1 апреля 2020 г. Марк Скотт | Politico Россия и Китай продвигают "фейковые новости" о кризисе коронавируса, говорится в докладе ЕС "Китай и Россия продолжают использовать глобальный кризис коронавируса для распространения фейковых сообщений и другой дезинформации в интернете, согласно последнему обновлению, опубликованному в среду командой Европейской службы по внешним делам (European External Action Service), занимающейся освещением таких цифровых методов. Группа под названием East Stratcom, в мандат которой входит разоблачение фейковых новостей, исходящих из России, сообщила, что с конца января было зарегистрировано более 150 случаев прокремлевской дезинформации, связанной с глобальным кризисом в области здравоохранения. Они включают в себя заявления о том, что Европейский Союз находится на грани краха из-за неуклюжей реакции национальных правительств на COVID-19", - сообщает The Politico. "В социальных сетях эти нарративы, которые часто пропагандируют российские СМИ, такие как RT и Sputnik, также указывают, что Кремль был подготовлен лучше, чем его западные коллеги, и что некоторые правительства стран ЕС приветствовали помощь, предоставленную Москвой и Пекином", - отмечается в публикации. "Пока что эти сообщения еще не пробились к более широкой аудитории, циркулируя, в основном, в пределах дружественной России и Китаю аудитории онлайн, особенно в таких странах, как Италия, Испания и Греция. Но по мере того, как глобальный кризис нарастает, такие усилия - как со стороны поддерживаемых государством групп, так и со стороны внутренних игроков ЕС - увязывают пандемию коронавируса с уже существующими темами дезинформации, включая нацеливание на мигрантов, группы меньшинств и долгосрочное доверие к ЕС, утверждают авторы обновления", - говорится в публикации. "В ЕС и других местах скоординированное распространение дезинформации направлено на то, чтобы выставить уязвимые меньшинства причиной пандемии и вызвать недоверие к способности демократических институтов обеспечивать эффективные меры реагирования, - отмечают чиновники в своем анализе. - Некоторые государственные и поддерживаемые государством игроки стремятся использовать кризис общественного здравоохранения для продвижения геополитических интересов, часто напрямую бросая вызов авторитету Европейского Союза и его партнеров". "И Россия, и Китай отвергли обвинения в том, что они распространяют ложные сообщения и дезинформацию в интернете", - указывает The Politico. (...) "Согласно анализу, в последние недели Китай и Россия пытались подорвать реакцию Европы на кризис. Эти попытки включали в себя продвижение информации как внутри блока из 27 стран, так и в Западных Балканах, в Северной Америке и в других местах, о том, что ЕС не борется с пандемией, что его ответная реакция свидетельствует о том, что он предает свои основные ценности, и что Москва и Пекин - единственные, кто обеспечивает надежную стратегию борьбы с COVID-19", - сообщается в материале. "Тем не менее, несмотря на эти поддерживаемые государством инициативы, большинство ложных сведений о коронавирусе в интернете по-прежнему исходит от обычных граждан ЕС, которые ищут советы, рекомендации и поддержку других в социальных сетях, отмечают несколько независимых экспертов по дезинформации, не связанных с вышеупомянутым анализом, проведенным ЕС", - подчеркивает The Politico. Источник: Politico