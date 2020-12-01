След ведет к "Моссаду"

"Иран возлагает ответственность за убийство главы своей ядерной программы на Израиль. В пользу того, что за преступлением стоит Иерусалим, действительно говорит многое. Но абсолютно неясным остается вопрос: что знал Дональд Трамп?", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Убийство Мохсена Фахризаде - это тяжелый удар по иранскому режиму. Он не только потерял руководителя своей ядерной программы, его буквально опозорили: всем 12 стрелкам удалось скрыться, и до сих пор о них известно мало полезной информации", - указывает журналистка Рания Саллум.

"Для организации группы убийц из 12 человек нужно как минимум 50 людей", - предполагает режиссер-документалист Корпуса Стражей Исламской революции Джавад Могуи. Как такая большая группа может проводить секретные операции в столице Ирана и к тому же знать о планах на выходные главного иранского ученого-ядерщика?".

"Иранский режим возлагает ответственность за деяние на Израиль. Некоторые признаки действительно свидетельствуют об этом, - отмечает издание. - (...) Правительство Нетаньяху извлекает из преступления наибольшую выгоду: хотя иранской программе ядерных исследований будет нанесен лишь незначительный ущерб, Тегеран теперь компрометирован и обеспокоен - насколько его внутренний аппарат пронизан шпионами?".

"Чтобы осуществить такое сложное покушение посреди враждебной страны, нужны компетенция и опытные агенты. "Моссад" уже неоднократно демонстрировал, что он способен осуществить подобное в Иране - в последний раз в этом году об этом свидетельствовали акты саботажа на иранских ядерных объектах и убийство в центре Тегерана одного из террористов "Аль-Каиды"* - вероятно, по просьбе Вашингтона. К тому же "Моссад" уже несколько лет назад убил нескольких ученых-ядерщиков в Иране", - указывает Der Spiegel.

"Явного признания ответственности нет, это противоречило бы израильской практике. Однако на выходных премьер-министр Биньямин Нетаньяху намекнул: он похвастался своими успехами последних дней и добавил, что некоторые из них он, однако, не может упомянуть", - говорится в статье.

"Участвовало ли в покушении правительство США? Об этом можно лишь строить догадки. Возможно, Вашингтон был проинформирован заранее - тем более что недавно госсекретарь США Майк Помпео был с визитом в Израиле. С точки зрения американского правительства Дональда Трампа, убийство Фахризаде, вероятно, представляет собой приемлемый риск: хотя это дерзкая провокация, которую невозможно оправдать с точки зрения международного права, ранее такие аспекты мало волновали Трампа, в том числе и в случае с убийством генерала Касема Сулеймани в январе", - полагает издание.

"Для будущего правительства Джо Байдена преступление, наоборот, фатально: будущий президент должен в кратчайшие сроки вернуться за стол переговоров с Ираном, если он еще хочет спасти международное ядерное соглашение. (...) Точечная ликвидация и возможная враждебная реакция Ирана дополнительно усложнят эту тяжелую задачу", - заключает Der Spiegel.