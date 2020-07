1 июля 2020 г. Сьюзан Райс | The New York Times Почему Трамп ставит Россию превыше всего? "По крайней мере, с февраля, и, возможно, уже с марта 2019 года, Соединенные Штаты обладают убедительными разведывательными сведениями, согласно которым Россия, убежденный противник, выплачивала вознаграждения боевикам, связанным с "Талибаном"*, за убийства американских военных в Афганистане. (...) По сей день президент Соединенных Штатов не предпринял в этом отношении ничего", - пишет на страницах The New York Times Сьюзан Райс, советник по национальной безопасности США с 2013 по 2017 год и бывший посол США в ООН. Райс призывает "(...)задуматься, почему президент, узнав об этих глубоко тревожащих сведениях, не осудил публично какие бы то ни было усилия России, нацеленные на убийство американских солдат, и не рассмотрел варианты быстрого и значительного ответа США?" "(...) Мне, как бывшему советнику по национальной безопасности, очень трудно поверить, что никто не рассказал Трампу об этих разведывательных данных. По сообщениям, они были включены в Суточную разведывательную сводку, которая предоставляется всем высокопоставленным сотрудникам органов национальной безопасности. Даже если Трамп не удосуживается регулярно читать эту ежедневную сводку, мы должны предположить, что это делают другие. Если высокопоставленные советники президента (...) посчитали ненужным проинформировать главнокомандующего об этом вопросе жизни и смерти, тогда они не достойны службы", - предполагает она. "Чиновники Белого дома утверждают, что было бы неправильно информировать президента о такой информации, пока она не будет полностью проверена и не будут подготовлены варианты ответных мер США. Тем не менее, администрация, как сообщается, проинформировала британское правительство, а Совет национальной безопасности созвал межведомственное совещание в марте для обсуждения этих разведывательных данных и их последствий", - указывает Райс. "(...) Если бы я, как советник по национальной безопасности, получила даже "сырую" информацию о том, что Россия платит за убийства военнослужащих США, я бы пошла прямо в Овальный кабинет, чтобы проинформировать президента. (...) Если бы позже президент решил, как это сделал Трамп, что он хочет побеседовать с президентом России Владимиром Путиным как минимум 6 раз в течение следующих нескольких недель и пригласить его присоединиться к саммиту G7, несмотря на возражения наших союзников, я бы подняла красный флаг: "Господин Президент, хочу напомнить вам, что мы считаем, что русские убивают американских солдат. Сейчас не время протягивать Путину оливковую ветвь. Сейчас время наказать его". Вот как это было бы в любой предыдущей администрации любой политической партии", - уверяет бывший советник по национальной безопасности США. (...) "Сохраняется опасная ситуация, которая подчеркивает странную склонность Трампа служить интересам России в обход американских", - считает Райс, как во время избирательной кампании 2016 года Трамп публично призвал Россию взломать электронную почту Хиллари Клинтон и похвалил WikiLeaks за публикацию украденных документов, как он отрицал вмешательство России в выборы 2016 года и препятствовал расследованию Мюллера. По ее словам, "Трамп безрассудно вывел американские войска из северной Сирии и позволил российским войскам захватить американские базы", "затем в одностороннем порядке пригласил Путина принять участие во встрече G7", а "впоследствии, без каких-либо консультаций, Трамп объявил о своем решении вывести почти треть американских военных из Германии", что "наносит вред НАТО, в то же время принося пользу России". "В последнее время мы узнали, что даже усилия России, нацеленные на хладнокровное убийство американских военных, не смущают этого президента. Трамп отметает эту информацию, уклоняется от ответственности и не предпринимает никаких действий - даже не выражает дипломатического протеста. Теперь Путин знает, что может убивать американцев безнаказанно", - говорится в статье. "К каким выводам мы должны прийти после всего этого? В лучшем случае наш главнокомандующий совершенно отрешен от своих обязанностей, стоя у руля опасно недееспособного процесса национальной безопасности, который подвергает нашу страну и тех, кто носит ее военную форму, огромному риску. В худшем случае Белым домом управляют лжецы и слабаки, прислуживающие президенту-тирану, который активно продвигает гнусные интересы нашего главного противника", - заключает Сьюзан Райс. Источник: The New York Times