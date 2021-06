1 июня 2021 г. Бен Вольфганг | The Washington Times Противостояние: США и НАТО проводят военные учения в Европе, а Россия отправит войска на запад "В понедельник США и их союзники по НАТО провели серию крупных военных ученый по всей Европе, а Россия ответила объявлением о планах отправить не менее 20 новых воинских частей к своей западной границе", - передает The Washington Times. "Маневры в День поминовения (национальный день памяти США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая и посвящённый памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие - Прим. ред.) - это еще один признак роста напряженности между Вашингтоном и Москвой всего за несколько недель до встречи президента США Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, на кону которой стоят высокие ставки", - говорится в статье. "В учениях США и НАТО приняли участие тысячи военнослужащих наземных войск, военные корабли и авиатехника из более чем десятка стран НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, находясь на борту британского авианосца у побережья Португалии, заявил, что эти учения подчеркивают военный потенциал альянса, которому уже 72 года. (...) Между тем, чиновники Пентагона в понедельник объявили об операции Allied Sky, в рамках которой в понедельник истребители США и НАТО должны были пролететь над всеми 30 странами НАТО. (...)". "Россия быстро осудила учения и объявила о собственном провокационном шаге, - пишет The Washington Times.- Кремлевские чиновники заявили, что Россия создаст 20 новых соединений и воинских частей в западных районах страны, недалеко от ее границ со странами НАТО. (...)" "Эта военная напряженность наверняка станет еще одним пунктом в насыщенной повестке дня встречи Байдена и Путина 16 июня", - предполагает газета, перечисляя список тем, которые, как ожидается, на встрече поднимет Байден: "вмешательство в американские выборы в 2016 и 2020 годах, кибератаки SolarWinds и Colonial Pipeline, которые связывают с Россией, отравление и задержание российского оппозиционного лидера Алексея Навального и др". Источник: The Washington Times