Алексей Навальный: "Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин"

"Впервые после своего отравления лидер российской оппозиции Алексей Навальный говорит об ощущении приближающейся смерти, вине Путина и визите Меркель в больницу", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. Журналисты издания Беньямин Биддер и Кристиан Эш взяли интервью у оппозиционера.

"В редакцию Der Spiegel в Берлине Алексей Навальный пришел в 6 утра в среду, - повествует издание. - Офис расположен всего лишь в нескольких шагах от клиники Charité, в которой Навальный в течение месяца проходил лечение и находился между жизнью и смертью".

"Безопасность визита Навального обеспечивали четыре сотрудника управления уголовной полиции. В редакцию Навальный, который некоторое время совсем не мог ходить, поднимался по лестнице, а не на лифте", - отмечают журналисты.

"Разговор с Der Spiegel - первое интервью Навального после покушения на него. На встрече он казался сосредоточенным, о многом вспомнил - и тем не менее по нему видны последствия отравления. Шрамы на шее показывают, как его подключали к аппарату искусственного дыхания. Когда он наливал себе в стакан воду из бутылки, было заметно, что это стоило ему усилий - ему пришлось использовать для этого обе руки. От помощи он отказался. "Мой физиотерапевт говорит, что я должен стараться делать все сам", - сказал он".

По словам Навального, с каждым днем ему становится лучше, он уже может стоять на одной ноге, но по-прежнему испытывает большие проблемы со сном и не может засыпать без снотворных.

"Для меня важно, чтобы это интервью появилось в немецкой прессе, - отметил политик. - Я никогда не был тесно связан с Германией. Я никого здесь не знаю. Я не знал ни одного политика. А теперь получилось так - видите, мой голос уже дрожит, настолько сентиментальным я стал, - что именно немецкие политики и Ангела Меркель приняли участие в моей судьбе и спасли мою жизнь. (...) Поэтому в первую очередь я хочу сказать: я испытываю огромную благодарность по отношению ко всем немцам. Я понимаю, это прозвучит несколько пафосно, но Германия стала для меня особенной страной".

По словам Навального, канцлер Германии Ангела Меркель посетила его на прошлой неделе. "Это было абсолютно неожиданно, - рассказал оппозиционер. - Открылась дверь, зашел мой врач - и Меркель. Это была личная встреча, в кругу семьи, на ней присутствовали моя жена Юлия и сын Захар. Я не могу рассказать деталей, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного. Этот визит был жестом. Я был впечатлен тем, насколько точно она знает Россию и мое дело. Некоторые детали она знает лучше меня. Она действительно глубоко понимает происходящее в России. И когда разговариваешь с ней, понимаешь, почему она уже так долго стоит во главе Германии. Я поблагодарил ее за ее участие, а она сказала: "Я сделала лишь то, что было моим долгом".

"(...) Врачи говорят, что я смогу восстановиться процентов на девяносто, может быть, даже на сто, но точно этого никто не знает, - поделился Навальный. - В каком-то смысле я выступаю такой подопытной свинкой - ведь опыта наблюдения за людьми, выжившими после отравления боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия, не так много. Когда-нибудь обо мне, вероятно, напишут в медицинских журналах. И я охотно поделюсь своим опытом. Абсолютно серьезно: российское руководство развило такую тягу к отравлениям, что так быстро они не закончатся. Поэтому моя история болезни еще окажется полезной".

В интервью оппозиционер попытался восстановить события 20 августа, когда он был отравлен. "(...) Я удобно сидел в кресле [самолета] и радовался спокойному полету, во время которого я мог посмотреть сериал. (...) Я чувствовал себя хорошо, как и в аэропорту. А потом... Это сложно описать, потому что это ни с чем нельзя сравнить. Органофосфаты атакуют твою нервную систему, как DDoS-атака компьютер - это перегрузка, которая выводит тебя из строя. Ты больше не можешь концентрироваться. Я чувствовал: что-то не так, у меня выступил холодный пот. Я попросил у Киры, сидевшей рядом, салфетку. Потом я сказал ей: поговори со мной! Мне нужно было слушать голос, со мной происходило что-то странное. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и начала говорить", - рассказал Навальный.

"Я не понимал, что со мной происходит. Мимо проходили бортпроводники с тележкой - сначала я хотел попросить у них воды, а потом сказал: нет, дайте мне пройти, я пойду в туалет. Я умылся холодной водой, сел на унитаз и ждал, умылся еще раз. А потом подумал: если я не выйду отсюда сейчас, то я не выйду отсюда никогда. И самым важным впечатлением было: ты не чувствуешь боли, но ты знаешь, что умираешь. Причем именно сейчас. При этом у тебя ничего не болит. Я вышел из туалета, обратился к бортпроводнику - и вместо того, чтобы попросить о помощи, я к своему собственному удивлению сказал: "Меня отравили. Я умираю". А затем я лег перед ним на пол, чтобы умирать. Последнее что я видел, это было лицо, которое смотрело на меня с легким удивлением и легкой улыбкой. Он говорил: "Отравили?", - и, вероятно, имел в виду, что мне подали плохую курятину. И последнее, что я слышал, когда уже лежал на полу: "У вас проблемы с сердцем?". Но сердце у меня не болело. У меня вообще ничего не болело, я просто лишь знал, что умираю. Потом я еще слышал голоса, которые становились все тише, одна женщина кричала: "Не теряйте сознание!". На этом все. Я думал, что умер. Но, как позднее выяснилось, я ошибался. (...) От момента, когда я подумал, что происходит что-то странное, до потери сознания прошло, наверное, 30 минут", - сказал собеседник издания.

