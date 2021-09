1 сентября 2021 г. Джон Хенли | The Guardian Токсичные расколы, вызванные Covid, могут определить положение в Европе на долгие годы, говорится в новом исследовании "Радикально разный опыт пандемии Covid-19 создал токсичные географические, поколенческие и социальные различия в Европе, которые могут сформировать политику континента на долгие годы, говорится в новом исследовании. Исследование Европейского совета по международным отношениям, основанное на опросе в 12 странах ЕС, рассказывает "историю о двух пандемиях и двух Европах": последние 18 месяцев причинили обстоятельно разный ущерб регионам, возрастным группам и отдельным лицам в европейском блоке", - сообщает The Guardian. "Сегодня Европа - континент с раздробленным опытом: возникли резкие разногласия, которые могут быть столь же серьезными, как долговой кризис еврозоны и миграционный кризис 2015 года", - подчеркнул Марк Леонард, директор и соучредитель Европейского совета по международным делам и автор доклада. "Хотя 54% европейцев в целом заявили, что они не пострадали серьезно от пандемии, за этой цифрой скрываются серьезные различия: большинство жителей Южной и Восточной Европы сообщают о серьезных личных проблемах, тогда как жители Северной и Западной Европы в основном рассматривают это как "зрелищный спорт". "Полных 72% респондентов, опрошенных в Дании, 65% в Германии, 64% во Франции и 63% в Нидерландах, заявили, что коронавирус не вызвал у них, их родных или друзей серьезных заболеваний, тяжелой утраты или экономических бедствий за последние 18 месяцев, - говорится в статье. - Однако эти цифры резко контрастируют со странами Восточной и Южной Европы, где большинство в Венгрии (65%), Испании (64%), Португалии (61%), Польше (61%), Болгарии (59%) и Италии (51%) сообщили об обратном". "Исследование также выявило резкий разрыв между поколениями в отношении воздействия пандемии: почти две трети (64%) респондентов в возрасте старше 60 лет в 12 странах заявили, что не испытали никаких личных последствий, по сравнению с 43% респондентов моложе 30 лет. Были и исключения: большинство лиц младше 30 лет в двух северо-западных странах, Франции и Дании, заявили, что не пострадали от пандемии, в то время как большинство лиц старше 60 лет в четырех восточных и южных странах - Испании, Португалии, Венгрии и Польше - заявили, что пострадали", - сообщается в статье. "Но в 12 странах, где проводился опрос, разрыв поколений был "одним из самых серьезных разногласий, выявленных в ходе этого опроса", отметил другой соавтор исследования, Иван Крастев, добавив, что, хотя правительства по всей Европе были правы, сосредоточив внимание на спасении жизни людей старшего возраста, это определенно обошлось дорого", - отмечается в публикации. "Пришло время политикам сосредоточиться на проблемах молодежи, - подчеркнул Крастев. - Целое поколение чувствует, что их будущее было принесено в жертву родителям, бабушкам и дедушкам". "Это чувство способствовало всплеску цинизма среди молодых людей по поводу намерений правительств ввести ограничения, связанные Covid, как показывает опрос - 43% лиц моложе 30 лет заявили, что они скептически относятся к мотивам правительств. Около 20% респондентов моложе 30 лет заявили, что локдауны, связанные с коронавирусом, являются "предлогом для контроля над обществом", в то время как 23% считают, что локдауны нацелены на "создание видимости того, что все под контролем". Напротив, 71% людей старше 60 заявили, что, по их мнению, цель локдаунов - сдержать распространение вируса". Во всех странах опрос показал, что 64% респондентов были в целом настроены "доверительно", считая, что официальные решения были продиктованы общественной безопасностью, в то время как около 19% настроены "подозрительно", считая, что они нацелены главным образом на то, чтобы скрыть бессилие и некомпетентность правительства. Около 17% выступили " обвинителями", считая, что основной целью ограничений было усиление контроля правительства над жизнями людей. (...) "Опрос выявили еще один разительный разрыв между людьми, которые пережили пандемию как кризис в области здравоохранения - большинство из них доверяли мотивам своего правительства, и теми, кто пережил ее в большей степени как экономическую катастрофу - они в целом были менее доверчивы и более подозрительны". "Опрос также показал, что только 22% европейцев заявили, что чувствуют себя "свободными" в своей способности в эпоху Covid проживать свою жизнь так, как они считают нужным, что намного меньше по сравнению с 64%, которые заявили, что чувствовали себя свободными до того, как в марте 2020 года в Европе ощутили первые серьезные последствия пандемии", - пишет издание. "Было обнаружено, что доля тех, кто считает себя "несвободными", значительно выше среди тех, кто пострадал от экономических, а не медицинских последствий, и эта проблема была наиболее острой в крупнейшей экономике блока, Германии, где 49% респондентов заявили, что они больше не чувствуют себя свободными в своей повседневной жизни". (...) "Разногласия по поводу общественного здоровья, экономической жертвенности и идеи свободы могут оказаться долговременными, но наиболее драматическим может быть разрыв между поколениями. Эти разногласия, врывающиеся в поле зрения общественности, могут создать новую политическую эпоху в Европе", - указывают авторы исследования. Источник: The Guardian