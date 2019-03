1 марта 2019 г. Солапе Алатисе и Дэвид Бонд | Financial Times Россия распространяла дезинформацию об атаке на Скрипаля "Российские государственные СМИ обнародовали 138 противоречивых сообщений об атаке с применением нервного агента против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в прошлом году, говорится в новом докладе, который придает дополнительный вес утверждениям Соединенного Королевства о проводившейся при поддержке Москвы пропагандистской кампании", - сообщает Financial Times. "Согласно докладу Королевского колледжа в Лондоне, российская государственная телевещательная компания RT и новостное агентство Sputnik использовались как "средства дезинформации", которая проводилась с помощью "публикации и повторения длинного списка зачастую противоречивых версий", которые рисовали "сбивающую с толку картину событий" в Солсбери в прошлом марте", - говорится в статье. Газета напоминает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервным агентом "Новичок". Британская полиция обвинила в попытке убийства двух высокопоставленных сотрудников ГРУ, российской военной разведки. "Доклад Королевского колледжа, который был профинансирован Фондом "Открытое общество", организацией, основанной миллиардером-филантропом Джорджем Соросом, утверждает, что RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для распространения семи теорий заговора в отношении этой атаки. Среди них - утверждения о том, что отравление было организовано Соединенным Королевством, США или западными разведывательными агентствами с целью нанести вред России; что это была фабрикация, и что в Солсбери не было обнаружено следов "Новичка". Одна из более нелепых теорий была озвучена в статье, где говорилось, что британское правительство на его интерпретацию атаки вдохновила драма, показанная по Sky TV, где в сюжете был российский ученый, разработавший смертоносное химическое оружие под названием "Новичок", - передает Financial Times. "Понимание, до какой степени могут доходить эти методы в связанных с государством информационных источниках, таких как RT - это важный шаг в направлении предотвращения распространения дезинформации и ее губительного влияния на журналистику и публичные обсуждения ", - заявил Гордон Рэмси, один из авторов доклада. Источник: Financial Times