Ядерная империя Путина

"Россия покрывает мир сетью атомных электростанций. Кремль видит в этом опору своей глобальной власти на десятилетия", - считает журналист немецкого изданияDie Welt Павел Локшин.

"АЭС "Пакш" вблизи Будапешта производит половину электроэнергии в Венгрии. Четыре энергоблока были сооружены СССР в 1970-х годах. (...) Пять лет назад Москва и Будапешт подписали договор о строительстве двух новых энергоблоков мощностью 1200 МВт типа ВВЭР АЭС-2006", - пишет издание.

"Ледниковый период в дипломатических отношениях между Москвой и Брюсселем в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины ничего не изменил в ядерном сотрудничестве с Венгрией. Именно в этом и заинтересован Кремль: с помощью сравнительно недорогого экспорта ядерных технологий привязать к себе другие страны настолько, чтобы двусторонние отношения устояли бы и перед сильным давлением извне", - отмечает автор статьи.

"Ни одна другая технология не подходит для этого лучше, чем ядерная энергия. Срок службы современной АЭС составляет минимум 60 лет. Если к нему прибавить продление срока службы, а также переработку и промежуточное хранение ядерных отходов, получится целое столетие", - указывает Локшин.

"АЭС "Ханхикиви", которую "Росатом" строит на севере Финляндии, будет поставлять электроэнергию лишь в конце 2020-х годов, как и "Пакш-2". В то время как спрос на российский газ в Европе давно иссякнет, российские реакторы, вероятно, все еще будут работать в Венгрии и Финляндии и накладывать отпечаток на политику этих стран в отношении России".

"Москва давно господствует на мировом рынке АЭС - в настоящее время в портфеле "Росатома" имеется 36 энергоблоков АЭС в 12 странах, общая стоимость заказов составляет 133 млрд долларов".

"Государственному концерну не знакомы политические угрызения совести: там, куда не осмеливаются войти западные концерны, участвуют россияне. (...) Например, в Иране "Росатом" взял на себя замороженный несколько десятилетий назад проект АЭС, от которого после Исламской революции отказались Siemens и AEG. (...) Наряду с такими странами, как Индия и Китай, "Росатом" прежде всего фокусируется на новичках в атомной энергетике, то есть странах, которые до этого не располагали ни собственной ядерной промышленностью, ни АЭС".

"Договоры по АЭС могут быть ключом к другим сделкам по высоким технологиям. В России это, конечно, вооружение. Так, Анкара купила у России зенитный ракетный комплекс С-400 за 2,5 млрд долларов, что стало стратегическим выигрышем для Кремля и ущербом для НАТО, который не компенсировать деньгами. Также и Египет, традиционный союзник США и клиент "Росатома", является сегодня одним из крупных покупателей российского оружия", - указывает издание.

Россия хочет расширяться и в Африке. "Наиболее вероятным кандидатом на следующую АЭС "Росатома" является Нигерия. В конце концов, крупнейшая экономика Африки интересна для Москвы и своими запасами нефти", - пишет Die Welt.