Нагорный Карабах: кто вооружает Азербайджан и Армению, несмотря на эмбарго?

"Невзирая на то, что с начала конфликта, который снова обострился в воскресенье, действует эмбарго, Россия, Турция, Израиль, а также Франция продают этим двум государствам военную технику", - пишет журналист Liberation Пьер Алонсо.

"(...) На протяжении почти тридцати лет все попытки посредничества не привели к окончательному завершению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ООН с 1992 и 1993 годов пытались его сдержать, сохраняя эмбарго на продажу оружия двум государствам. Но без особого успеха: эмбарго открыто нарушается или интерпретируется как ограничение, в том числе и Францией", - говорится в статье.

"Неудивительно, что основным поставщиком военной техники является Россия, которой удалось сохранить отношения с Ереваном и Баку. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который является авторитетом по вопросам поставок вооружения, 93% оружия, импортированного Арменией с 2010 года, поступает из России, и ни одного процента из Франции за этот период, согласно различным доступным источникам", - пишет Libération.

"Случай с Азербайджаном еще более поразителен. Прежде всего, потому, что Баку импортирует гораздо больше военной техники, чем Армения: за последнее десятилетие почти в 10 раз больше, чем его противник, опять же согласно показателям, разработанным SIPRI. Но еще и потому, что его поставщики более диверсифицированы. Лидирует Россия (две трети от общего числа), за ней следуют Белоруссия, Израиль и Турция. С 2015 года стало заметным стратегическое сближение с Израилем, которое увеличилось в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году оно снова увеличилось вдвое, вытеснив объем импорта российского оружия. Так, азербайджанская армия оснастилась новейшими израильскими беспилотниками и системами противовоздушной обороны", - отмечает журналист.

"Франция тоже попыталась выйти на азербайджанский рынок. Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны, который стал генеральным директором по политическим вопросам и безопасности МИД Франции, Филипп Эррера в 2016 году представил французскую точку зрения на два эмбарго: "В нашем понимании, в резолюции [ОБСЕ] требуется ограничение экспорта в Баку или Ереван техники, которая может использоваться в конфликте в Нагорном Карабахе. Так что речь идет о неполном эмбарго [...]. Резолюция Совбеза ООН призывает государства-члены не поставлять оружие и боеприпасы, которые могут привести к эскалации конфликта".

"(...) Франции удалось продать Азербайджану боевую технику. По данным доклада парламента об экспорте оружия, в 2015 и 2016 годах осуществлялись поставки техники на общую сумму 140,2 млн евро и 8 млн евро. Этот документ является основным общедоступным ресурсом о продаже французского оружия, однако передаваемые данные по-прежнему очень разрозненные, как регулярно отмечают правозащитные организации, в том числе Amnesty", - сообщает автор статьи.

"Хотя в настоящее время вооруженные силы Азербайджана оснащаются относительно небольшим количеством французской техники, в последние несколько лет ведутся переговоры по этому поводу. В частности, Франция пыталась продать Баку военные корабли. Переговоры продвинулись вперед, но затем натолкнулись на спор между главами двух государств. Согласно информационному бюллетеню Intelligence Online, отмена поездки Эммануэля Макрона в Азербайджан, хотя он отправился с визитом в Армению, была плохо воспринята его коллегой, поэтому тот заблокировал переговоры по военным кораблям. Тем не менее, в 2019 году были выданы лицензии на общую сумму 216,4 млн евро, в том числе 190 млн на "оборудование для управления огнем и сигнальное оборудование", что, вероятно, позволяет соблюдать действующие эмбарго", - заключает Пьер Алонсо.