Аэрозоли от астмы вредят климату

"Благодаря смене лекарства, астматики могут уменьшить свой экологический след, утверждают ученые. Однако они не советуют предпринимать поспешные и самовольные действия", - пишет австрийское изданиеKurier.

Аэрозоли от астмы подверглись критике в связи с тем, что при их использовании выделяются парниковые газы, которые, в свою очередь, связаны с глобальным потеплением. "По словам исследователей, многие астматики могут уменьшить свой экологический след и тем самым сберечь климат, сменив лекарство на более экологичное", - передает издание.

"Тем не менее, команда исследователей из Кембриджского университета настоятельно рекомендует не принимать поспешных решений. Пациенты должны проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем менять препарат", - говорится в статье.

"Отправной точкой для рекомендаций ученых стало исследование, в котором было изучено влияние различных используемых в Великобритании ингаляторов на окружающую среду. В 2017 году в стране было выписано около 50 млн ингаляторов, при этом семь из десяти были дозированными аэрозольными ингаляторами, выделяющими парниковые газы".

"В дозированных аэрозольных ингаляторах используется гидрофторалкан, создающий избыточное давление внутри баллончика. В отличие от хлорфторуглеводородов он не разрушает озоновый слой, однако в связи с продолжительным сохранением в атмосфере способствует глобальному потеплению", - поясняет издание.

"По словам британских экспертов из Кембриджского университета, подобные аэрозоли являются причиной 4% выбросов парникового газа, приходящихся на долю Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). По их оценке, замена уже одного из десяти ингаляторов на более экологичные варианты может сократить выбросы в общей сложности на 58 тонн, что соответствует примерно 400 кг на одного пациента. Такого же сокращения выбросов можно добиться, например, отказавшись от мяса. (...) Более экологичными вариантами ингляторов являются, по словам экспертов, порошковые ингаляторы", - передает Kurier.