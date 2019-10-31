В Женеве будущее Сирии находится под пристальным наблюдением

"В среду под эгидой ООН начал свою работу сирийский Конституционный комитет, объединяющий правительство и часть оппозиции. (...) Во Дворце Наций почти бок о бок сидели два сопредседателя, Ахмед Кузбари от сирийского правительства и Хади аль-Бахра от оппозиции, разделял их только спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Выступая перед 150 делегатами, представлявшими оба лагеря и гражданское общество, эмиссар ООН назвал этот день "историческим" и призвал всех к "терпению". Несмотря на всю торжественность происходящего, она с трудом скрывала то, что после 8 лет войны в Сирии ООН берет на себя роль пассивного участника ", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Марк Алльгёвер.

"Перед нами театр теней, - анализирует Мохаммад-Махмуд Ульд Мохамеду, профессор истории Женевского института международных отношений и развития. - Представители оппозиции сидят в Женеве только потому, что они были туда допущены правительством и тремя определяющими державами в Сирии: Россией, Ираном и Турцией".

"Последние прервали переговоры в Швейцарии в 2017 году, чтобы перенести свои обсуждения мирного процесса в Астану, в Казахстан", - говорится в статье.

"Мы являемся свидетелями последнего этапа длительного спада женевского мирного процесса. Его запуск 7 лет назад принес надежду. Но мало-помалу он стал утрачивать свое содержание", продолжает историк.

"(...) В черте Женевы в ближайшие недели стороны должны будут прийти к единому мнению: нужна ли новая Конституция или следует внести поправки в Конституцию, принятую в 2012 году? Правительство отдает предпочтение второму варианту. И хотя следующие президентские выборы должны состояться в 2021 году, оно исключает любые дискуссии о судьбе Башара Асада", - отмечает журналист.

"(...) В то время как военная ситуация никогда еще не была столь благоприятна для Дамаска, роль курдов остается неопределенной. Курды, оставленные американским союзником перед лицом наступления Турции, не представлены в Женеве", - указывает автор статьи.

"Настолько легитимным можно считать этот мирный процесс, если они туда не включены?" - задается вопросом профессор Мохамеду.