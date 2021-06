1 июня 2021 г. Анна Немцова | The Daily Beast Роскошная жизнь ультра-богатых кремлевских дочерей "Новое поколение женщин российской элиты, имеющих высокопоставленных отцов - включая министров, членов парламента или высших кремлевских бюрократов - управляет многомиллионным бизнесом, ведет роскошный образ жизни и позирует на гламурных фотографиях в журналах мод и в аккаунтах в соцсетях с огромным числом подписчиков. Привилегии, руководящие должности, банковские кредиты с низкими процентными ставками и солидные доли в компаниях сыплются на кремлевских дочерей как манна небесная. Они становятся богатыми и успешными - желанными женскими лицами на руководящих должностях - и попутно поднимая острые вопросы", - пишет обозреватель The Daily Beast Анна Немцова. "В России женщины не часто взбираются на вершину деловой или политической пирамиды, где доминируют мужчины. В два раза больше мужчин, чем женщин, открывают собственные компании. Но связи, особенно близкие родственники, находящиеся у власти, стремительно ускоряют карьеру российских женщин в банках и бизнес-корпорациях", - говорится в статье. "34-летняя Екатерина Тихонова и 36-летняя Мария Воронцова, которых давно считают дочерьми президента Владимира Путина - две из самых загадочных женщин в секторах бизнеса и науки России - управляют проектами с бюджетом в миллиарды долларов", - пишет автор публикации, указывая, что Тихоновой, ранее занимавшейся акробатическим рок-н-роллом, было всего 28 лет, когда возглавила проект стоимостью 1,5 млрд долларов по развитию Научно-технологического парка в МГУ, а Воронцова, эндокринолог, которую российские СМИ часто называют "первой дочерью", по сообщениям, курирует программу разработки генетических технологий с бюджетом более миллиарда долларов". "На прошлой неделе младшая дочь министра обороны России, 30-летняя Ксения Шойгу, решила продать свой успешный IT-стартап, который в прошлом году заработал более 3 млн долларов. В 2020 году она запустила венчурный фонд Sistema SmartTech. В то время как отец Ксении Сергей Шойгу руководит одними из самых могущественных вооруженных сил в мире, его дочь ведет удивительно публичный образ жизни: она организует спортивные мероприятия, представляет бизнес-проекты и участвует модных фотосессиях одна за другой. "Я мать всех проектов", - сказала Шойгу, одетая во французское дизайнерское платье, в одном из интервью. "Большинство других кремлевских дочерей держатся в стороне от независимых журналистов или публичных мероприятий. "Максимум, что разрешается делать дочерям - это посещать ежегодный бал, организованный журналом Tatler", - сказала The Daily Beast светская львица и телеведущая Анна Монгайт. "Ежегодно российская элита представляет на ежегодном балу Tatler своих дочерей, облаченных в меха, безумно дорогие бальные платья, иногда с веерами в руках. Елизавета Пескова, 17-летняя белокурая дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, дебютировала на этом ежегодном балу в 2015 году. Леонела Мантурова, 23-летняя дочь министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, дебютировала в 2018 году. Спустя год большой фурор произвела Анастасия Черномырдина, внучка бывшего премьера-министра, - повествует издание. - В Москве о дочери вице-премьера России, Марии Шуваловой, сплетничают с 2018 года, когда самая богатая балерина Большого театра начала свою карьеру и получила сольные партии в лучшем театре страны (...). Отец Марии не только был близок к президенту Путину в течение 20 лет, но также играл роль в надзоре за многомиллиардным суверенным фондом России. Кремлевская балерина владеет пакетами акций лондонской компании Regional Property Developments Limited, а также элитной недвижимостью в России. Она путешествует по миру и позировала на яхте в Дубае для своего аккаунта в Instagram. (...) ". "Хотя дочери российской элиты, несомненно, гордятся своими влиятельными родителями, их не поощряют к тому, чтобы они становились голосами в политике. Их время чаще уходит на зарабатывание денег на рекламе в Instagram, а не на ведение хроники политических митингов или нарушений прав человека, как Александра Пелоси, дочь спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Почти никто из них не пишет политические колонки, как Меган Маккейн, или книги-бестселлеры по острым вопросам, как Кэтрин Шварценеггер, дочь бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера", - приводит автор примеры из американской жизни. "Большинство из этих молодых женщин в возрасте за 20 или за 30 никогда не получили бы своих руководящих должностей и крупных пакетов акций в бизнес-компаниях, если бы не мощные связи их отцов, - сказал в среду The Daily Beast бывший член парламента Геннадий Гудков. - Чтобы оставаться богатыми и успешными, они держат рот на замке: каждая дочь прекрасно понимает, что как только она начнет комментировать коррупцию или права человека, ее отец окажется в эпицентре разрушительного скандала". "Исключения есть", - отмечает автор публикации, напоминая, что "светская львица Ксения Собчак, известная как "крестница Путина", (...) в 2011 году присоединилась к российскому оппозиционному движению, несмотря на задержания полиции и расторжение контрактов на государственном телевидении. (...) Но времена сопротивления Собчак Кремлю давно прошли. По словам политологов, решение Собчак принять участие в президентских выборах 2018 года было идеей Кремля, чтобы отвлечь внимание общественности от более подлинных оппозиционных кандидатов. За Собчак проголосовало всего 1,6% россиян. С тех пор ее критический голос умолк, и ее Instagram снова полон селфи на пляже". (...) "Ни одна из кремлевских дочерей не призывает к расширению прав и возможностей женщин, решению проблемы глобального потепления, тяжелого положения иммигрантов или ужасной проблемы домашнего насилия, - сказала The Daily Beast обозреватель независимого телеканала Rain TV Когершын Сагиева. - Мы не услышим их голоса, если не будут действительно разрешены вопросы, связанные с шаблонами патриархата и власти мужчин над женщинами". Источник: The Daily Beast