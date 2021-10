1 октября 2021 г. Питер Уебер | The Week Спецпрокурор Джон Дарем неверно интерпретирует загадочную связь Трампа и России, утверждают исследователи "Одним из многих дополнительных сюжетов президентских выборов в США 2016 года была загадка того, имел ли российский Альфа-банк тайные коммуникации с сервером в Башне Трампа - предполагаемая связь, обнаруженная четырьмя компьютерными исследователями, которые передали свои данные ФБР в сентябре 2016 года. Пять лет спустя "эти данные остаются загадкой", сообщает The New York Times, но специальный прокурор Джон Дарэм, назначенный при бывшем президенте США Дональде Трампе для изучения происхождения расследования связей Трампа и России, поставил под сомнение исследователей и их анализ в обвинительном заключении, которое он вынес в середине сентября", - сообщает The Week. "Исследователи данных ответили в четверг, заявив, что, несмотря на вводящие в заблуждение, тщательно подобранные фрагменты их электронных писем, которые Дарем включил в свое 27-страничное обвинительное заключение в отношении адвоката по кибербезопасности Майкла Сассмана, они придерживаются своего анализа, что Альфа-банк и компания Трампа коммуницировали и пытались скрыть это, заявили их адвокаты The New York Times и CNN". "Сассман, тогда работавший в фирме Perkins Coie, представил ФБР находки четырех исследователей в сентябре 2016 года. В то время среди его клиентов были Хиллари Клинтон и Родни Иоффе, интернет-предприниматель и один из четырех исследователей данных. Большое жюри Дарема предъявило Сассману обвинение по одному пункту - предоставление ложных сведений ФБР в связи с тем, что он якобы утаил свои связи с кампанией Клинтон. По словам Сассмана, на встрече он только представлял Иоффе, и отрицает, что лгал ФБР", - говорится в статье. "Неясно, почему Дарем, расследование которого окутано секретностью, включил длинные разделы, посвященные исследованию в отношении Альфа-банка, в свое обвинительное заключение по Сассману. Но "спустя более чем два года после того, как тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр поручил ему расследовать, были ли федеральные власти ненадлежащим образом нацелены на кампанию Трампа, Дарем мало что может предъявить в качестве результата своих усилий", - резюмирует CNN. "Его специальное расследование, которое длилось дольше, чем расследование специального прокурора Роберта Мюллера, пока что выдвинуло только два обвинения в предоставлении ложных сведений против малоизвестных фигур, включая дело против Сассмана, который не признал себя виновным", - пишет The Week. "После предъявления обвинения Сассману Дарем запросил дополнительную информацию от Perkins Coie, передают CNN и The New York Times. Дело Сассмана было передано окружному судье США Кристоферу "Кейси" Куперу в Вашингтоне, округ Колумбия. Купер "вероятно, рассмотрит во время судебных процедур до суда вопрос о том, имело ли значение раскрытие Сассмэнном его клиента ФБР", сообщает CNN. "Если Купер даст ход этому делу, он может передать этот вопрос суду присяжных". Источник: The Week