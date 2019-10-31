Действительно ли Британские острова привлекают призраков?

"Английские и шотландские дома, похоже, пользуются особой популярностью у привидений. И это довольно старое явление", - пишет журналист Фредерик Пеннель в издании Slate.fr.

"Ночь Хэллоуина, 31 октября, станет уникальной в этом году порой сближения между миром мертвых и миром живых. Такая возможность перехода присутствует во многих культурах - у каждой имеется свой календарь. Потому что во всех цивилизациях есть сфера воображаемого, населенная историями о призраках. Независимо от той или иной религии", - поясняет автор статьи.

"Даже атеизм открывает путь к призракам, - говорится в публикации. - По мнению Джастина МакДэниела, профессора кафедры религиоведения в Пенсильванском университете, вера в Бога не обязательно связана с верой в призраков. "В чрезвычайно светских странах, таких как Япония, - я думаю, что Япония является самой светской индустриальной страной в мире - существует очень низкий уровень практики институциональных религий, но очень высокий уровень веры в призраков". То же самое характерно для Соединенных Штатов: преподаватель считает, что принадлежность к религии или атеизм не мешает верить в призраков".

"(...) Феномен призраков не знает границ, однако его отзвук с особенной настойчивостью дает о себе знать в Великобритании. До такой степени, что сегодня, в частности, в Шотландии, говорят, что замку, в котором не живет призрак, просто не повезло!" - пишет издание.

"Именно с Британских островов кельты, бежавшие из Ирландии, Шотландии и Уэльса, принесли то, что позднее превратилось в Хэллоуин в Соединенных Штатах и Канаде, - говорится в публикации. "В Англии почти все верят в призраков", - утверждал писатель Жак Борель на канале France Culture в 1972 году. В 2017 году сотрудники британской государственной Комиссии по историческим зданиям и памятникам English Heritage ("Английское наследие"), которая осуществляет управление значимыми историческими памятниками страны, даже обследовала путем опроса места, наводящие наибольший ужас", - говорится в статье.

"(...) Среди наиболее часто посещаемых привидениями британских мест, перечисленных в "Английском наследии", есть большое количество замков, а также дом Чарльза Дарвина... Ничего не боящиеся эктоплазмы выбирают себе обиталище даже в домах ученых", - комментирует журналист.

"Но что же, в конечном счете, особенно привлекает призраков в Великобритании? Охотники за привидениями выдвинули в качестве версии кровавую историю: насильственные смерти способны заманивать в ловушку души умерших. А история Шотландии, например, полна мучений, войн и убийств", - передает автор статьи.

"Также выделяются минералогические свойства, такие как наличие гранита. Отмечается большее появление призраков в областях развития гранитов", - говорится в статье.

"(...) Невозможно проверить, заселены ли Британские острова призраками больше, чем другие страны. Однако воображение их обитателей в этом отношении необычайно богато..., - отмечает издание. - Историк Мишель Вовель, автор монументальной "Истории смерти", писал: "Сегодня призраки, привидения, духи в англосаксонских обществах, переживших Реформацию, несомненно, занимают большее место, чем в католическом мире: это нечто вроде окончательной мести исторически репрессированных и подавленных... ".

"(...) По мнению историка Каролин Каллар, "мы находимся в такой культуре, где социально неприемлемо верить в призраков".(...) Однако их предостаточно и часто они приходят с англосаксонских берегов. Начиная с "Кентервильского привидения" Оскара Уайльда и до Школы Чародейства и Волшебства из "Гарри Поттера", от "Охотников за привидениями" до "Изгоняющего дьявола", "Каспера" или "Призрака", англоязычная культура по-прежнему полна историй о привидениях, то легкомысленных, то ужасающих", - пишет Slate.fr.

"Интересно узнать, верят ли британцы в призраков сегодня? Так, доверие им оказывает сегодня примерно треть британцев (34% согласно опросу YouGov за 2014 год). Примерно такая же пропорция наблюдается во Франции (32% согласно исследование YouGov 2019 года). Но на родине привидения "женшины в белом" даже самые молодые, судя по всему, весьма чувствительны к эктоплазме... Призраки, несомненно, не совсем мертвы, они еще не закончили нас преследовать", - резюмирует журналист.