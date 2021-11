1 ноября 2021 г. Рори Сатран | The Wall Street Journal Новые правила первого свидания: спортивные штаны, никакого макияжа "Крась губы, даже когда идешь на пробежку! - призывала книга -бестселлер "Правила" (The Rules), откровенно старомодное руководство по свиданиям, впервые опубликованное в 1995 году. В издании книги 2012 года авторы Эллен Фейн и Шерри Шнайдер призывали женщин наряжаться на свидания и даже не на свидания. "Если вы ходите в старой одежде исходя из теории, что важно только то, что внутри, а не снаружи, подумайте еще раз! Мужчинам нравятся женщины, которые носят модную сексуальную одежду ярких расцветок". Миллионы женщин на протяжении многих лет следовали "Правилам", а некоторые до сих пор публикуют триумфальные рассказы о своих помолвках в секции отзывов на книги на Amazon, а в одном случае девушка даже опубликовала фотографию своего кольца", - пишет The Wall Street Journal. "Хотя "Правила" часто критиковали за их ретроградную стратегию, концепция выглядеть подготовленной к свиданиям принята широко. (...) В эпоху онлайн-знакомств это часто проявляется в виде гламурных профильных фотографий, платьев и нарядов для свиданий. Но некоторые женщины пробуют обратный путь. Складывается впечатление, что начинает циркулировать новое правило: одевайся как можно проще - проще некуда - чтобы произвести более прямолинейное первое впечатление. Попробуйте установить в приложениях для знакомств главное фото без макияжа или приходите на свидание в спортивном костюме", - говорится в статье. "Когда в 2018 году у Эми Нобайл распался брак - спустя 20 лет, она внезапно превратилась в 49-летнюю матерь-одиночку двух подростков, осуществляющую навигацию по арене знакомств в Нью-Йорке. Нобайл, соавтор четырех книг по самопомощи, начала с онлайн-знакомств, в некоторые дни устраивая по 4-6- свиданий с мужчинами, с которыми она знакомилась через приложения. Хотя в основном она получала удовольствие, физические атрибуты этих свиданий казались чрезмерными. Зачем тратить сотни долларов и драгоценное время на то, чтобы нарядиться, сделать прическу и макияж, просто чтобы выпить вина во время свидания (...) со случайными знакомцами из приложения? Кроме того, видели ли они вообще настоящую Эми? И поэтому она, как она выразилась, "взломала код", приходя на свидания в повседневной спортивной одежде, нанося минимум макияжа и прилагая минимум усилий", - говорится в статье". "Нобайл нашла своего нового партнера три года назад, используя этот подход "без изысков". "Когда я встретила Бретта, это было в Joe & the Juice в Верхнем Ист-Сайде, я была в спортивном костюме Lululemon и, знаете, чувствовала себя комфортно", - рассказывает она. "В 2019 году Нобайл открыла бизнес по обучению знакомствам под названием Love, Amy ("С любовью, Эми"), чтобы помочь другим людям найти любовь. И одна из ее самых неортодоксальных стратегий родилась из ее собственного опыта. На первую встречу она советует клиентам приходить прямо с тренировки (или с дивана), без макияжа и без всяких ухищрений. Она называет это "мини отборочным свиданием": 30-45 минут кофе или выпивки непоздним вечером. Идея состоит в том, чтобы сэкономить ваше время, деньги и усилия, а также управлять ожиданиями. "Ставки низкие, и все решаете вы, - говорит Нобайл. (...) "HR-специалист из Нью-Йорка 32-летняя Джули Сэмюэл ходила на свидания на каблуках и в красивых джинсах. Но затем в прошлом году она посоветовалась с Нобайл, которая сказала ей: "Вы встречаетесь не с людьми, которые хотят узнать вас поближе - они знакомятся с идеальной версией вас". Сэмюэл последовала совету одеваться скромнее и сразу увидела его мудрость. По ее словам, это помогло ей "быстрее отсеивать людей", ломая любые стены и знакомясь с людьми в их нормальном состоянии. Она не наряжалась для своего нынешнего партнера до тех пор, пока через четыре месяца после знакомства их не пригласили вместе на свадьбу. "Я повернулась к нему и сказала: "Это полная противоположность всем другим отношениям, которые у меня были. Ты видишь меня наряженной в первый раз уже тогда, когда любишь меня". По словам Сэмюэл, подход "С любовью, Эми" сосредоточен на "ценностях". Это сдвиг, который также подчеркивают сообщества онлайн-знакомств. Издание рассказывает, что во время пандемии в приложениях использование функции видеочата в более расслабленной манере увеличилось на 70% во время пандемии. (...) "Подобно тому, как пандемия обнажила определенные реалии нашей рабочей жизни - например, детей и грязную кухню на заднем плане в Zoom - свидания также стали немного более реальными. Эта реальность может привести нас к более аутентичным связям. "Если вы хотите, чтобы кто-то полюбил вас таким, какой вы есть, в вашей чистой сырой форме, то это то, что вы представляете". Если ваша самая чистая сырая форма носит спортивные штаны, а не мини-юбки, непременно позвольте ей проявить себя", - говорит Нобайл. Источник: The Wall Street Journal