Кризис, войну и коррупцию он заглушает смехом

"Комик Владимир Зеленский выходит в качестве фаворита во второй тур президентских выборов на Украине. Многие люди тоскуют по коренным переменам", - пишет журналистка немецкого издания Die Zeit Симоне Бруннер.

"Развлечения, шутки и смешные сценки: в этой предвыборной борьбе Зеленский делал все не так, как другие кандидаты на пост президента. Он не пожимал руки на предвыборных мероприятиях - вместо этого он снимал последние серии телесериала. Он не вел предвыборных дебатов - вместо этого он брал политических противников на мушку в своих миниатюрах перед полным залом. И украинцы, очевидно, хотят продолжения этого шоу - не только на сцене и экранах, но и в реальности, - пишет издание. - По первым предварительным подсчетам, Зеленский, набрав 28,61% голосов, оказался на первом месте и оставил действующего президента Петра Порошенко (17,16%) далеко позади себя. Второй тур выборов состоится 21 апреля".

"Даже в украинской политике, которая не испытывает недостатка в невероятных историях, такой невероятной истории еще не было", - отмечает Бруннер.

"К успеху 41-летнего комика из южноукраинского города Кривой Рог привели разочарование людей политикой и желание коренных перемен, - полагает журналистка. - Кризис, война и коррупция оставили свои следы: в стране господствует разочарование политическим истеблишментом, который пусть и придвинул Украину ближе к ЕС после революции на Майдане, одновременно забуксовал в борьбе против коррупции. Одновременно на востоке страны все еще ведутся бои. Согласно новому опросу, 70% украинцев считают, что страна развивается в ложном направлении, и надеются на коренные перемены".

"То, что украинской общественности было мало известно о программе абсолютно неопытного в политике Зеленского, ему, кажется, не навредило. Для многих оказалось достаточным того, что он коренным образом отличался от остальных 38 кандидатов, - говорится в статье. - "Во времена, когда обещания постоянно нарушаются, не давать вовсе не каких обещаний кажется хорошей стратегией", - прокомментировал результаты выборов политолог Балаш Ярабик в своем Twitter".

"Мы, конечно, не так много знаем о его программе, но чего нам ждать от других политиков, которые управляют страной уже 30 лет? Мы, конечно, надеемся, что в реальности он будет таким же президентом, как в сериале", - цитирует издание слова двух избирательниц, которые 5 лет назад голосовали за Порошенко, а на текущих выборах отдали свои голоса в пользу Зеленского.

Порошенко в противовес Зеленскому "позиционировал себя как голос разума, гарант стабильности, и, вероятно, смог таким образом мобилизовать на последних метрах предвыборной гонки многих нерешительных избирателей". Выход Порошенко во второй тур, который явно уходит на второй план в сравнении с сенсационной победой Зеленского, можно, тем не менее, считать успехом, ведь во время своего президентского срока популярность Порошенко сильно упала, указывает автор статьи.

"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре с марионеткой Коломойского, - съязвил Порошенко в адрес Зеленского, которого якобы поддерживает олигарх Игорь Коломойский. - Коломойскому мы не дадим не одного шанса".

"Однако чтобы обогнать Зеленского до второго тура, который состоится через три недели, Порошенко придется быть более изобретательным. Пока со своей необычной предвыборной кампанией правила игры определяет комик, а другие кандидаты плетутся в хвосте", - констатирует издание.