"Следы яда были найдены на бутылке с водой, - продолжил Навальный. - По-видимому, я дотронулся до зараженной поверхности, затем взял бутылку с водой, немного отпил из нее, поставил ее обратно и затем вышел из гостиничного номера. Поэтому я исхожу из того, что яд попал в мой организм через кожу. В отеле много предметов, до которых можно дотронуться, прежде чем выехать из отеля - душ, унитаз, вешалка для одежды, ручка твоей сумки, - до чего-нибудь ты наверняка дотронешься. Поэтому так важно, чтобы была изучена моя одежда. Яд можно нанести на любой предмет одежды. (...) Я не сомневаюсь в том, что моя одежда уже месяц варится в большом баке с отбеливателем! Чтобы удалить следы (смеется) (...) План был хитрым: я должен был улететь, умереть во время полета и оказаться в омском или московском морге. И тогда никто бы не нашел "Новичок", ведь в морге нет масс-спектрометра. К тому же до проведения анализа они еще немного подождали бы. Это была бы просто подозрительная смерть".

"Я думаю, что они сделали свои выводы из дела Скрипаля, когда заражены были 48 человек и умерла случайная женщина. Поэтому яд, вероятно, наносился не на такие предметы, как раковина или душ, которыми я, может быть, и не воспользовался бы. Или на мой мобильный телефон, который я, возможно, дал бы Кире - и тогда вместо одной подозрительной смерти было бы две. Как я уже сказал, это только мои догадки. Очевидно, речь идет об изощренном средстве, и оно было нанесено на предмет, до которого дотрагиваюсь только я", - полагает оппозиционер.

Комментируя публикацию одной из московских газет о том, как в Томске за ним на каждом шагу следовали сотрудники спецслужбы, Навальный указал: "С 2012 года за мной следят постоянно, зачастую весьма открыто. Когда я еду в регионы, чаще всего это целая толпа - центр "Э", ФСБ и так далее. Но мы не заметили ничего, что выходило бы за рамки обычного. Я слышал об этой статье. Мне кажется, что в ней часть спецслужб, которая отвечала за слежку, публично оправдывается - мы не виноваты в отравлении! Ведь наверняка приказ убить Навального отдавался не всей ФСБ. Это было ограничено высшим уровнем. И те, кто отвечали за слежку, сами были удивлены произошедшим".

"Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин, и других версий о преступлении у меня нет. Я говорю это не для того, чтобы себе польстить, а исходя из фактов. Важнейший факт - это "Новичок". Приказ о его применении или изготовлении могут отдать только два человека - глава ФСБ или глава службы внешней разведки СВР, - заявил Навальный. - (...) Возможно, также ГРУ. (...) Тем, кто знаком с российской действительностью, известно: глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава ГРУ не могут принять такое решение без указания Путина. Они находятся у него в подчинении".

"Я думаю, они были твердо намерены не выпускать меня из страны, и поэтому публично заявляли, что я нетранспортабелен. Ждали, пока я умру. (...) Для путинских людей важно не давать своему противнику статус жертвы, не создавать для него - будь он жив или мертв - политического капитала. Если бы я умер в Омске или моему здоровью был бы причинен непоправимый ущерб, то это однозначно попало бы под их ответственность. Тогда "Новичок", возможно, и нельзя было бы выявить, но то, что меня не выпустили из страны, было бы однозначно их виной. Кроме того, они ведь ждали 48 часов, вероятно, надеясь, что потом яд уже не удастся обнаружить", - добавил Навальный.

"(...) Путин знает обо мне все, я живу под тотальным наблюдением. Он знает, что я не олигарх и не секретный агент, а политик. Но к этому сейчас добавляются и протесты в Белоруссии против Лукашенко, протесты в Хабаровском крае против кремлевской партии. И тот факт, что наши региональные штабы все еще существуют... На протяжении двух лет на нас оказывали небывалое давление: несколько обысков в неделю, конфискация офисной техники, блокировки счетов, аресты, попытки заставить людей уехать из России. Но наша организация по-прежнему существует, у нас 40 региональных штабов, - подчеркнул оппозиционер. - Я сейчас лишь строю предположения, но, возможно, они сказали себе: мы пытались сделать по-хорошему, но, раз эти методы не работают, нужно прибегать к крайним средствам".

