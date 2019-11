1 ноября 2019 г. Суматхи Редди | The Wall Street Journal Ученые выявили связь между питанием, физнагрузкой и болезнью Альцгеймера "Стивену Чамберсу за 40. Он называет себя фанатом фитнеса и мало похож на человека, которому следует беспокоиться о болезни Альцгеймера. И все же, когда около 5 лет назад такой диагноз поставили его отцу, он отправился в Клинику по профилактике болезни Альцгеймера в Нью-Йорке - узнать, что он может предпринять. Хотя у него не было заметных проблем с памятью, когнитивное тестирование выдало совсем неидеальные показатели в определенных сферах. Его невролог сообщил, что помочь его когнитивной деятельности и, возможно, снизить риск болезни Альцгеймера может ряд изменений в образе жизни", - пишет The Wall Street Journal. "Чамберс внес изменения в режим сна, в питание и физическую нагрузку. Спустя полтора года его результаты, согласно когнитивным тестам, улучшились, особенно в таких сферах, как скорость обработки информации и способность к целенаправленной деятельности, например, принятие решений и планирование. Чамберс был одним из 154 пациентов, участвовавших в исследовании, о котором в среду сообщил журнал Alzheimer's & Dementia: Journal of Alzheimer's Association - это исследование, по словам врачей, свидетельствует об обнадеживающих результатах. (...) Неясно, могут ли изменения в образе жизни действительно помочь предотвратить развитие болезни Альцгеймера или они просто улучшают когнитивную сферу", - подчеркивается в статье. "(...) Для исследования доктор Ричард Айзаксон и его коллеги разделили 154 пациента в возрасте от 25 до 86 лет на две группы, - сообщает газета. - У небольшой группы из 35 пациентов были легкие когнитивные нарушения (MCI), часто предшествующие деменции, а в более многочисленную группу вошли 119 пациентов, у которых не было симптомов потери памяти, хотя и неидеальные показатели когнитивных тестов. С учетом анализа крови, генетических и когнитивных тестов, а также измерений жировой и мышечной массы тела, пациенты получили несколько десятков персонализированных рекомендаций - от употребления в пищу определенных видов рыб и ягод до принятия витаминов и индивидуальных планов физической нагрузки". "По словам Айзаксона, 18 месяцев спустя (...) большинство пациентов в обеих группах показали статистически значимые улучшения по сравнению с их исходным уровнем. Самое удивительное, говорит доктор Айзаксон, это то, что пациенты с MCI, которые выполняли, по крайней мере, 60% рекомендаций врачей, показали улучшение когнитивных функций. А у пациентов с MCI, которые выполняли менее 60% рекомендаций, было отмечено снижение когнитивных функций, как и в контрольных группах, отмечает он". "(...) Исследователи контролировали уровень холестерина, артериальное давление и уровень сахара в крови, поскольку они связаны с повышенным риском болезни Альцгеймера. Также они отслеживали жировые отложения и мышечную массу пациентов; исследования показывают, что центр памяти головного мозга, называемый гиппокампом, уменьшается по мере роста живота, подчеркивает Айзаксон. Пациентам назначались упражнения на основе их телесных показателей. Другие рекомендации включали в себя снижение стресса с помощью таких техник, как медитация, и стимуляцию мозга, например, учеба игре на музыкальном инструменте или изучение иностранного языка", - сообщается в статье. "(...) Чамберс говорит, что теперь он ест чернику или клубнику, в которых высокое содержание антиоксидантов, по крайней мере, 2-3 раза в неделю. Он ест больше определенных сортов рыбы, чтобы получить больше омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и мозга. И он добавляет порошковые флаванолы какао в свой утренний кофе, потому что, как свидетельствуют исследования, они могут противодействовать инсулинорезистентности и стимулировать когнитивные функции. Также он слушает больше музыки, особенно классической, и подкорректировал свои тренировки, включив более интенсивные интервальные тренировки, - передает издание. - Самым большим изменением, по его словам, стали усилия, нацеленные на то, чтобы больше и лучше спать, медитировать и сократить просмотр ТВ и гаджетов перед сном. "Я предпринял много шагов, чтобы действительно попытаться быть последовательным и сделать своим приоритетом увеличение продолжительности и улучшение качества сна, - говорит он. - Как только произошли изменения в этой области, мы действительно начали видеть улучшения во всех остальных областях". У него больше нет преддиабета, улучшились его кровяное давление и уровень холестерина". "Дайана Габриэль, 74-летняя художница и модница, живущая на Манхэттене, говорит, что 5 лет назад она не могла вспомнить, в какой ресторан она ходила прошлым вечером (...)". Включившись в исследование, она "в течение года заметила значительные улучшения в своей памяти. По ее словам, в число введенных изменений входят "краткосрочное голодание" - нужно воздерживаться от пищи в течение 12 часов, начиная с вечера, что связывают с более низкой резистентностью к инсулину. Она исключила из рациона большинство углеводов, а также ест дикую рыбу, начала начала принимать около восьми различных видов витаминов и добавок и дважды в неделю проводит силовые тренировки с личным тренером, чтобы набрать мышечную массу (...)", - отмечается в публикации. The Wall Street Journal приводит список некоторых изменений, которые по словам доктора Айзаксона, могут помочь улучшить когнитивные способности, но прежде, чем предпринимать какие-либо шаги, пациентам рекомендуется проконсультироваться с врачом: - съедать полстакана черники и клубники 2-3 раза в неделю - съедать 2-3 порции дикой рыбы в неделю с высоким содержанием омега-3 жирных кислот - добавлять порошкообразные флаванолы какао в кофе, смузи или обезжиренное молоко; - соблюдать гигиену сна: спать не менее 7,5 часов в сутки, избегать напитков с кофеином после 13-00, ложиться и вставать в одно и то же время, отказаться от использования электронных устройств, просмотра текстовых сообщений и электронной почты за 30-45 минут до сна; - заниматься спортом, по крайней мере, 3 раза в неделю, сочетая аэробные и силовые упражнения. - принимать 1 столовую ложку оливкового масла extra-virgin в день. - сократить потребление сахара и углеводов, сделать упор на цельнозерновых продуктах с высоким содержанием клетчатки. - начать учиться играть на музыкальном инструменте. - начать изучать что-то новое, например, иностранный язык. - свести к минимуму стресс с помощью таких практик, как медитация. Источник: The Wall Street Journal