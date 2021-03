Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 1 марта 2021 г. 1 марта 2021 г. Ким Хьельмгаард | USA Today У Америки огромная зарубежная военная империя. Нуждается ли она еще в ней? "(...) На протяжении десятилетий США обладали глобальным военным господством, и это достижение подкрепляло их влияние, национальную безопасность и усилия по продвижению демократии. Министерство обороны США тратит более 700 млрд долларов в год на вооружение и поддержание боевой готовности - это больше, чем следующие за США по расходам 10 странах вместе взятых, по данным экономического аналитического Фонда Питера Дж. Петерсона. Охват вооруженных сил США огромен и напоминает империю", - пишет USA Today. "В Германии около 45 тыс. американцев каждый день ходят на работу в Военное сообщество Кайзерслаутерна, сеть баз армии и ВВС США, где расположены школы, жилые комплексы, стоматологические клиники, больницы, общественные центры, спортивные клубы, фуд-корты, военная полиция и розничные магазины. Около 60 тыс. американских военнослужащих и гражданских лиц размещены в Японии; еще 30 тыс. в Южной Корее. По данным министерства обороны, в Африке находятся более 6 тыс. военнослужащих США", - перечисляет газета. "Тем не менее, сегодня, в условиях кардинального изменения угроз безопасности, военная мощь Америки за рубежом может быть менее релевантной, чем она была когда-то, указывают некоторые аналитики по безопасности, представители министерства обороны и бывшие и действующие военнослужащие США. По их словам, наиболее серьезные угрозы для США все чаще носят невоенный характер. Среди них - кибератаки; дезинформация; экономическое доминирование Китая; изменение климата; и вспышки болезней, таких как COVID-19, который подорвал экономику США, как никакое другое событие со времен Великой депрессии", - пишет издание. "Трита Парси, соучредитель Института Куинси ответственного государственного управления, вашингтонского аналитического центра, который выступает за военную сдержанность США за рубежом, отмечает, что поддержание крупных боевых сил в тысячах миль от берегов США является дорогостоящим, громоздким и анахроничным. "Они были предназначены для мира, который все еще сталкивался с другим военным гегемоном, - говорит Парси. - Теперь пандемии, климатический хаос, искусственный интеллект и 5G гораздо важнее для национальной безопасности Америки, чем наличие 15 баз в Индийском океане". "Это также может быть контрпродуктивным. По словам Парси, вербовка террористов на Ближнем Востоке, к примеру, коррелирует с наличием баз США, - говорится в статье. - Между тем, согласно докладу министерства внутренней безопасности США, опубликованному в октябре, за три месяца до того, как толпа с применением насилия штурмовала Капитолий, американские супрематисты, а не иностранные террористы, представляют собой серьезнейшую террористическую угрозу для США". (...) Насколько крупны американские военные инвестиции? "В конце Второй мировой войны у США было менее 80 зарубежных военных баз, большинство из которых располагались на территории побежденных противников союзников - Германии и Японии. Сегодня, по данным Пентагона и стороннего внешнего эксперта Дэвида Вайна, профессора антропологии Американского университета в Вашингтоне, их насчитывается до 800. По данным министерства обороны США, в более чем 150 странах служат около 220 тыс. военнослужащих и гражданских лиц", - сообщается в статье. "Китай, являющийся второй по величине экономикой в мире и, по общему мнению, крупнейшим соперником США, имеет только одну официальную военную базу за рубежом - в Джибути, на Африканском Роге. (...) Великобритания, Франция и Россия вместе взятые имеют до 60 зарубежных баз, указывает Вайн. В море у США 11 авианосцев. У Китая их два. У России один", - пишет издание. "Точное количество американских баз сложно определить из-за секретности, бюрократии и смешанных определений. Некоторые утверждают, что цифра 800 - это завышенная оценка из-за того, что Пентагон рассматривает несколько базовых объектов, расположенных рядом друг с другом, как отдельные объекты. USA Today определили даты открытия более 350 из этих баз. Неясно, какое количество из оставшихся находится в активном использовании". "Они считают каждый клочок земли, каждую антенну на вершине горы с 8-футовым забором вокруг нее, - указывает Филип М. Бридлав, четырехзвездный генерал ВВС США в отставке, который также был верховным главнокомандующим НАТО по Европе. По оценкам Бридлава, есть несколько десятков "основных " зарубежных баз США, без которых невозможно обеспечить национальную безопасность США". "Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что