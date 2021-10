1 октября 2021 г. Натали Б. Комптон | The Washington Post Азия постепенно открывается для путешественников. Вот куда вы можете поехать "(...) Большая часть Азии остается в значительной степени закрытой для туристов. По оценкам Всемирной туристской организации, в 2021 году количество международных туристов, прибывающих в Азиатско-Тихоокеанский регион, сократится на 95% по сравнению с показателями 2019 года. Для азиатских стран, которые в значительной степени зависят от туризма, закрытие границ имело огромные экономические последствия. Исследование, проведенное компанией по бронированию авиабилетов Next Vacay, показало, что экономика Таиланда потеряла в прошлом году из-за пандемии более 13,5 млрд долларов", - сообщает The Washington Post. (...) "[Клиенты] снова хотят ехать в Азию, но эти поездки ограничены, - говорит Джон Роуз, директор по рискам в компании ALTOUR. - Поэтому они спрашивают: "Эй, а кто сейчас открыт?" "Ответ? Таких стран немного. Тем не менее, соучредитель и исполнительный директор TourScanner Симон Семприни сообщил, что с тенденцией к значительному сокращению случаев коронавируса все больше стран Азии снимают ограничения на поездки для внутренних путешественников и планируют начать принимать иностранных путешественников в ближайшие недели", - говорится в статье. (...) Индонезия "Дезире Оверхейдж, консультант по путешествиям в рамках проекта BookHuman.Travel от компании Global Travel Collection, которая последние семь лет прожила в Азии, указывает, что с падением уровня коронавируса план Индонезии вновь открыть Бали для туристов из некоторых стран в октябре выглядит многообещающим. Однако американцы не включены в это первоначальное открытие", - отмечается в публикации. (...) Таиланд "Консультанты по путешествиям констатируют, что наиболее востребованным направлением в Азии является Таиланд. 1 июля таиландская программа "Песочница Пхукета" позволила вакцинированным иностранцам снова посещать страну, но с соблюдением строгих правил. Первоначальный план требовал, чтобы путешественники, которым разрешили въезд, оставались на Пхукете не менее 14 ночей, прежде чем им будет разрешен въезд в другие части Таиланда, такие как Бангкок или Чиангмай", - пишет The Washington Post. "1 октября период обязательного пребывания на Пхукете будет сокращен до 7 ночей, если путешественники будут соответствовать определенным требованиям, включая подтверждение вакцинации, отрицательный результат теста и туристическую страховку. Невакцинированные путешественники (если им не исполнилось 18 лет и они путешествуют с родителями) будут помещены на карантин по прибытии на 10 ночей". "Недавно Таиланд запустил аналогичную пхукетской программу под названием "Самуи плюс", которая позволяет путешественникам останавливаться на островах Ко Самуи, Ко Панган и Ко Тао", - пишет газета, добавляя, что "приезжающие, которые хотят отправиться в путешествие по разным частям Таиланда, должны сначала провести 14 ночей в пункте назначения в рамках программы "Самуи плюс". (...) Шри-Ланка "По словам Роуза, поскольку более известные туристические азиатские направления, такие как Япония, Китай и Индия, остаются закрытыми, открыты менее крупные направления, и они могут привлечь больше внимания. Примером тому служит Шри-Ланка, которая вновь открылась для иностранного туризма 21 января. По мнению Роуза, Шри-Ланка идеально подходит для путешественников, которые интересуются южноазиатской культурой, любят теплую погоду и пляжи", - говорится в статье. Мальдивы "Тем, кто всегда хотел пожить в бунгало над водой на Мальдивах, не нужно ждать. Путешественники должны предоставить доказательство отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 96 часов до поездки, и подать декларацию о состоянии здоровья за 24 часа до отъезда. Однако то, где путешественники смогут остановиться, зависит от того, были ли они вакцинированы; на веб-сайте министерства здравоохранения можно найти более подробную информацию об ограничениях для непривитых туристов. "Это будет хороший выбор для путешественников, которым нужна тропическая погода зимой", - говорит Семприни. Непал "С 24 сентября вакцинированным иностранцам разрешен въезд в Непал без карантина. Путешественники должны предоставить доказательство вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 3 дня до прибытия, подтверждение бронирования отеля и все разрешения на треккинг или альпинизм, среди прочих требований", - сообщает издание. Вьетнам "Вьетнам пока еще не открыт, но, по крайней мере, его часть скоро откроется для иностранных посетителей. Согласно правительственной газете страны VGP News, министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама намерено разрешить въезд ограниченному количеству заранее одобренных путешественников с вакцинными паспортами и отрицательными результатами ПЦР-теста на остров Фукуок", - передает WP. Сингапур "Хотя количество заражений в Сингапуре растет, страна находится в процессе открытия. В Сингапуре с прошлого года тестируются маршруты для путешествий и "туристические пузыри", и, если усилия последнего времени увенчаются успехом, "мы потенциально можем открыться для приезжающих из большего количества мест, включая те, которые открыты для вакцинированных путешественников из Сингапура", - говорится в заявлении С. Исварана, министра транспорта Сингапура. Объединенные Арабские Эмираты "Объединенные Арабские Эмираты снова открыты для туристов. Однако есть требования для въезда, в том числе тестирование до прибытия. Семприни считает, что с учетом высокого уровня вакцинации в Дубае, отсутствия карантинных требований для туристов и начала Экспо-2020 город "станет одним из самых посещаемых мест в Азии этой зимой", сказал он. "В последние недели мы уже заметили 50-процентное увеличение количества бронирований по сравнению с 2019 годом", - подчеркивает он. Источник: The Washington Post