Новое соглашение между Россией и Сент-Женевьев-де-Буа о содержании кладбища

"Часть городского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа стала крупнейшим русским некрополем в мире, расположенным за пределами России. Российская Федерация, которая финансирует восстановление концессий на захоронения, начала инвентаризацию этого культурного достояния, в то время как местные сообщества хотят укрепить туризм, связанный с его присутствием", - пишет журналист Les Echos Ален Пиффаретти.

"Посол Российской Федерации и мэр муниципалитета Сент-Женевьев-де-Буа недавно подписали, как и каждый год в течение 13 лет, ежегодное соглашение об уходе за частью могил. Москва обязуется заплатить несколько сотен тысяч евро за продление истекших концессий на захоронения представителей русской диаспоры", - говорится в статье.

(...) "Исследование, проводимое сообществом агломерации Coeur-d'Essonne, расположенной в центре департамента Эссонн, определило кладбище как главный туристический актив в этом районе", - указывает автор статьи.

"Кладбище, хотя и является городским, в настоящее время насчитывает более 5200 русских захоронений. (...) "Русские, живущие во Франции, могут иметь разное происхождение и быть очень разделенными; но многие приходят и просят, чтобы их похоронили на кладбище Сент-Женевьев!" - подчеркивает Николя де Боайю, директор расположенного неподалеку "Русского дома" ("Maison Russe"), дома престарелых, который первоначально был временным приютом для беженцев".

(...) "Слава данного муниципалитета не решает деликатную проблему возобновления многих концессий, которые больше не поддерживаются. С 2010 года по всему кладбищу стали возникать сотни дощечек с надписями, указывающими на то, что сроки концессий на захоронение истекают, в соответствии с французским законодательством. Начались переговоры между городом и Российской Федерацией. Обе стороны в конечном итоге подписали соглашение, по которому Россия заменяет собой те семьи, которые являются владельцами концессий и не обнаруживаются, - пишет Les Echos. "Мэрия каждый год присылает нам список просроченных концессий, затем мэр и посол подписывают "соглашение об оплате просроченных концессий на захоронения", сумма зависит от количества концессий", - указывает Наталья Ханцевич, атташе Посольства России во Франции по культурным вопросам. С момента заключения первого соглашения Москва выплатила муниципалитету Сент-Женевьев-де-Буа около 2 млн евро".

"Историческое и культурное значение кладбища сейчас широко признано и ежегодно привлекает более 20 тыс. человек, в том числе несколько тысяч россиян. Ассоциация "Друзья истории Сент-Женевьев-де Буа и его окрестностей" составила список нескольких сотен могил, представляющих большой исторический интерес. Это могилы лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина, режиссера Андрея Тарковского, танцовщика Рудольфа Нуреева, художников Серебрякова и Полякова, некоторых членов царской семьи и другие, - сообщает журналист. "Благодаря присутствию 45 000 граждан бывшей царской империи в парижском округе, перед Второй мировой войной Париж стал политическим и культурным центром русской диаспоры", - рассказывает Жан-Пьер Ламотт, секретарь Ассоциации "Друзья истории Сент- Женевьев-де-Буа и его окрестностей".

(...) "Сегодня кладбище, несомненно, является частью исторического и культурного наследия нашего города, - подчеркивает Фредерик Петитта, мэр города (Социалистическая партия). - Мы хотим продвигать культурный туризм, несмотря на то, что санитарный кризис на текущий момент препятствует нашим усилиям". "Мы уже запланировали к 30-летию со дня смерти Рудольфа Нуриева в январе 2022 года мероприятие, посвященное танцам, увязанное с русским кладбищем. Большинство туристов приезжают, чтобы предаться размышлениям у его могилы", - отмечает Алиса Себбаг, заместитель мэра Сент-Женевьев-де-Буа по вопросам культурного наследия и сотрудничества.