инвестиции США в оборону и их международное военное присутствие растут на протяжении десятилетий. Когда в 1953 году война в Корее подошла к концу, за восемь лет до того, как президент Дуайт Эйзенхауэр предупредил в своем прощальном слове о растущем военно-промышленном комплексе, Пентагон тратил около 11% ВВП, или 300 млрд долларов, на вооруженные силы, согласно министерству обороны и ручному подсчету, проведенному USA Today. Сегодня Пентагон с легкостью ежегодно выделяет на оборону сумму, более чем вдвое большую с поправкой на инфляцию, даже если общая бюджетная часть представляет собой гораздо более низкий процент от ВВП США - всего 3%". COVID-19 убивает больше людей и обходится дороже "Несмотря на то, что США тратят на оборону больше, некоторые эксперты говорят, что американские вооруженные силы действуют в соответствии со стратегией национальной безопасности, которая существенно не изменилась со времен Второй мировой войны и, следовательно, плохо приспособлена к новым, более динамичным угрозам. "Большая часть нашего военного присутствия по всему миру в настоящий момент действительно осуществляется просто по привычке, - отмечает Бенджамин Х. Фридман, директор по политике вашингтонского аналитического центра "Приоритеты в области обороны", который выступает за сокращение мировой роли американских вооруженных сил. - Если в какой-то момент для этого было стратегическое оправдание, то зачастую его уже нет". "Генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно и политолог Нора Бенсахел недавно предложили министерству обороны подготовиться к меньшим бюджетам на фоне перенаправления денег на другие приоритеты. "Пандемия внезапно и ярко продемонстрировала, что крупные передовые вооруженные силы не могут эффективно защитить американцев от нетрадиционных угроз для их личной безопасности и американского образа жизни, - написали они на внешнеполитическом сайте War on the Rocks. - В глубоко взаимосвязанном мире география имеет гораздо меньшее значение, и безопасность, обеспечиваемая разветвленными вооруженными силами Америки, оказалась совершенно неуместна в этом катастрофическом кризисе". "Яркой иллюстрацией того, как приоритеты национальной безопасности США могут не соответствовать времени, может быть то, что после 11 сентября войны и различные американские антитеррористические рейды и военные действия по всему миру унесли жизни более 7 тыс. американских солдат и стоили федеральному правительству, согласно проекту "Военные расходы" (Costs of War ) Университета Брауна, 6,4 трлн долларов. (...) Менее чем за 5% этого времени пандемия коронавируса привела к более чем 70-кратным человеческим жертвам, поскольку в США погибло более 500 тыс. человек - и цена этим потерям также не менее 6 трлн долларов, согласно анализу ассигнований Конгресса и Федеральной резервной системы (Центры по контролю и профилактике заболеваний подсчитали, что пандемия обошлась США как минимум в 8 трлн долларов)". "Но предотвращение таких смертей может заключаться не только в том, чтобы забрать деньги у Пентагона, но и в том, чтобы сместить фокус внутри него. Например, старший советник Белого дома по COVID-19 Энди Славитт 5 февраля объявил, что более 1000 военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, начнут поддерживать центры вакцинации в США. Том Шпор, генерал-лейтенант в отставке и эксперт по обороне консервативного вашингтонского аналитического центра The Heritage Foundation, отмечает, что в прошлом американские военные помогали в международных вспышках болезней". (...) Климатический хаос, ведущий к хаосу социальному "В 2017 году администрация Трампа отказалась от обозначения администрацией Обамы изменения климата как угрозы для национальной безопасности. Отказ произошел даже несмотря на то, что многие члены Конгресса, руководители Совета Безопасности ООН, союзники США и десятки аналитических центров и исследовательских институтов в области безопасности заявляют, что климат представляет собой потенциально "катастрофическую" угрозу национальной и глобальной безопасности. (...) По оценкам ВОЗ, изменение климата - от пагубной жары до наводнений - уже ежегодно уносит около 150 тыс. смертей во всем мире. Марк Карни, посланник ООН по борьбе с изменением климата и финансам, предупредил, что к середине этого века в мире будет наблюдаться ежегодная смертность, эквивалентная пандемии COVID-19, если не будут приняты решительные меры. Наряду с лесными пожарами, ураганами и засухой, эти стихийные бедствия дестабилизируют страны, включая США, вызывая болезни, нехватку продовольствия, социальную и политическую нестабильность и массовую миграцию", - пишет издание, напоминая про "(...) нехарактерный зимний