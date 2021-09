1 сентября 2021 г. Джейсон Дуглас | The Wall Street Journal Европа достигла отметки в 70% вакцинированных от Covid-19 "ЕС заявил, что достиг своей цели - полностью вакцинировать 70% взрослых от Covid-19 к концу лета - хотя и с большими различиями между разными странами - показывая, как кампания вакцинации в блоке набрала обороты после медленного старта ранее в этом году", - сообщает The Wall Street Journal. "Но Всемирная организация здравоохранения предупредила, что темпы вакцинации на континенте в настоящее время, похоже, замедляются, и эти данные указывают на большие различия в распространении вакцин между разными странами, в результате чего некоторые части Европы подвергаются риску новых вспышек и новых ограничений, чтобы сдержать распространение высокоинфекционного вариантf коронавируса Дельта", - говорится в статье. "Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила во вторник, что в блоке из 27 членов две дозы вакцины получили более 256 млн человек, что эквивалентно 70% взрослого населения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США полностью вакцинированы 63% людей в возрасте 18 лет и старше. В Великобритании полностью вакцинированы 77% людей в возрасте 16 лет и старше", - передает издание. В то же время, пишет WSJ, "по данным проекта Оксфордского университета Our World in Data, из общего населения ЕС, насчитывающего около 447 млн человек, полностью вакцинированы чуть менее 58%. В США этот показатель составляет 52% от общего населения, в Великобритании - 63%". (...) "Данные показывают существенные различия в охвате вакцинами между странами-членами ЕС. Португалия, например, вакцинировала 82% людей в возрасте 18 лет и старше, а одну дозу вакцины получили, по крайней мере, 94% взрослого населения. В Болгарии первую дозу получила только одна пятая взрослого населения", - указывает газета. (...) Источник: The Wall Street Journal