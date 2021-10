1 октября 2021 г. Патрик Кингсли | The New York Times Смягчение конфликта: что на самом деле означает новая мантра Израиля? "В политическом и дипломатическом дискурсе в Иерусалиме укоренилась новая концепция: смягчение конфликта. Идея состоит в том, что израильско-палестинский конфликт не будет разрешен в ближайшем будущем, поскольку израильское и палестинское руководство слишком разделены, чтобы возобновить мирные переговоры, не говоря уже о достижении мирного соглашения. Но Израиль может работать над уменьшением воздействия столетнего конфликта на палестинцев, тем самым делая мир более вероятным", - пишет The New York Times. "Смысл в том, что, если конфликт не может быть разрешен, его можно, по крайней мере, смягчить. Эта идея набрала обороты после того, как Нафтали Беннет сменил Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля в июне. В день своего вступления в должность он пообещал в речи в парламенте внести свой вклад в "уменьшение трений и смягчение конфликта". Две недели спустя министр иностранных дел Израиля Яир Лапид пообещал "минимизировать" конфликт на встрече с госсекретарем США Энтони Дж. Блинкеном", - сообщает газета. "Госдепартамент не использует этот термин, но его чиновники транслируют логику этой концепции. Они избегают призывов к возобновлению переговоров, вместо этого настаивая на политике, обеспечивающей палестинцам и израильтянам "равные меры свободы, безопасности, возможностей и достоинства" - такую формулировку Блинкен использовал в мае", - говорится в статье. "Для сторонников этой идеи "смягчение конфликта" - это долгожданный сдвиг парадигмы после того, как мирный процесс остановился во время 12-летнего пребывания у власти Нетаньяху. Переговоры о создании палестинского государства прекратились в 2014 году, и Нетаньяху стал более пренебрежительно относиться к палестинскому суверенитету. Беннет также отвергает идею палестинского государства, но его сторонники утверждают, что он предпринимает шаги для улучшения жизни палестинцев, - напоминает газета. - Для критиков этой концепции новая мантра - всего лишь ребрендинг многолетнего подхода Израиля к палестинцам. Они представляют ее как умную пиар-стратегию, которая скрывает давнее намерение сменявших друг друга израильских лидеров, включая Беннета, расширять поселения на оккупированном Западном берегу, укрепить присутствие Израиля там и затруднить обращение вспять 54-летней оккупации". "Эта фраза была придумана Микой Гудманом, израильским философом, неофициальным советником Беннета. "Последние 12 лет мы были в ловушке ложной дихотомии, - пояснил Гудман в недавнем интервью. - Были попытки положить конец конфликту, и когда они потерпели неудачу, мы решили ничего не предпринимать в отношении конфликта". "Есть другой способ, утверждает он, в том числе, в статьях в The Atlantic и в The New York Times. В отсутствие мирного соглашения и без ухода с Западного берега правительство все же могло бы предпринять конкретные шаги для содействия "экономической независимости и процветанию палестинцев", - говорится в статье. "Смягчение израильско-палестинского конфликта не разрешит или не положит конец конфликту, - писал Гудман в The New York Times. - Но оно сдержало бы его, смягчило бы его. Это расширит свободу передвижения палестинцев, их свободу развития и свободу процветания". "Пока что попытки правительства Беннета улучшить статус-кво включают обещание предоставить мобильный интернет 4G палестинцам на Западном берегу; сократить количество рейдов израильской армии на почти 40% территории Западного берега, находящейся в ведении Палестинской администрации; и потенциально построить около 900 новых домов для палестинцев в районах, находящихся в ведении Израиля, - констатирует издание. - Правительство Беннета также одолжило палестинскому правительству 156 млн долларов, чтобы помочь ему пережить финансовый кризис; разрешило еще 15 тыс. палестинцев работать в Израиле; и пообещало упорядочить статус тысяч палестинцев Западного берега, у которых нет надлежащих документов. Публичные контакты между израильскими и палестинскими официальными лицами также активизировались с момента прихода Беннета к власти после многих лет минимальных связей при Нетаньяху". (...) "По мнению Гудмана, это долгожданные меры, но не совсем то, что он имел в виду, когда впервые написал о "смягчении конфликта" в 2019 году. Идея Гудмана заключалась не только в улучшении качества жизни палестинцев, но и в расширении палестинского самоуправления. Он предложил расширить сферу юрисдикции Палестинской администрации, предоставив палестинским чиновникам больше земли, которую они могли бы выделить под строительные проекты. И он предложил создать сеть автомагистралей, патрулируемых палестинцами, на Западном берегу, что позволит палестинцам передвигаться, не проводя часы на израильских контрольно-пропускных пунктах. Все это, по мнению Гудмана, может быть достигнуто без возврата к переговорам и без решения более спорных вопросов, таких как будущее Иерусалима, на который претендуют обе стороны в качестве столицы". (...) "Критики Беннета утверждают, что он меньше заинтересован в смягчении конфликта, чем в его игнорировании. В своем выступлении в ООН в понедельник он ни разу не упомянул палестинцев. И хотя некоторые аспекты его политики демонстрируют попытку снизить напряженность на Западном берегу, другие увековечивают методы, которые способствовали, а не уменьшили конфликт, - указывает газета. - План правительства по строительству почти 900 новых домов для палестинцев сопровождался предложением построить на оккупированных территориях почти в три раза больше домов для израильтян. Критики заявили, что расширение поселений значительно затруднит создание сплошного палестинского государства, что сделает мирное соглашение еще менее вероятным. Военные продолжили использовать стрельбу боевыми патронами во время протестов, столкновений и конфронтаций. С тех пор, как Беннетт вступил в должность, было убито 20 палестинских мирных жителей, что более чем в три раза больше, чем за аналогичные периоды за последние три года, согласно записям, собранным ООН". "Правительство Беннета также разрешило публичные еврейские молитвы в комплексе мечети Акса в Иерусалиме - проведение этой политики началось тайно при Нетаньяху и она угрожает деликатной договоренности, направленной на поддержание мира в одном из самых спорных мест в израильско-палестинском конфликте", - пишет The New York Times. "Недавний опрос среди палестинцев показал, что более половины палестинцев в основном довольны новой политикой, направленной на облегчение их жизни, но такое же количество также поддерживает вооруженное сопротивление оккупации", - указывает издание. (...). Источник: The New York Times