шторм, парализовавший Техас" (...). "Американские военные тоже не застрахованы от климатических последствий. "Союз обеспокоенных ученых", группа по защите интересов науки, базирующаяся в Бостоне, сообщила, что Пентагон находится на передовой повышения уровня моря, поскольку климатические тенденции "усложняют операции на некоторых прибрежных объектах", включая 128 баз в США, стоимость которых составляет около 100 млрд долларов. (...) "Бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что хотя такие проблемы, как изменение климата и пандемии, "возникли, другие не уменьшились". По его словам, Россия работает над "очень сложным оружием и полностью реформировала свои вооруженные силы и впервые после окончания холодной войны использует подводные лодки у нашего восточного побережья. Иран разрабатывает высокоточные ракеты. (Ядерные) программы Северной Кореи продолжаются. Китайцы продолжают наращивать военную мощь ". Китай и кибератаки: США в сравнении со своими самыми крупными противниками (...) "В целом, военное присутствие Китая за рубежом относительно невелико. Официальный оборонный бюджет Китая на 2020 год составил 178 млрд долларов. (...) Признаком того, как Китай смотрит на поля сражений будущего, является то, что Пекин пытается возродить и расширить Шелковый путь, древний торговый путь, который когда-то пролегал между Китаем и Западом. Китайская инициатива "Пояс и дорога" - это предприятие стоимостью несколько миллиардов долларов, которое включает помощь в строительстве - часто за счет кредитов - тысяч автомагистралей, железных дорог, портов и промышленных коридоров в более чем 60 странах. Проект направлен на создание зонтика экономической безопасности Китая во всем мире", - отмечается в публикации. "Китай ведет совершенно другую игру, чем США, - подчеркивает Уильям Хартунг, директор проекта "Оружие и безопасность" Центра международной политики в Вашингтоне, округ Колумбия. - США полагаются на традиционные военные базы, глобальное военное присутствие и подготовку местных вооруженных сил, в то время как Китай продвигается вперед, заключая экономические сделки, которые, похоже, покупают ему большее влияние, чем военный подход США". (...) "Чтобы соответствовать китайцам, генерал армии Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, считает, что США необходимо расширить их военно-морской флот, включая инвестиции в надводные и подводные роботы. Он сказал, что США необходимо осваивать новые технологии - от искусственного интеллекта до носимой электроники". "Байден, со своей стороны, пообещал сделать кибербезопасность приоритетом своего Белого дома после того, как в декабре была раскрыта одна из самых массивных кибератак в истории. В течение нескольких месяцев российские правительственные хакеры, известные под псевдонимами APT29 или Cozy Bear, были способны взламывать министерства финансов и торговли, а также другие правительственные учреждения США. Эта же российская группа во время правления Обамы взломала почтовые серверы Госдепартамента и Белого дома. Декабрьские хакеры атаковали IT-компанию, используемую всеми пятью направлениями вооруженных сил США", - отмечается в публикации. "Двухпартийное расследование Сената также показало, что Россия участвовала в продвинутой кампании, нацеленной на то, чтобы посеять раскол в преддверии выборов 2016 года, в рамках которой хакеры, связанные с российской военной разведкой, совершили проникновение в электронную почту Национального комитета Демократической партии и распространяли ложную информацию о Хиллари Клинтон в социальных сетях", - напоминает газета. "Министерство обороны США признало, что ему необходимо адаптироваться к меняющемуся ландшафту угроз, и усилило Киберкомандование США и Агентство национальной безопасности, подразделения, активно проводящие тайные программы, чтобы попытаться остановить китайских, иранских и российских хакеров. Возможно, в этом отношении физическая военная инфраструктура США за рубежом актуальна. Но угроза кибератак остается серьезной и растет. По данным Совета по международным отношениям, с 2005 по 2020 год правительство США, государственные сети и частные компании подвергались кибератакам 135 раз со стороны китайских, российских и других государственных игроков". Физика есть физика "Безусловно, США сталкиваются с серьезными традиционными военными угрозами, а также с жесткой конкуренцией со стороны авторитарных противников в Китае и России. У американских противников в Иране и Северной Корее есть потенциал для разработки ядерного оружия и нацеливания на США, а у иностранных боевых группировок - для попытки совершения террористической атаки на территории США, напоминающей события 11 сентября. Военные расходы США и зарубежные базы являются