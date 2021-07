1 июля 2021 г. Георгий Кантчев и Томас Гроув | The Wall Street Journal Путин в России бросает вызов лидерству США, заявляя о военной мощи "В среду российский президент Владимир Путин, восхваляя растущую военную мощь Москвы и все более напористую внешнюю политику, бросил вызов лидерству США в мировых делах, заявив, что эпоха гегемонии США подошла к концу", - пишет The Wall Street Journal. "Путин говорил во время ежегодного мероприятия, на котором он отвечает на вопросы простых россиян. Эти заявления прозвучали через две недели после встречи на высшем уровне с президентом США Байденом в Женеве, на которой два лидера попытались ослабить напряженность, но не достигли значительного прогресса, - полагает издание. - В то же время Байден изобразил кремлевского лидера как человека, возглавляющего страну, которая становится все более изолированной из-за санкций и испытывает экономические трудности". "На мероприятии в среду Путин дал отпор, изображая США как угасающую державу", - говорится в статье. "Мир кардинальным образом меняется, - сказал он. - А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это - и поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение". (..) "В среду Путин заявил, что британский военный корабль, вошедший на прошлой неделе в воды Черного моря около Крыма, был провокацией, осуществленной англичанами и американцами. Россия сообщила, что ее вооруженные силы произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу, который нарушал то, что она считает своими территориальными водами возле Крыма, украинского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Правительство Великобритании заявило, что его корабль "мирно" проходил через украинские воды и что никаких выстрелов не было", - напоминает издание. По словам Путина, это была "комплексная провокация". "Даже если мы бы потопили этот корабль, мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что не могут выйти победителями". "Это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", - сказал Путин. "Мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее". (...) "В среду Путин обвинил американские платформы социальных сетей, работающие в России, в игнорировании запросов властей об удалении незаконного контента, но подчеркнул, что Москва не планирует их блокировать. В последние месяцы Кремль усилил давление на американские компании соцсетей с целью удаления контента, поддерживающего политическую оппозицию России в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь", - отмечается в статье. (...) "Правительство Путина в последние годы неуклонно заставляло замолчать оппозиционные голоса, закрывая или поглощая инакомыслящие вещательные компании и другие медиа-группы и объявив вне закона организацию, возглавляемую российским диссидентом Алексеем Навальным", - говорится в публикации. "Ежегодная горячая линия дает Путину шанс продемонстрировать свое лидерство и мастерство в политических деталях. Но вопросы все чаще возвращались к проблемам бедности, инфляции и падения уровня жизни - проблемам, которые в последние годы разжигают растущее недовольство населения, - пишут авторы публикации. - Более трех часов в ходе тщательно спланированного мероприятия Путин отвечал на вопросы обо всем, от школ в аварийном состоянии и налогов на скот до телефонных мошенников, а также о своей позиции в отношении диет". "Путин призвал россиян пройти вакцинацию, поскольку в последние недели по стране прокатилась новая волна, вызванная более заразным вариантом Дельта, а число случаев заболевания увеличилось более чем вдвое. Уровень вакцинации в России низкий, и во многих регионах в этом месяце ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг. Путин, сообщивший, что ранее в этом году он вакцинировался отечественной вакциной "Спутник V", сказал, что, хотя он выступает против обязательной вакцинации, некоторым регионам пришлось принять такие меры, чтобы предотвратить локдаун и избежать экономических потерь", - заключает газета. Источник: The Wall Street Journal