По словам Навального, прошедшие региональные выборы "показали, что политическая реальность изменилась". Его главной задачей является теперь подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году. "Существует определяющая инфраструктура, с помощью которой Путин управляет страной, - указал он. - Она включает несколько ключевых факторов: раньше это была его личная популярность, затем телевизионная пропаганда, управляемые суды - и "Единая Россия". Важно взять на прицел эту партию. Разрушение ее монополии - это условие для того, чтобы у нас вообще появилась возможность сформулировать положительную повестку дня. Фрустрация Кремля обусловлена тем, что мы нашли работающие методы борьбы, хотя нас самих выбросили из системы".

(...)

"Я был рад, что в моем окружении никому не пришла в голову идея, что я не вернусь [в Россию]. Мое невозвращение означало бы, что Путин добился своей цели. А моя задача сейчас - остаться парнем, который не боится. И я не боюсь! Если мои руки и дрожат, то не от страха, а от этой штуки. И я ни в коем случае не сделаю Путину такого подарка, чтобы не вернуться в Россию", - подчеркнул Навальный.

"(...) Без этой борьбы все лишь ухудшится. Они будут убивать гораздо больше людей, они будут гораздо больше людей сажать в тюрьму, - уверен политик. - Уже сегодня в России практически ежедневно выносят обвинительные приговоры людям за какие-то публикации в соцсетях. Отсутствие сопротивления означало бы в долгосрочной перспективе подвергнуть всех еще большей опасности. Ситуация такова: мы боремся с неимоверными негодяями, которые готовы к худшим преступлениям".

"Я продолжу ездить по российским регионам, останавливаться в отелях и пить воду, которая стоит в номерах. А что еще мне делать? Путинским невидимым убийцам все равно немногое можно противопоставить. С политической точки зрения, мало что изменилось: сохраняется противоборство между теми, кто выступают за свободу, и теми, кто хотят загнать нас в прошлое, в странное ортодоксальное подобие Советского Союза, дополненное капитализмом и олигархами. Они будут применять к нам изощренные методы, а мы будем пытаться выжить. (...) Мы не просто критикуем систему, мы документируем преступления конкретных людей, начиная от Путина и заканчивая чиновниками в провинции. Возьмите врачей в Омске, которые сначала говорили моей жене в лицо, что, конечно, меня можно вывезти из страны - а затем вдруг стали утверждать, что я не транспортабелен. В моих глазах главврач больницы в Омске хуже сотрудников спецслужб, которые убивают людей. По крайней мере для них убийства - это работа. Но он все знал и рассказывал миру что-то о нарушениях обмена веществ и что я выпил слишком много самогона. Люди, называющие себя медиками, которые хотели подождать, пока я умру. Испытываю ли я к ним ненависть? Возможно. Хочу ли я взять в руку большой меч и отрубить всем головы? Нет. Я за верховенство закона. Эти люди должны отвечать перед судом в рамках честного процесса", - заявил Навальный.

"(...) Удивительно четкие слова немецкого правительства, вероятно, в меньшей степени связаны с моей личностью, чем с осознанием того, по какому опасному пути движется Россия. Если Кремлю понравились такие операции, почему бы тогда не устранить какого-нибудь немецкого политика, который, например, высказывается против "Северного потока-2"? (...) Любая стратегия отношений с Россией должна учитывать ту стадию безумия, которой достиг Путин. Лучшее, с чего можно начать, - это защитить собственных граждан и собственное общество от преступных российских денег. Для Путина речь идет о власти и личном обогащении, и они неразрывно связаны друг с другом. (...) Пока российская элита будет иметь возможность использовать инфраструктуру Европы, ничего не изменится. (...) Санкции против всей России ничего не принесут. Нам нужны санкции против конкретных преступников и, я говорю вам, их поддержат 95% российских граждан", - заявил оппозиционер.

Комментируя возможную роль в отравлении "повара Путина" Евгения Пригожина, Навальный отметил: "Мы вступали в спор с достаточно большим количеством людей, имеющих доступ к определенным ресурсам, например, с целым рядом генералов разведки. Могу ли я допустить, что у Пригожина есть доступ к "Новичку?". У человека, который убил в Африке трех российских журналистов? Нет, тогда он, наверное, отравил бы уже половину мира".

По словам Навального, к своему каналу на YouTube он вернется лишь по возвращении в Москву, так как не хочет быть "лидером оппозиции в эмиграции" и "говорить о революции, сидя за границей".

"Я читаю только его заявления в СМИ", - ответил оппозиционер на вопрос о том, связывалось ли с ним российское посольство. "Конечно, они не хотят заниматься этим делом по существу. Для них речь идет лишь о том, чтобы представить в худшем свете немецкое правительство. Следующим наверняка будет обвинение в том, что "Новичком" меня отравила лично Ангела Меркель", - сказал Навальный.

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