США скупают мировые запасы потенциального лекарства от коронавируса

"По сообщениям СМИ, в борьбе с коронавирусом правительство Трампа купило сотни тысяч доз лекарства "Ремдесивир". Для остального мира едва ли что-то останется вплоть до осени", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Как сообщает среди прочих британское издание The Guardian, правительство президента США Дональда Трампа купило более 500 тыс. доз медикамента. Это соответствует всему объему препарата, который будет произведен компанией Gilead в июле, а также 90% объема производства в августе и сентябре".

"До сентября включительно в распоряжении Европы и остального мира практически не будет "Ремдесивира" для лечения пациентов с Covid-19", - говорится в статье.

"Препарат был разработан американским производителем Gilead для лечения лихорадки Эбола, однако показал незначительную эффективность. Одно из исследований показало в конце апреля, что у пациентов с Covid-19 "Ремдесивир" может сократить время до выздоровления в среднем на четыре дня - с 15 до 11 дней".

"Сокращение смертности при применении препарата пока не подтверждено. Однако в США и Японии в порядке исключения уже были выданы разрешения на лечение коронавируса "Ремдесивиром".

"Масштабная закупка "Ремдесевира" может быть реакцией на растущее число заражений в США. Недавно вирусолог Энтони Фаучи, консультирующий американское правительство по вопросам пандемии, предупредил, что число новых заражений может составить 100 тыс. случаев в сутки".

"Тем временем фармацевтический концерн Gilead сообщил цену лечения "Ремдесивиром". "Развитым странам" одна ампула препарата будет предоставлена за 390 долларов. При шестикратном применении лекарства цена лечения одного пациента составит 2340 долларов. Это цена действительна и в США. Для пациентов, застрахованных частной страховой страховой компанией, один флакон будет стоить 520 долларов", - передает Der Spiegel.