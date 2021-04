1 апреля 2021 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Возможно, Кремль медленно убивает Алексея Навального в тюрьме. Мир не должен допустить этого "Существует много способов убить оппонента. Иногда это делается открыто (...). Часто - с помощью методов, направленных на поддержание правдоподобного отрицания, таких как отравление (...). Иногда случаются промахи, как в случае с автором этой статьи и, что является самым известным случаем, с борцом с коррупцией Алексеем Навальным, который в прошлом году пережил отравление химическим оружием, связываемое с ФСБ. Выздоровев за границей, Навальный - в настоящее время самый известный противник президента России Владимира Путина - вернулся в Россию в январе только для того, чтобы быть заключенным в тюрьму властями по ложному обвинению, которое уже давно опровергнуто Европейским судом по правам человека. Теперь Кремль снова пытается убить его - на этот раз медленно и мучительно, в заключении в колонии строгого режима ИК-2 в Покрове, примерно в 50 милях к востоку от Москвы", - пишет на страницах The Washington Post Владимир Кара-Мурза. "Навальный обычно не из тех, кто жалуется. Что бы с ним ни случилось - будь то его многократные аресты, зеленка, которую ему плеснули в глаза, что едва не стоило ему зрения, или почти смертельное отравление в прошлом году - он принимает это, не теряя выдержки и настроения. Поэтому, когда он начал испытывать острую боль в спине около месяца назад, еще находясь в следственном изоляторе, то промолчал. Но на протяжении всего процесса он стоял, потому что сидеть ему было слишком больно", - говорится в статье. "Сигналы тревоги зазвучали на прошлой неделе, когда власти не позволили адвокатам Навального Ольге Михайловой и Вадиму Кобзеву встретиться с ним в покровской колонии. Когда они, наконец, получили доступ к своему клиенту, то увидели человека, который едва мог ходить , с трудом вставал с постели, не чувствовал свою правую ногу и страдал от острой и постоянной боли в спине. "Сам Навальный запрещал нам рассказывать об этой истории публично, но (...) мы решили сделать все публичным", - написал Кобзев. "Человека делают инвалидом", - добавила Михайлова. "Другое описание подобрать сложно. Тюремная администрация не только отказывает гражданским врачам в возможности посетить Навального. Она также отказывается принимать лекарства от боли в спине - или даже рукописную инструкцию от врача с упражнениями. Поскольку его не осматривали врачи, диагноз неизвестен, но среди вероятных причин - защемление нерва из-за содержания в тесных автозаках и тюремных камерах, а также долгосрочные последствия прошлогоднего отравления. Кроме того, тюремщики Навального сочли, что в его случае высок риск побега (и это про человека, который добровольно вернулся в Россию, несмотря на то, что ему грозил арест). Это означает, что ночью его будят каждый час тюремные охранники, что равносильно пытке лишением сна", - говорится в публикации. "Жестокое обращение с Навальным вызывает в памяти ужасные воспоминания о бывших политических заключенных Советского Союза и России, которые погибли в современной системе ГУЛАГа из-за преднамеренного отказа в медицинской помощи. Навальный - не только политический заключенный, что было признано Советом Европы и ведущей российской правозащитной организацией "Мемориал"* (он входит в число 377 человек, которые сейчас находятся в списке). Он также является личным узником Путина. Его "преступление" состоит в том, что он имеет упорство создавать политическую оппозицию в стране, где ее существование не предполагается. В системе, где государство контролирует все - от телевизионных сетей до доступа к избирательным бюллетеням и регистрации партий - он сформировал популярное (и в подавляющем большинстве молодежное) движение, которое бросает вызов власти Путина, подрывает утверждения о том, что его правлению нет альтернативы, и бьет режим по его самому слабому месту: по коррупции", - пишет Кара-Мурза. (...) "Ответные меры Путина теперь осуществляется тюремщиками Навального - среди этих мер лишение сна, постоянная боль и отказ в медицинской помощи, что несколько сотен российских врачей назвали в открытом письме на прошлой неделе "сознательной пыткой". (...) Остановить это может только одно: прямое личное вмешательство лидеров западных демократий (...)", - полагает автор публикации. - Пытки и ненадлежащее обращение неприемлемы в любом случае, даже в отношении настоящих преступников, не говоря уже о человеке, заключенном в тюрьму за свои политические убеждения. Это нарушение всех договоров и конвенций, которые подписала Россия". "(...) Личное заступничество западных лидеров помогло спасти жизни (и свободу) многих политических заключенных как в советские времена, так и в последние годы. Президент Байден попал в заголовки газет, озвучив правду, когда назвал Путина "убийцей". Теперь в его власти снять трубку и обеспечить, чтобы список жертв не пополнился другим именем", - пишет Кара-Мурза. * - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента Источник: The Washington Post