Рубль скатился до исторического минимума: Путин ведет валюту к новому кризису

"93 рубля 16 копеек стоил в начале недели один евро - никогда курс обмена валюты не был хуже. К этому новому кризису Россию привели прежде всего политические решения. Однако эксперты уже видят свет в конце тоннеля", - пишет немецкий журнал Focus.

"Политика Владимира Путина редко пользуется на Западе особой популярностью, а сейчас он столкнулся с протестами сразу на нескольких фронтах, - отмечает журналист Кристоф Закманн. - Это предполагаемое отравление его самого резкого критика Алексея Навального, признание им Александра Лукашенко в качестве белорусского президента несмотря на то, что, по мнению международных наблюдателей, его переизбрание в августе было отмечено существенными нарушениями, строительство газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, страх США, что российские спецслужбы снова вмешаются в выборы по ту сторону Атлантического океана и, наконец, вновь разгоревшийся недавно военный конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг региона Нагорный Карабах".

"Множество мелких и средних по величине очагов кризиса ставят российскую валюту под давление. С июня она потеряла почти 14% своей стоимости по отношению к доллару США и целых 20% по отношению к евро. (...) Вчера в течение некоторого времени валюта находилась на упомянутом историческом минимуме, после которого сегодня рубль уже слегка восстановился".

"(...) Вышеупомянутые политические причины превращаются в финансовые причины, так как инвесторам приходится опасаться, что западные страны могут ввести новые или более жесткие санкции против России", - поясняет издание.

"Ко всему прочему добавляются и факторы, которые лишь отчасти находятся в сфере влияния Путина. Как и во всем мире, в России растет число зараженных коронавирусом. (...) С 1,2 млн зараженных Россия уже занимает 4 место в мире после США, Индии и Бразилии. (...) Вспышка пандемии приводит к неуверенности, которая в свою очередь заставляет инвесторов искать более тихую гавань".

"Однако эксперты по валюте считают ситуацию в России не такой драматичной, как заставляет предполагать исторический минимум обменного курса. Грозящие санкции являются для них лишь беззубым тигром: "Жесткие санкции, которые были введены вслед за обвинениями во вмешательстве в выборы, не реализовывались по-настоящему строго, - напоминает в своем анализе Commerzbank о времени после 2016 года. - Похожим образом и западные страны не вводили настоящих санкций против России из-за преследования отечественных критиков Кремля. Поэтому мы ожидаем, что шторм закончится введением лишь символических санкций", - передает издание.

"(...)К тому же российский Центробанк обладает достаточным количеством валютных резервов для того, чтобы при необходимости скупить рубли на международном рынке и таким образом поднять курс. Так, по мнению аналитиков Commerzbank, к концу года один евро будет стоить 84 рубля 70 копеек. Этот курс будет на 9% лучше сегодняшнего. К концу следующего года он и вовсе должен снова составить 80 рублей 60 копеек", - пишет Focus.