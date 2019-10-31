Каким должен быть диалог с Россией?

Европа должна осознавать границы диалога с Россией, которая хочет прицепить российский вагон к экспрессу азиатской экономики. Но прагматичный диалог европейцев с Россией является насущным и необходимым, пишет французский дипломат Жан-Мари Геэнно, бывший заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям, на страницах издания Ouest-France.

"(...) Недавно я вернулся из Сочи, где состоялось ежегодное заседание клуба "Валдай", в котором принимает участие президент Путин, тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство". Поэтому российские участники приветствовали подобный азиатский выбор, которому рассчитывает противостоять президент Французской Республики, предлагая европейский выбор, позволивший бы России не быть "миноритарным союзником" Китая, как он объяснил полтора месяца назад в своем выступлении перед послами. Но если послушать россиян, то становится ясно, что их страна не променяет Азию на Европу. Она хочет прицепить российский вагон к экспрессу азиатской экономики: стоит ли этому удивляться?" - рассуждает автор статьи.

"(...) Нам лучше осознавать существующие границы диалога с Россией. Игнорировать их - значит идти на двойной риск: вместо объединения европейцев из-за чрезмерных амбиций им придется готовиться к избыточным уступкам и разногласиям. Европа скорее интригует Россию, нежели производит на нее впечатление. Москва продолжает мечтать о диалоге с Вашингтоном, который мог бы вернуть ей образ сверхдержавы, в то время как Евросоюз, похоже, не способен оперативно превратить в реальность свое желание противостоять американской политике в отношении Ирана. Многие вопросы остаются без ответа: отхлынет ли популистская волна, которую поддерживает Москва? Сплотит ли европейцев "Брекзит", вместо того, чтобы их расколоть? Какое будущее ожидает Макрона, Германию после Меркель? Наличие стольких неопределенностей отнюдь не подталкивает тактика Путина к великому стратегическому выбору в пользу Европы", - считает Геэнно.

"Между тем, в Сочи Путин говорил в более мягкой манере, чем обычно. Это может оказаться ловушкой, поскольку Россия после своих достижений в Сирии стремится добиться менее затратной отмены санкций ЕС, введенных в связи с Украиной", - указывает дипломат.

"При этом прагматичный диалог европейцев с Россией является насущным и необходимым. Новая "архитектура европейской безопасности", на которую нацелен президент Франции, сегодня находится вне пределов досягаемости, однако вопросов, по которым возможно продвижение вперед, вполне достаточно: это гуманитарные меры по улучшению участи жителей Донбасса, меры доверия в области кибербезопасности, новая модель контроля над вооружениями... Интерес России к снижению напряженности в Европе требует подтверждения и проверки на конкретных примерах", - резюмирует автор публикации.