наследием лидеров после Второй мировой войны, которые решили "никогда больше не позволять США игнорировать проблему, пока она не дойдет до нашего порога", - замечает Шпор, бывший генерал-лейтенант армии. Он сказал, что размещение американских войск в мире, будь то в Ираке или Италии (где размещено более 14 тыс. американских военнослужащих), создает "эффект прикрытия", демонстрирующий решимость Америки защищать союзников и, главным образом, себя". "Многие политики и военные чиновники соглашаются с тем, что большое военное присутствие за рубежом связано со сдерживанием. Они утверждают, что США необходимы сильные вооруженные силы, способные быстро реагировать на кризисы в труднодоступных местах. "Физика есть физика. Это не изменилось", - подчеркивает Бридлав, бывший командующий НАТО. "Американскому истребителю, даже находящемуся в Италии, требуется много часов и дозаправка в воздухе, чтобы долететь до большинства мест в Африке. Они не волшебники, чтобы переноситься из одной точки в другую", - добавляет он, имея в виду контртеррористическую деятельность под руководством США в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах. "По словам Бридлава, с 2012 года, когда посол США Кристофер Стивенс и трое других американцев были убиты в результате террористического нападения на миссию США в Бенгази в Ливии, Пентагон подтвердил свою точку зрения, согласно которой ему нужны американские войска "поблизости от проблемы". В докладе специального комитета Палаты представителей по этому инциденту содержится вывод о том, что военные США были слишком медлительны в своей реакции на это нападение". "По мнению некоторых, выгоды от крупного иностранного военного присутствия легко перевешивают затраты. "Если ценой предотвращения еще одного 11 сентября является сохранение некоторого количества войск в Афганистане или где-либо еще на неопределенный срок, я бы сказал, что это хорошая инвестиция для американского народа, - указывает Брэд Боуман, бывший офицер армии США и профессор Вест-Пойнта. - Если, с другой стороны, нашей целью было создать Швейцарию в Афганистане, мы явно потерпели неудачу. Однако это никогда не было целью". "Афганистан, - по словам автора публикации, - является особенно горячей точкой в этих дебатах. Конфликт, длившийся 19 лет, обошелся более чем в 2 триллиона долларов и унес жизни более 2300 американцев. Было убито более 38 тыс. афганских мирных жителей. И все же "Талибан"* контролирует обширные территории страны, которую продолжает разрушать насилие, несмотря на мирные переговоры при посредничестве США". "Потери во всех основных зонах военных действий после 11 сентября за последние два десятилетия еще более впечатляют. Согласно проекту "Военные расходы" Университета Брауна, было убито около 800 тыс. человек - союзные войска, оппозиционные бойцы, гражданские лица, подрядчики, журналисты, сотрудники гуманитарных организаций, и 37 млн человек были вынуждены покинуть свои дома", - сообщается в статье. "Во всех этих войнах США понесли так много человеческих потерь и материальных затрат, но в действительности очень мало могут предъявить как результат, - утверждает Хартунг из Центра международной политики. - Расплата близка". По его словам, трудно указать на какое-то место, где военное вмешательство США после 11 сентября привело либо к процветанию демократии, либо к значительному снижению терроризма". "По мнению некоторых, американские войны после 11 сентября осложнили наследие статуса Америки как защитницы международных ценностей и порядка после Второй мировой войны, и их беспокоит, что военная напористость США может усугубить проблемы. "Для меня угроза для национальной безопасности - это реальная угроза для родины. На самом деле, судя по тому, что я видел, присутствие США в Ираке усугубило угрозу для родины", - поделился американский чиновник, который был гражданским подрядчиком переходного правительства Ирака после возглавляемого вторжения в 2003 году. Этот человек не пожелал называть своего имени из-за его нынешней государственной должности. "Вся эта дисфункциональность, злоупотребления, наша неспособность удержать страну. Это только усугубило ситуацию", - сказал он, имея в виду целый ряд постоянно появляющихся сообщений о поведении американских солдат в Ираке, включая пытки заключенных и подозреваемых в терроризме. Многие эксперты по безопасности считают, что это предполагаемое поведение напрямую способствовало подъему "Исламского государства"* (ИГИЛ*) в Сирии и Ираке", - подчеркивается в публикации. "Кроме того, согласно докладу Центра стратегических и международных исследований, вашингтонского аналитического центра, внутренние правые экстремисты несут ответственность за почти 70% террористических атак и заговоров