1 июля 2020 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Театральный метод в безумии путинского голосования "Исход 7-дневного национального плебисцита в России, нацеленного на то, чтобы удержать президента Владимира Путина у власти как минимум до 2036 года, практически однозначны: после финального дня голосования в среду Путин получит необходимые ему цифры. Менее ясно, однако, зачем ему вообще потребовалось, чтобы избиратели одобрили множество конституционных поправок, которые, будучи одобренными национальным парламентом в Москве и региональными законодательными органами по всей стране, уже вступили в силу несколько месяцев назад", - пишет The New York Times. "С юридической точки зрения, все это мероприятие - это безумие", - говорит Грег Юдин, социолог и политолог Московской высшей школы социальных и экономических наук. Но, добавил он, "это вовсе не бессмысленная процедура", потому что российская система при Путине зависит от видимости народной поддержки, чтобы придать законность решениям, которые он уже принял. "Это театр, но очень важный и хорошо сыгранный театр. Система должна организовывать демонстрации общественной поддержки, даже когда у нее ее нет, - сказал Юдин. - Это голосование является проверкой театральных приемов Путина". (...) Теоретически избиратели могут отклонить поправки, и Путин пообещал уважать их решение. Но шансы на то, что это произойдет, ничтожны (...)", - пишет газета. "Широкие возможности и ресурсы государства позволили ему мобилизовать таких людей, как Людмила Савинкина, главный редактор небольшого государственного телеканала "Егорьевск сегодня" в городе к юго-востоку Москвы. На записи, полученной независимой организацией по наблюдению за выборами "Голос", она приказала своим сотрудникам не только голосовать, но и убедиться, что они проголосовали в городе Егорьевск, где бы они ни были зарегистрированы. (Местные чиновники рискуют потерять работу, если им не удастся мобилизовать достаточное количество избирателей в своих округах). Тех, кто не повинуется, говорит редактор своим сотрудникам, ждут последствия (...)", - сообщается в статье. "В течение недель на государственном телевидении выступал длинный парад известных россиян, которые зависят от государства в своих позициях и доходах - от актеров и музыкантов до руководителя Эрмитажа в Санкт-Петербурге и патриарха Русской Православной Церкви - они убеждая людей голосовать. Любопытно, что ни один из них не упомянул суть всего мероприятия: поправку, которая позволяет Путину выйти за рамки конституционных ограничений, действующих с 1993 года, и остаться у власти практически на всю жизнь, а не уйти в отставку после окончания его нынешнего срока в 2024 году. Вместо этого они сосредотачиваются на других изменениях, таких как закрепление защиты пенсий, семейных ценностей, животных, русского языка и памяти россиян, убитых во Второй мировой войне", - говорится в публикации. "Голосование "да" или "нет" - это пакетная сделка, которая означает, что любой, кто считает священной жертву, понесенную Россией в войне - а таких людей огромное количество в стране, которая потеряла более 20 млн человек во время Великой Отечественной войны - скорее всего, поставит галочку "да" и , сделав это, поддержит идею позволить Путину, которому сейчас 67 лет, оставаться в Кремле, по крайней мере, до достижения им 83 лет", - пишет The New York Times. Издание отмечает, что Алексей Навальный, самый известный оппозиционный лидер России, (...) "обрушил свои самые яростные комментарии на в большинстве своем немолодых знаменитостей, которые, будучи зависимыми от финансируемых государством концертов, присоединились к лихорадочной кампании, чтобы добиться активной явки на голосование. (...)". "Напротив, многие блоггеры, "инфлюенсеры" и другие интернет-знаменитости отказались от предложений получить оплату за упоминание поправок, опасаясь, что любой намек на похвалу Путина разрушит их имидж среди их молодой аудитории и сокрушит продажи рекламы", - указывает автор публикации Эндрю Хиггинс. "После 4 дней голосования контролируемая государством российская избирательная организация ВЦИОМ в понедельник опубликовала экзит-пол, согласно которому 76% избирателей поддержали поправки. Центральная избирательная комиссия сообщила в среду утром, в начале последнего дня голосования, что уже проголосовали 55% из 108 миллионов зарегистрированных в России избирателей. Одна только явка подтвердила успех экстравагантного шоу Путина", - отмечается в статье. "Почти полная уверенность в конечном результате, по мнению Юдина, отражает природу российской "плебисцитной демократии", системы, которая вращается вокруг одного, безраздельного лидера, но по-прежнему требует регулярных возгласов "общественного одобрения, чтобы придать ему легитимность". По его словам, основная цель Кремля сейчас состоит не столько в том, чтобы получить общественное одобрение уже одобренных поправок, сколько в том, чтобы дать Путину новый толчок легитимности в то время, когда экономика России серьезно пострадала от пандемии коронавируса, а рейтинг его одобрения упал до самого низкого уровня с тех пор, как он пришел к власти 20 лет назад", - говорится в публикации. (...) "Поступали разрозненные сообщения о явном мошенничестве, но более значимой была принудительная мобилизация большого числа избирателей, чьи средства к существованию так или иначе зависят от того, чтобы оставаться в хороших отношениях с Кремлем", - сообщает газета, приводя в пример сотрудников финансируемых государством библиотек в Санкт-Петербурге, которые жаловались, что их организации приказали им голосовать и указали, в какой день. "(...) В последние дни голосования чиновники и государственные СМИ начали наступление на утверждения о мошенничестве, размещенные в соцсетях, некоторые из которых явно являются фейками. Одно из демонстрирует избирательные бюллетени, предварительно помеченные невидимыми чернилами, которые стали видны позже. Ролик был снят во время выборов годы назад в Казахстане, - сообщает газета. - Более правдоподобные рассказы о махинациях поступили от оппозиционных членов местных избирательных комиссий, в том числе в московском округе Раменки, которые сообщили о подозрительном росте голосования без документов из дома. В Лефортовском районе столицы мужчина и его жена пришли проголосовать на местном избирательном участке и обнаружили, что они и их двое детей были зарегистрированы как уже проголосовавшие". "Для тех, кто не готов играть отведенные им роли, у телевизионного редактора из Егорьевска есть простой совет: "Извините, мы живем в этой стране, кому что не нравится, в другие страны переезжайте жить и сразу все вопросы решатся". В написании статьи приняли участие София Кишковски и Олег Мацнев. Источник: The New York Times