оборонных исследований Паал Сигурд Хильде. "Россия возродила свой Северный флот, который может похвастаться передовыми подлодками и базируется в Североморске, в нескольких десятках миль от границы с Норвегией. Она также открыл новые военные базы в Арктике", - пишет Марсон. Тем не менее, по словам Бакке-Йенсена, Россия "сегодня не представляет прямой военной угрозы для Норвегии". Страна старается поддерживать баланс в отношениях с Россией, сказал он, и соседи сотрудничают в сфере рыбных ресурсов и заключили поисково-спасательные соглашения. "По словам министра обороны, опасения вызывает то, что начавшийся где-то в другом месте конфликт может вынудить Россию атаковать, чтобы защитить свой Северный флот", - передает Марсон. "Норвегия в ответ усиливает оборону, - пишет журналист. - Она приняла поставку первых шести истребителей F-35 из как минимум 40, заказанных у Lockheed Martin Corp. Она закупила четыре субмарины у немецкой Thyssenkrupp AG и заказала Boeing Co. пять морских патрульных самолетов P-8, чтобы отслеживать новейшие российские подлодки". Норвегия создает мотопехотный батальон в регионе на границе с Россией и пригласила дислоцироваться американских морпехов на ротационной основе. Источник: The Wall Street Journal