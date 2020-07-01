"По всему миру генетический материал Sars-CoV-2 мутировал уже сотни раз. Почему он меняется и, главное, становится ли коронавирус заразнее и опаснее?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

Согласно первым результатам, в новой вспышке заболевания в Пекине речь идет о новом варианте Sars-CoV-2. Возбудитель мутировал. Мутация вирусов - это обычное явление, поясняет издание. "Постоянно меняясь, вирусы создают бесчисленное количество вариантов самих себя, которые незначительно отличаются друг от друга. Это растущее генетическое многообразие облегчает вирусам приспособление к окружающей среде - чтобы, например, прочнее прикрепляться к рецепторам клеток хозяина или дольше сохраняться там".

"Вирус, как и новый возбудитель Covid-19, мутирует на протяжении нескольких поколений по принципу случайности. В большинстве случаев в результате ничего не происходит, так как мелкие ошибки при копировании генетического материала не влияют ни на внешний вид, ни на функции вируса. Если же мутация меняет белок, это ослабляет следующее поколение вируса. Такие слабые линии вируса становятся жертвами естественного отбора и исчезают".

"Гораздо менее вероятно, что вирус окрепнет благодаря мутации, например, станет более устойчивым. Для этого должны мутировать определенные гены или произойти сразу несколько мутаций. Однако это случается редко. (...) Впрочем, чем активнее циркулирует вирус, тем выше вероятность, что однажды появится вариант с нужными характеристиками. Если вирус тогда сможет беспрепятственно распространяться и поражать многих хозяев, такая сильная линия рано или поздно одержит верх. Это естественное следствие эволюции".

"Поэтому решающий вопрос состоит не в том, будет ли мутировать коронавирус - в этом нет сомнений. А в том, как он мутирует. Станет ли он более агрессивным и смертельным для человека? Рихард Неер из Биоцентра Базеля в это не верит. "В сущности, пока не следует исходить из того, что вирус станет опаснее в результате отдельных мутаций", - сказал он в разговоре с Die Zeit.

"Одна из причин: новый коронавирус относительно стабилен. В целом в последние месяцы, несмотря на распространение вируса по всему миру, новая мутация появлялась в среднем только каждые две недели. РНК-вирусы, такие, как Sars-CoV-2, мутируют чаще тех, чей генетический материал состоит из ДНК, однако в сравнении с другими РНК-вирусами, например, вирусом гриппа, новый коронавирус мутирует относительно медленно", - говорится в статье.

"Возможно, что эволюционным преимуществом для вируса, наоборот, станет безобидность. Ведь цель вирусов состоит в размножении. А для этого они должны поразить многих хозяев. Если они будут безобидными, это может им даже помочь. (...) Также и наше собственное поведение, вероятно, может поменять коронавирус, сказал на пресс-конференции немецкого Научного медиацентра (SMC) Фридеманн Вебер, профессор вирусологии из Гиссенского университета. Например, социальное дистанцирование: ведь чем реже вирус получает возможность поразить нового человека, тем вероятнее, что со временем он будет больше щадить хозяина. Так он сможет лучше распространяться среди населения. И чем активнее мы будем сдерживать распространение вируса через дыхательные пути, например, ношением масок, тем большее значение со временем, возможно, будет приобретать альтернативный способ передачи, например, путем непосредственного контакта и передачи через поверхности".

Впрочем, этому пока нет научных доказательств, отмечает издание. "На мой взгляд, этот вирус уже очень хорошо адаптировался и ему не нужно ничего предпринимать", - считает Фридеманн Вебер.

"В последние недели одна мутация оказалась в центре внимания по другой причине. Она называется D614G. (...) В предварительной публикации исследования BioRxiv: Zhang et al., 2020 говорится, что вирусы, имеющие данную мутацию, имеют особенно крепкие шипы. По словам вирусолога Вебера, это может быть признаком того, что вирус стал более заразным. Неер более осторожен. Данное исследование, основывающееся на экспериментах на культуре клеток, не позволяет сделать выводы о том, что новый штамм более заразен, говорит физик из Базеля, занимающийся эпидемиологическими прогнозами".

Новый вариант вируса в Пекине также содержит мутацию D614G, но, по словам Неера, нет признаков того, что изменения в этом штамме драматичны.

"На генеалогическом древе коронавируса этот вариант сильно удален от уханьской линии. Это весьма интересно с эпидемиологической точки зрения и свидетельствует о том, что вирус не скрыто размножался среди китайского населения, а, по всей вероятности, был занесен извне. То есть, можно сказать, что после долгого путешествия вирус возвратился в Китай", - пишет Die Zeit.