в США в 2020 году, и эта цифра вызывает некоторые сомнения в целесообразности сохранения сотен военных баз и десятков тысяч военнослужащих за границей перед лицом растущей угрозы для национальной безопасности внутри страны. После атак на Капитолий 6 января именно по этой причине администрация Байдена распорядилась пересмотреть угрозу со стороны внутреннего вооруженного экстремизма", - указывает газета. В Вашингтоне старые привычки изменить трудно "США должны порвать с концепцией "мирового полицейского", - считает Роберт Гейтс, который был министром обороны на протяжении большей части войны в Ираке при президентах Бараке Обаме и Джордже Буше. Гейтс сказал, что США должны "скромно оценивать то, чего они могут достичь с помощью военной силы", и укреплять свою дипломатию и "позитивные экономические инструменты и инструменты". "Даже председатель Объединенного комитета начальников штабов недавно заявил, что США должны переосмыслить свой большой постоянный уровень вооруженных сил в опасных частях мира, где они могут быть уязвимы в случае вспышки региональных конфликтов. США нуждаются в зарубежном присутствии, но оно должно быть "эпизодическим", а не постоянным, заявил Милли в декабре. "Большие постоянные базы США за границей могут потребоваться для въезда и выезда ротационных сил, но я думаю, что постоянное позиционирование американских войск требует значительного переосмысления в будущем", как из-за высоких затрат, так и из-за риска для семей военнослужащих, сказал Милли. Американские военные базы за границей, вызывающее шок расширение после Второй мировой войны "На протяжении десятилетий США имели мировое военное господство, но некоторые эксперты в области обороны теперь утверждают, что американская военная мощь за рубежом того не стоит. И все же почти каждая попытка бывшего президента Дональда Трампа за последние четыре года выполнить свое предвыборное обещание остановить "бесконечные войны Америки" встречала ожесточенную реакцию со стороны обеих партий, и законодатели ссылались на необходимость поддержать союзников Америки, сдержать агрессию со стороны Россия и Китай, и обуздать террористов", - замечает USA Today. - (...) Байден действительно может быть склонен отменить некоторые решения Трампа о передислокации вооруженных сил, основываясь на его собственном видении американской безопасности, сформированном за четыре десятилетия в Вашингтоне. Байден почти наверняка учтет, к примеру, последствия решения администрации Обамы уйти из Ирака в 2011 году, что внесло вклад в создание вакуума для подъема ИГИЛ*. Даже на фоне того, как Трамп до минимума сократил численность войск США в Афганистане, Ираке и Сирии, он также добавил, по крайней мере, 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток для противостояния Ирану, что является следствием роста напряженности после выхода его администрации из ядерной сделки с Ираном. И хотя пока неясно, сколько баз было закрыто при Трампе, с 2016 года, по данным Пентагона и Вайна, он открыл дополнительные базы в Афганистане, Эстонии, на Кипре, в Германии, Венгрии, Исландии, Израиле, Латвии, Литве, Люксембурге, Нигере, Норвегии, Палау, Филиппинах, Польше, Румынии, Саудовской Аравии, Словакии, Сомали, Сирии и Тунисе". (...) Война дронов и вопросы подотчетности "Администрация Трампа поручила Пентагону сместить акцент с борьбы с терроризмом на соперничество с Китаем и Россией. Продолжит ли Байден этот путь или нет, военная деятельность США с 2018 по 2020 год свидетельствует, что для достижения этой цели не было соответствующего сокращения контртеррористических ресурсов и операций, согласно исследованию Стефани Савелл, исследователя в области обороны и безопасности из проекта "Военные расходы" Института Уотсона при Брауновском университете". "По словам Савелл, с 2018 по 2020 год американские военные принимали активное участие в контртеррористических операциях в 85 странах, напрямую или через доверенных, учениях, ударах дронов или негромких миссиях сил специальных операций США. Даже там, где у вооруженных сил США нет войск или баз, они используют подконтрольные силы и беспилотники для наблюдения и иногда удаленного запуска ракет против подозреваемых в терроризме", - пишет USA Today. "В 2019 году возглавляемая США коалиция, поддерживающая афганское правительство против повстанцев "Талибана"*, сбросила больше бомб и ракет с боевых самолетов и беспилотников, чем за любой другой год войны, начиная с 2001 года. По данным Военно-воздушных сил США, в 2019 году боевые самолеты выпустили 7 423 единицы оружия. