Происходит беспрецедентное таяние ледяной шапки Гренландии за последние 12 тыс. лет, утверждают ученые

"(...) Исследование, опубликованное в среду, 30 сентября, в журнале Nature, основано на образцах льда и моделях, и впервые реконструирует историю таяния ледяной шапки Гренландии в течение всего голоцена, то есть геологической эпохи, начавшейся 11 700 лет назад. В исследовании также делается вывод о том, что если выбросы парниковых газов продолжатся с той же скоростью, то в период с 2000 по 2100 годы слой льда площадью в несколько километров может сократиться на 36 000 млрд тонн, что достаточно для повышения уровня моря на 10 см", - пишет Le Figaro.

"До конца 1990-х годов слой льда в Гренландии благодаря снегопадам, в целом, набирал такую же массу, какую он терял летом из-за ледяных обвалов и таяния льда. Однако из-за ускорения климатических измененийтакое равновесие нарушилось", - говорится в статье. "В прошлом году ледяная шапка Гренландии лишилась более 500 млн тонн льда - это рекорд с начала получения спутниковых данных в 1978 году - что способствовало повышению уровня моря в 2019 году на 40%. Если человечество радикально не сократит выбросы парниковых газов, то это может стать "новой нормальностью", - заявил ведущий автор исследования Джейсон Брайнер из американского Университета Буффало.

"Какими бы ни были будущие выбросы CO2, в этом столетии ледяная шапка Гренландии потеряет больше льда, чем в самые жаркие периоды за последние 12 000 лет", - заявил он агентству AFP, все же выразив надежду на то, что человечество сможет повлиять на будущее Гренландии.

"(...) Хронология в 12 тыс. лет, реконструированная с помощью исследования, на которое потребовалось пять лет работы, позволяет отделить естественные колебания ледовой массы от того воздействия изменения климата, которое вызвано человеком. Удержание глобального потепления хотя бы на 2 C по сравнению с доиндустриальной эпохой, что является минимальной целью Парижского соглашения, позволило бы к концу века на 2 см уменьшить вклад ледникового покрова в повышение уровня моря. Однако такое повышение будет неумолимо продолжаться в последующие столетия", - говорится в публикации.

"В этом столетии, несомненно, будет наблюдатьcя повышение уровня моря. Но если не изменить данную траекторию, то такое повышение нарушит жизнь почти на всей планете", - подчеркнул Джейсон Брайнер. В прошлом веке повышение уровня моря в основном было связано с таянием ледников и расширением нагревающейся морской воды, однако в последние 20 лет главной причиной стали ледяные шапки Гренландии и Антарктики", - резюмирует Le Figaro.