1 сентября 2020 г. Редакция | The New York Times Американская разведка знает, чем занимается Россия "Обоснования, предложенные директором национальной разведки США для ограничения устных брифингов в Конгрессе по вопросам иностранного вмешательства в избирательную кампанию, не проходит проверку на вшивость. В пятницу Джон Рэтклифф был многословен, заявляя, что он обеспокоен возможными утечками секретной информации, поэтому вместо них Конгресс будет получать преимущественно письменные брифинги", - пишет в редакционной статье The New York Times. "Но разве не является предупреждение избирателей всего за недели до выборов о том, что ими потенциально манипулируют враждебные иностранные державы, главной целью сбора этой информации? Что хорошего в том, чтобы знать, что Россия пытается удержать президента Трампа у власти еще на четыре года, если это держится в секрете?" - пишет редакция газеты. "Россия знает, что она делает. Россия знает, что Соединенные Штаты это знают. Кроме того, как использование письменных, а не устных отчетов снижает угрозу утечек? (...) Единственное очевидное преимущество письменных отчетов состоит в том, что (..) информацию нельзя оспорить непосредственными вопросами", - считает газета. "Трамп незамедлительно написал в Твиттере об окончании брифингов: "Вероятно, Хитрец Шифф, но также и другие, СЛИВАЮТ информацию в Fake News". Только представьте на мгновение, насколько серьезно администрация и Республиканская партия восприняли бы иностранное вмешательство в выборы, если бы русские помогали Джо Байдену". "То, что отпечатки пальцев России видны на протяжении всей кампании 2020 года на стороне Трампа, или что Китай и Иран, в меньшей степени, орудуют в соцсетях против Трампа, являются нарушениями, о которых у американской общественности и ее представителей должна быть полная, достоверная и актуальная информация. Секретных брифингов для горстки законодателей, как предложил Рэтклифф, и письменных заявлений, потенциально проверенных сторонниками Трампа, недостаточно", - заключает The New York Times. Источник: The New York Times