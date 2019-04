1 апреля 2019 г. Кристель Лаффен | Le Figaro В Голливуде секс остается запретной темой "Во времена чрезмерной сексуализации западного общества и бесплатного интернет-порно американские фильмы остаются строго целомудренными и интересуются прежде всего супергероями. Это отклик на революцию #metoo или сокращение кассовых сборов, для которых теперь в ходу пуританство?", - задумывается журналистка Le Figaro Кристель Лаффен. "Сексуальность по-прежнему является темой, которую не стремятся подробно рассматривать в американских фильмах", - подтверждает Линда Уильямс, профессор кинематографии в Университете Калифорнии в Беркли. Подобный консерватизм не нов. "Исторически сложилось так, что у американцев всегда были сложные отношения с либидо, особенно в его представлении на экране, - отмечает эксперт. - По-прежнему ощущается господство религиозного пуританства, унаследованное от отцов-основателей". "Долгие десятилетия съемки любовного акта были запрещены, супружеская измена осуждалась, изображение поцелуя не могло длиться дольше трех секунд... Только самым изобретательным и талантливым, таким как Альфред Хичкок, удалось бросить вызов этому табу и предложить, например, самый длинный поцелуй в истории кино в фильме "Дурная слава" (1946): Кэри Грант и Ингрид Бергман там обнимаются и целуются "порциями" по три секунды... в течение двух с половиной минут!",- говорится в статье. "А что сегодня? Официальная цензура прекратилась... но секс в Голливуде не получил больше прав. "Теперь, когда все разрешено, ничего не происходит!" - говорит университетский преподаватель. Чем объяснить такое отсутствие в чрезмерно сексуализированном обществе, где порно и встречи между взрослыми люди стали доступны в мгновение ока? - задумывается автор статьи. - Подобное несоответствие усугубляется тем, что после дела Харви Вайнштейна, начавшегося осенью 2017 года, немногие крупные студии теперь готовы рисковать". "Еще одно наблюдение: в США скромность изображения размывает суть любого месседжа, лишает остроты любые попытки эротизации", - отмечает издание. "На мой взгляд, сексуальные сцены никогда не были носителем сильного эстетического смысла из-за невозможности их надлежащего "воспроизведения", - комментирует Кристоф Нарбонн, кинокритик французского журнала Première. Например, такой фильм, как "Пятьдесят оттенков серого", является явным признанием беспомощности в жанре эротического фоторомана, который на самом деле нисколько не возбуждает". "В большинстве фильмов, особенно в американских романтических комедиях, секс никогда не бывает реалистичным, указывает автор статьи. "Во время этих сцен порой мы становимся свидетелями неуклюжего раздевания или грубых взаимодействий. Сцены снимаются в самых фотогеничных ракурсах, затем быстро монтируются. Эротическая энергия полностью отсутствует", - поясняет критик Стивен Холден в издании The New York Times. Если же напряженность явно выражена, как в "Основном инстинкте" (Пол Верховен, 1992) или "Роковом влечении" (Эдриан Лайн, 1987), то это происходит в ущерб имиджу женщины. Возьмите героинь этих двух фильмов: одна (предположительно) является бисексуалкой и убийцей, другая - опасной нимфоманкой, которая преследует "хорошего отца семейства". Карикатурные персонажи", - пишет Le Figaro. "Самым страшным табу является женская сексуальность, - говорится в статье. - В документальном фильме "Голливуд: без секса, пожалуйста" (OCS) Клара и Джулия Куперберг напоминают: "Женщин часто изображают изнасилованными, зарезанными или наказанными за то, что они испытывают оргазм. Голливуд пропагандирует жестокое и мужское видение сексуальности". "На данный момент молодые американцы чувствуют себя в растерянности. В недавней статье в издании The Atlantic даже выражается тревога из-за "сексуальной рецессии" поколений Y и Z, которые пресыщены публикациями с рейтингом X в Интернете (материалы с рейтингом не предназначены для просмотра лицами младше 17 лет в соответствии с системой рейтингов Американской киноассоциации, - Прим. ред.). Согласно опросу, они начинают заниматься любовью позже и делают это гораздо реже, чем старшие поколения. Возможно, секс их пугает? Какой образ у них создается на перепутье между сексуальным насилием, изобличенным #MeToo, порно, доступным в два клика, и сглаженно-уклончивым представлением секса на большом экране? Остаются лишь сериалы на потоковых платформах - новое эльдорадо кинематографистов. Голливуд покинул эту рискованную территорию, сериал же захватил ее, проявив изящество, точность и чувствительность", - пишет журналистка. "Подобно первопроходцу в этом жанре "Сексу в большом городе", запущенному двадцать лет назад на HBO, сегодняшние сериалы доказывают, что сексуальность может быть настоящей темой для сценария высокого качества", - резюмирует газета. Источник: Le Figaro