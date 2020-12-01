Как Китай преследует граждан, производящих расследование по коронавирусу

"(...) Их страстное увлечение состояло в том, чтобы в системе, размещенной за границей, на американской платформе GitHub, архивировать контент - статьи из прессы или социальных сетей - которые исчезают из китайского интернета после каждого рейда цензуры. Казалось бы, власти никогда не обращали внимания на их деятельность, до тех пор, пока из-за эпидемии Covid-19 в Ухане их сайт не заполнился сотнями страниц документов. Однако в апреле в Пекине двух 27-летних китайцев Чэнь Мэя и Цай Вэя арестовали и содержали без связи с внешним миром в течение 55 дней, после чего им предъявили официальное обвинение. Теперь они ожидают своего неизбежного судебного процесса за "разжигание раздора и провокацию беспорядков" - такое всеобъемлющее преступление предусматривает до 4 лет тюремного заключения, оно регулярно используется для наказания активистов", - пишет журналист Le Monde Брис Педролетти.

"Включая этих двух будущих историков, по состоянию на 23 января были арестованы как минимум полдесятка гражданских журналистов, мобилизовавшихся для документирования карантина в Ухане", - говорится в статье.

"(...) Прокатившаяся волна репрессий обнаруживает паранойю китайских властей и их повышенную бдительность по отношению к любой версии, не соответствующей официальной правде о Covid-19 в Ухане. Она также свидетельствует о том, что в Китае сузилась свобода маневрирования для целого поколения молодых идеалистов, которые все еще верили, что могут участвовать в гражданских миссиях", - комментирует автор статьи.

"Одним из них стал Чэнь Мэй. Компьютерный техник из ассоциации помощи слабослышащим и аутичным детям в Пекине назвал сайт, созданный в 2018 году вместе со своим другом Цай Вэем, Terminus2049, в честь планеты Терминус из научно-фантастических романов американского писателя Айзека Азимова, где один ученый хранил знания человечества, находившиеся под угрозой. Там выкладывались статьи из прессы, а также книги, запрещенные в Китае, документальный фильм о резне на площади Тяньаньмэнь, контент с новостного сайта Гонконга и форум, где подписчики могли анонимно общаться, подключившись к VPN, инструменту, позволяющему получить доступ к зарубежным сайтам", - пишет Le Monde.

"Когда 20 января в Ухане официально подтвердилась передача вируса между людьми, китайский интернет взорвался домыслами, сомнениями и гневом. (...) Весь этот контент, даже официальная пресса, впоследствии будут полностью удалены из интернета цензорами, словно для того, чтобы смыть все следы тогдашнего возбуждения китайского общества", - указывает журналист.

"Эти документы были заархивированы на Terminus2049, и с ними можно было там ознакомиться. Теперь Чэнь Мэй и его партнер обвиняются в "распространении ложной информации, которая оказывает негативное влияние на общество", - поясняет старший брат молодого архивариуса 33-летний Чэнь Кунь. Он сам бывший активист, в начале эпидемии в конце января он уехал из Китая в Индонезию, затем приехал учиться во Францию, где с ним встретилось издание Le Monde. С тех пор он пытался проследить за нитью расследования, которое привело его брата в тюрьму. Он, в частности, присоединился к коллективной инициативе, с тем, чтобы попытаться определить реальное количество смертей от Covid-19. "Китайское правительство хочет, чтобы люди помнили только об одном - о своей победе над эпидемией", - считает Чэнь Кунь. - Если люди задумаются, то это может выявить определенные проблемы в обществе, а оно этого не хочет".

"(...) Фактически Чэнь Кунь не знал об архивном бизнесе своего младшего брата. Выложенная на сайте информация, подчеркивает он, не является государственной тайной. Сам он уехал из Китая с женой и дочерью из соображений осторожности: "Мы знали, что цель искоренения пандемии любой ценой приведет ко многим действиям, игнорирующим права человека. И что зараженные люди оказывались в полном распоряжении местных властей", - сказал он.

"Надо сказать, что экс-активист и его жена уже испытали на себе всю тяжесть первого авторитарного разворота Си Цзиньпина, произошедшего шестью годами ранее. Волна репрессий против общественных организаций принесла им несколько месяцев "наблюдения в специально отведенном месте", в том же режиме длительного одиночного заключения, приравненного к пыткам, которому подвергался Чэнь Мэй. Заточение Чэнь Куня, арестованного 6 октября 2014 года, происходило на военной базе недалеко от Пекина. Его допрашивали три месяца, и двое охранников дежурили в его камере днем и ночью. "Это в сто раз хуже тюрьмы. Представить, что однажды я вернусь домой, стало невероятной мечтой. У меня оставалось только одно желание - поговорить с другим человеком", - рассказывает он. Его жена, арестованная несколькими днями ранее, провела там 80 дней", - передает автор статьи.

"(...) Несколько последовательных волн репрессий иссушили почву, на которой в начале 2010-х годов возникли люди доброй воли, решившие превратить Китай в правовое государство. В 2015 году было арестовано 300 адвокатов, десяток из них получили суровые приговоры. Настолько, что период, когда все мобилизовывались в интернете, когда был задержан какой-то активист, и привлекали независимых адвокатов, помогавшим семьям, в основном закончился. "Я выбрал для брата независимого адвоката. Но он был вынужден нанять адвокатов, назначенных судом. Однако эти адвокаты отказываются со мной разговаривать. Судебная процедура представляет собой черный ящик. Они повторяют то, что говорят в полиции - что мой брат совершил преступление, - вместо того, чтобы его защищать. Цель состоит в том, чтобы помешать настоящим адвокатам выполнять свою работу", - заявляет Чэнь Кунь. Все же ему удалось отстранить первых двух официальных адвокатов, пригрозив сообщить об их махинациях своим международным клиентам, крупным корпорациям. Первая символическая победа, пусть даже вместо них назначат еще двоих", - резюмирует Брис Педролетти.