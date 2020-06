1 июня 2020 г. Лорен Федор и Деметри Севастопуло | Financial Times Трамп обещает пригласить Россию на саммит G7 в сентябре "Дональд Трамп отложил саммит G7 до окончания лета и пообещал пригласить Россию и несколько других стран, чтобы расширить число членов группы, выйдя за пределы того, что он назвал "очень устаревшим" форматом", - передает Financial Times. "Президент США надеялся принять лидеров стран "большой семерки" - Германии, Франции, Канады, Японии, Италии и Великобритании - в Белом доме в следующем месяце. Но он отложил ежегодный форум после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась присутствовать на мероприятии лично", - указывает издание. "Выступая перед журналистами на борту Air Force One, возвращаясь с запуска ракеты SpaceX во Флориде, Трамп сказал, что форум G7 не отражает того, что "происходит в мире" сегодня. "Это очень устаревшая группа стран", - заявил он, пояснив, что хочет пригласить лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи на мероприятие, которое он предложил провести в сентябре или, возможно, после президентских выборов в ноябре". "Может быть, я сделаю это после выборов. Я думаю, и перед выборами будет подходящее время", - сказал Трамп о мероприятии, которое во время разговора с журналистами в своем самолете он именовал и G10, и G11. "Приглашение Путина будет противоречивым шагом, поскольку Россия была исключена из G8 в 2014 году из-за аннексии Крыма, - указывает газета. - Томас Райт, эксперт по внешней политике в Брукингском институте, считает, что члены G7 не согласятся на формальное расширение, но прецеденты приглашения других лидеров на разовой основе уже были". "Трамп надеется использовать G7 для создания коалиции с целью оказания давления на Китай, особенно в связи с его недавним решением о введении законов о национальной безопасности в отношении Гонконга. В пятницу Трамп рассказал о действиях против Китая, включая угрозу введения санкций в отношении гонконгских и китайских чиновников - в связи с этим шагом, который будет реализован в обход местного законодательного органа", - напоминает издание. "По словам Райта, Трамп "собственноручно разрушил" свой план оказания давления на Китай с помощью односторонних мер, о которых он объявил. "Теперь он отложил саммит и пригласил Путина, который является верным союзником Пекина по Гонконгу, - указал он. - Весь этот эпизод является катастрофой для американской дипломатии и неожиданной удачей для [президента Китая] Си Цзиньпина". "(...) Алисса Фарах, директор по коммуникациям Белого дома, отметила, что идея расширенного саммита состоит в том, чтобы собрать вместе традиционных союзников США и обсудить способы ведения дел с Китаем", - добавляет газета. (...) Источник: Financial Times