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году, когда было сброшено 7 362 единицы оружия. В 2016 году, в последний год правления администрации Обамы, эта цифра составляла 1337, - подчеркивается в статье. - По словам Савелл, эти иностранные обязательства стали менее подотчетными. Несколько лет назад, когда в Нигере были убиты четверо солдат сил специального назначения США, Конгресс даже не знал о масштабах присутствия США в Африке". "Действия США варьируются от боевых действий в Кении до военных учений в Таджикистане и поднимают новые вопросы о значении прекращения "бесконечных войн", если американские военные регулярно принимают участие в иностранных военных театрах. Критики также считают это свидетельством того, что Пентагон продолжает применять силу в местах, которые выходят за рамки первоначального намерения Разрешения на использование военной силы (Authorization of Military Force - AUMF) 2001 года, закона, который возник в результате "глобальной войны с терроризмом" президента Джорджа Буша и вторжения в Афганистан после 11 сентября. Это разрешение 2001 года распространялось на группы боевиков в Сирии, Пакистане и на Филиппинах, а также (...) в Кении и Сомали и в других местах". (...) "Ни один член Конгресса, голосовавший за Разрешение использования военной силы, не мог представить себе, что оно будет использоваться для оправдания действий против групп, которых еще даже не существовало в таких местах, как Филиппины и Нигер", - говорит сенатор Тим Кейн. "Мини-Америка", меньшие недовольства "Американскую армию также регулярно критикуют за расточительство. Один пример: более 50 лет Пентагон был юридически обязан доставлять американский уголь из Пенсильвании в Германию за 4000 миль для обогрева своих военных объектов, несмотря на то, что Германия имеет один из самых высоких уровней энергоэффективности среди стран с развитой экономикой. Официальное объяснение национальной безопасности США заключалось в том, что для Пентагона было опасно полагаться на энергию из России, но законодатели Пенсильвании также увидели возможность субсидировать умирающую отрасль, согласно федеральному наблюдательному органу. Программа "Уголь в Кайзерлаутерн", как она именовалась, завершилась только в 2019 году, по данным вашингтонской наблюдательной группы "Налогоплательщики за здравый смысл". "Дэн Грейзер, бывший капитан морской пехоты, проходивший военную службу в Ираке и Афганистане, рассказывает, что во время службы он часто наблюдал то, что казалось необдуманными и необоснованными тратами американских вооруженных сил, например, доставка негабаритного учебного оборудования, осуществляемого дорогостоящими подрядчиками в отдаленные места, и при этом его почти не использовали. По мнению Грейзера, ныне сотрудника "Проекта по надзору за правительством", который расследует расточительство и коррупцию в федеральном масштабе, США виновны в том, что они не видят проблемы с точки зрения других стран". "Скажем так, - сказал Грейзер. - Как вы думаете, как сильно запаниковали бы люди в США, если бы русские внезапно открыли военные базы в Канаде? Мы бы потеряли рассудок из-за этого. Но именно это мы и делаем, размещая, например, войска США в странах Балтии в Европе" в рамках развертывания НАТО. Фактически, хотя некоторые аналитики утверждали, что территориальная агрессия России на Украине оправдывает расширение НАТО в Восточной Европе, другие пришли к выводу, что если бы не постоянное наращивание сил НАТО у границ России, президент Владимир Путин, возможно, не принял бы решения об оккупации Крыма и других частей Украины", - указывает USA Today. "Военный охват Америки может провоцировать и меньшие недовольства. Марк Гиллем, бывший офицер ВВС США, а ныне профессор архитектуры в Университете Орегона, считает, что крупные зарубежные базы подобны "мини-Америке": обширные, удобные для автомобилей, дорогостоящие в эксплуатации и часто преследуемые негативными экологическими, социальными и геополитическими последствиями. "Когда США приходят и занимают большую территорию, это создает проблемы (...)",- указывает Гиллем. В Бахрейне, база Пятого флота ВМС США помогает сдерживать иранскую активность на жизненно важном маршруте, по которому корабли ежедневно транспортируют нефть на миллиарды долларов. (...) Там постоянно дислоцировано около 4,5 тыс. американцев. "Это хорошо для бизнеса. Но все эти американцы стирают часть того, кто мы есть, нашей культуры", - говорит мужчина-бахрейнец, сидящий в группе таксистов в тени дерева (...). Он не захотел назвать своего имени из опасения, что это навредит его работе. Многие его клиенты - американцы". В написании статьи приняли участие Дейрдре Шесгрин, Том Ванден Брук; графика в оригинальной статье - Джордж Петрас; фотоиллюстрации - Вероника Браво; фотографии AP, Getty images _______________________________ * - террористическая группировка, запрещенная в России. Источник: USA Today



