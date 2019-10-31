Продовольственное эмбарго России наносит жесткий удар по собственным гражданам

"Продовольственное эмбарго обходится российским потребителям в 10 млрд евро в год. Падающий уровень жизни увеличивает недовольство", - пишет австрийское издание Der Standard.

"Запад теряет из-за санкций значительно больше, чем Россия - так звучит кремлевская мантра. Во время одного из своих ежегодных телевизионных марафонов президент Владимир Путин подсчитал, что только потери ЕС составили 240 млрд долларов, в то время как Россия потеряла всего лишь 50 млрд, а в некоторых отраслях даже выиграла", - передает журналист Андре Баллен.

"Простые граждане в любом случае не относятся к победителям. Это пришлось констатировать Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Эксперты подсчитали, что российское продовольственное эмбарго - московский ответ на западные санкции - ежегодно обходится потребителям в "445 млрд рублей в ценах 2013 года". Это соответствует десяти миллиардам евро. Эмбарго действительно привело к стремительному подорожанию продуктов. Особенно резко цены выросли в начальный период", - говорится в статье.

"Это несет фатальные последствия для россиян, - указывает Баллен. - Реальные доходы граждан падают на протяжении шести лет. Лишь путем изменения расчетной базы "Росстату" удалось повысить реальные доходы россиян - по крайней мере на бумаге. Тем не менее, в недавно опубликованных данных о скачке реальных доходов на 3% в третьем квартале 2019 года эксперты сомневаются".

"Ведь остальные экономические показатели остались скорее скромными. Всемирный банк даже еще больше понизил прогноз по росту российской экономики - с 1,2% до 1%. В начале года Всемирный банк и вовсе исходил из 1,5%", - подчеркивает издание.

И сами россияне все меньше доверяют власти. По прогнозу Агентства политических и экономических коммуникаций, количество протестных акций возрастет, а социальное и экономическое недовольство охватит слои общества, в настоящий момент далекие от политики.

Как отметил социолог Кирилл Рогов на экономической конференции "Сибирский Давос 2019", среди населения значительно упала поддержка жестких мер со стороны полиции по отношению к протестующим. "Это заставляет власть "постоянно держать руку на пульсе", чтобы проверять, как далеко она может зайти в борьбе с протестами, сказал Рогов в интервью Der Standard. По его словам, уже в реакции на московские протесты летом Кремлю пришлось неоднократно менять тактику, чтобы чрезмерной жесткостью не вызвать эскалацию протестов", - передает издание.