"(...) В следующем году, по данным ООН, 235 млн человек будут нуждаться в гуманитарной помощи. За год эта цифра выросла на 40%, в основном, из-за социально-экономических последствий Covid-19. Чтобы прийти на помощь 160 млн из них, ООН во вторник обращается с призывом о помощи для проведения гуманитарных операций в размере 35 млрд долларов (около 29,3 млрд евро). По мнению британца Марка Лоукока, заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, международное сообщество, в первую очередь, богатые страны, должно отреагировать. В противном случае после десятилетий прогресса, 2021 год может ознаменовать собой резкое отступление в плане обеспечения продовольствием, борьбы с бедностью, доступа к здравоохранению или образованию", - пишет Liberation.

"(...) За последнее десятилетие обострились две основные причины гуманитарных проблем. С одной стороны, из-за изменения климата происходит нарастание экстремальных явлений - штормы, засух, наводнения - и с каждым годом становится все теплее. С другой стороны, причина кроется в конфликтах, которые великим державам все труднее предотвращать и разрешать. Связано это как с состоянием геополитических отношений, так и с первопричинами этих конфликтов: давлением на природные ресурсы, недостатками управления, неспособностью правительств предоставлять своим гражданам базовые услуги и социальную справедливость", - отмечает Марк Лоукок в интервью Libération.

"По мере приближения 2020 года мы уже ожидали трудного периода с рекордным числом людей, нуждающихся в помощи. Covid-19 резко это усилил. Влияние эпидемии в бедных странах отличалось от богатых стран. Убивает не столько вирус, сколько последствия экономического спада. В уязвимых странах уже наблюдается обвал экспорта и иностранной валюты, исчезновение международного туризма, и к этому добавился экономический эффект от карантина, введенного во многих странах", - указывает эксперт.

"(...) Тот мрачный период, который мы переживаем, угрожает миру великим разворотом. Что касается человеческого прогресса, то последние 50 лет были самым выдающимся периодом в истории. Полвека назад большинство людей на планете все время голодали, их дети умирали в младенчестве и не ходили в школу, а продолжительность жизни была крайне низкой. И удалось достичь огромного прогресса. Однако под воздействием Covid-19 подобные тенденции начали меняться. Мы понимали, что эти достижения были хрупкими и что существует угроза того, что явления, которые, как нам казалось, мы искоренили, например голод, могут вернуться", - анализирует Лоукок.

"(...) Богатые страны потратили 20 триллионов долларов на финансирование заработной платы, безработицы, денежных средств и помощи бизнесу... Они перестали интересоваться правилами фискальной и денежно-кредитной политики. И в отличие от финансового кризиса 2008 года, эти страны не просили МВФ или Всемирный банк предоставить больше поддержки беднейшим странам. МВФ должен был использовать специальные права заимствования, ему следовало действовать намного быстрее в списании долга беднейших стран. Причина, по которой этого не произошло, связана с состоянием отношений между основными странами", - считает собеседник издания.

"(...) Через 3 или 5 лет, когда мы подведем итоги, меня не удивит, если потеря образования и ее влияние на производительность и доход будут считаться величайшим долгосрочным экономическим и социальным последствием пандемии. Это особенно остро и разрушительно для беднейших стран, особенно для девочек, поскольку многие из тех, кто бросил школу в этом году, никогда туда не вернутся. Однако нам известно, что девушка, которая ходит в школу до 16-18 лет, зарабатывает больше денег, позже выходит замуж, и ее собственные дети с большей вероятностью пойдут в школу и поднимут свой уровень жизни. Потерять это - огромная проблема", - полагает Лоукок.

"(...) В Йемене существует явная и реальная опасность очень сильного голода, масштабы которого не наблюдались в течение десятилетий. В 2018 и 2019 годах страны Персидского залива внесли значительный вклад в операции по оказанию помощи, но в этом году их финансирование резко упало", - отмечает заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам

"(...) Голод - это мучительная и унизительная вещь, которой не должно происходить, потому что сегодня на планете имеется больше еды на человека, чем когда-либо прежде. Тот факт, что миллионы людей находятся под угрозой голода, особенно в Йемене, является результатом политического выбора, сделанного в первую очередь теми, у кого есть власть остановить его. И я думаю, что очень важно открыто рассказывать о проблемах и последствиях этого бездействия", - утверждает эксперт.

"(...) В Сирии основная проблема сосредоточена на северо-западе, где находятся районы, все еще удерживаемые оппозиционными группами. Единственный способ помочь миллионам людей, живущих там, - это направить гуманитарную помощь через Турцию. ООН предоставляет половину всего, что пересекает эту границу. Поэтому важно было сохранить хотя бы один пограничный пост для наших гуманитарных операций. Это явно сложнее, чем тогда, когда у нас было два поста, но нам удалось приспособиться. Раньше мы доставляли медикаменты из Ирака на северо-восток Сирии, теперь нам больше не разрешают это делать. НПО все еще могут это делать, а ООН - нет. Мы регулярно пытаемся получить разрешения от властей Дамаска. Это постоянная тема переговоров, по которой мы добились лишь ограниченного успеха", - сообщает Лоукок.

"(...) Мы тесно сотрудничаем с властями Дамаска, поскольку большинство людей, которым мы помогаем в Сирии, находятся в районах, контролируемых режимом. К тому же во всем мире существуют четкие правила оказания гуманитарной помощи: агентства могут делать что-то, с одной стороны, если кто-то дает им на это деньги, а с другой - если ответственные руководители соответствующего места позволяют им туда войти. Я лично могу думать об этом, что хочу, но именно так устроен мир", - резюмирует собеседник издания.