На Украине "революция достоинства" привела к коррупции, национализму и ограничениям гражданских свобод

В рубрике обсуждений французской газеты Le Monde украинский политолог и историк, главный редактор журнала "Идеология и политика" (Киев) Михаил Минаков описывает свой взгляд на состояние страны через три года после митингов на площади Майдан, в то время как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступает в силу 1 сентября.

Хотя политический режим на Украине сменился в феврале 2014 года, политическая и социально-экономическая система, судя по всему, сохранилась. "Революция достоинства" привела к бесстыдной коррупции, воинствующему национализму и ограничению гражданских свобод, считает Минаков.

Борьба против несправедливого режима объединила движение на Майдане, состоявшее из трех течений. Для либералов ассоциация с Евросоюзом должна была гарантировать развитие страны. Этно-националисты воспринимали это движение как некий этап национальной революции, которая приведет с созданию государства с одной господствующей группой, одним языком, одной церковью, пишет автор. Наконец, олигархи, лишенные своего имущества тогдашним режимом, хотели вернуться к политическому и экономическому плюрализму. Что касается остального населения - оно надеялось просто выжить в этот период экономического кризиса, войны с сепаратистами, поддерживаемыми Россией, и постреволюционного беспорядка.

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году, вступает в силу 1 сентября. Его цена высока: страна не может надеяться на нечто большее, чем ассоциация. Вступление Украины в члены ЕС уже не стоит в повестке дня, указывает Минаков.

"Усвоение западноевропейского образа жизни привело к удручающим результатам, - полагает он. - Учреждения по борьбе с коррупцией обязаны своим существованием лишь поддержке со стороны западных правительств, проводимая ими политика нередко используется различными руководителями для борьбы против своих соперников, и Украина по-прежнему остается одной из самых коррумпированных стран мира".

Экономические реформы придают хороший имидж правительству в международных рейтингах. Однако реформы не вылились в реальный рост. "Мы до сих пор не вернулись к уровню ВВП 1990 года в расчете на душу населения, и ни одна социальная группа не достигла уровня жизни постсоветского переходного периода, продолжает автор.

Программа националистов также осуществлена частично. Из-за войны их роль в сфере безопасности возросла. Так называемый закон о "декоммунизации", принятый в мае 2015 года, создал идеологическую монополию в стране, которая извлекла урок из советского прошлого и запретила единую идеологию в своей Конституции. Но эта волна привела в действие законы, усиливающие права украиноязычных граждан в ущерб русскоязычным. Число крайне правых группировок увеличилось, и они гораздо сильнее, чем прежде, оказались в спайке с олигархическими кланами. Украинский политический класс также четко сдвинулся вправо, комментирует Минаков.

"Но на сегодняшний день главным победителем, оставившим всех далеко позади, стал клан президента Порошенко. В 2016 году исполнительная, законодательная и судебная власть в основном оказалась под контролем одного клана. Критические голоса гражданского общества стали жертвами набирающего силу автократа: сегодня на Украине новое поколение диссидентов преследуется президентом и его приближенными", - утверждает политолог.

Переходные периоды и революции в странах Восточной Европы, похоже, поражены одним и тем же недугом. Все они начинают с утопических мечтаний, которые приводят к убогой реальности. Новейшая история Украины является тому доказательством, подытоживает Минаков.