1 июня 2021 г. Тони Дайвер и Наталья Васильева | The Telegraph Доминик Рааб подвергнет критике "агрессивное поведение" России на саммите НАТО на фоне того, как Москва отправляет войска к западной границе "Во вторник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб представит союзникам по НАТО "список нарушений", свидетельствующий о плохом поведении России, на фоне того, как Москва заявила об увеличении своего военного присутствия на западе России", - передает The Telegraph. "Министр иностранных дел Великобритании перечислит ряд возражений Соединенного Королевства относительно недавних действий России, включая наращивание военного потенциала у границы с Украиной. Это происходит в то время, когда высшие чиновники Владимира Путина в сфере безопасности объявили о том, что на западе России будет развернуто 20 новых "подразделений и формирований" и что будет увеличен арсенал существующих сил", - говорится в статье. "Рааб также обратит внимание на принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, которую осуществил поддерживаемый Путиным режим Лукашенко 23 мая. "От агрессивного поведения России по отношению к Украине до нападения Лукашенко на гражданскую авиацию - демократические ценности подвергаются нападкам", - сообщил он The Telegraph в преддверии встречи. "Как один из крупнейших спонсоров НАТО, Великобритания безоговорочно поддерживает трансатлантический альянс. Мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы защитить наших союзников и наши ценности", - указал он. Министр иностранных дел уже пригрозил Белоруссии новыми британскими санкциями за захват рейса Ryanair, но его коллеги в Парламенте призвали пойти дальше. Том Тугендхэт, председатель комитета по иностранным делам, призвал к "очень строгим" мерам, в то время как Лиза Нэнди, теневой министр иностранных дел, сказала, что Великобритания должна заблокировать рейсы национальной авиакомпании Белоруссии. По словам Рааба, со стороны Великобритании и ее союзников последует "скоординированный ответ", - сообщается в публикации. "Встреча НАТО во вторник состоится в преддверии саммита на высшем уровне между Путиным и президентом США Джо Байденом позже в этом месяце. Предполагается, что саммит является причиной нового военного позирования со стороны российских силовых чиновников по поводу ситуации на Украине", - пишет газета, указывая на заявление Сергея Шойгу, министра обороны России, о том, что в ответ на растущую угрозу со стороны НАТО он направит дополнительные войска на запад России до конца года. (...) Газета напоминает, что "на прошлой неделе состоялись крупные военные учения НАТО с участием тысяч военнослужащих, десятков самолетов и нескольких военных кораблей. (...) Николай Патрушев, один из ближайших советников Путина и председатель Совета безопасности, в понедельник, развил послание Шойгу, заявив, что новая версия стратегии национальной безопасности России может включать формулировки о применении силы для противодействия "недружественным действиям" зарубежных стран", - пишет газета. (...) "На встрече НАТО во вторник Рааб также подвергнет Россию критике за то, что ключевые союзники были названы "недружественными странами" и за ограничение штата посольств США и Чехии. Правительство Великобритании заявляет, что действия России несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - передает The Telegraph. (...) Источник: The Telegraph