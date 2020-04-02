Мог ли Путин заразиться коронавирусом?

"Еще недавно в России говорили о "вечном" Владимире Путине, ведь сейчас президент в рамках конституционной реформы создает для себя возможность остаться главой государства до 2036 года. Теперь же коронавирус напоминает о том, что, по всей видимости, неприкосновенным не является даже Путин, - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Во вторник стало известно, что главный врач больницы N40 в Коммунарке на окраине Москвы заразился вирусом. Неделей ранее Денис Проценко водил Путина по учреждению, которое является визитной карточкой Москвы в борьбе с вирусом".

"Вскоре после того, как стало известно о заражении Проценко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поспешил сообщить, что Путина регулярно проверяют на вирус, причин для беспокойства нет, "все нормально". В среду Песков добавил, что во взаимодействии с министрами Путин перешел на "дистанционный формат" и будет находиться в своей резиденции в Ново-Огарево к западу от Москвы".

"В среду Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства, и мэр Москвы пришли на совещание правительства в защитных масках, которые они, правда, быстро сняли", - отмечает журналист Фридрих Шмидт.

"Инфекционист Евгений Тимаков сказал в интервью газете "Коммерсант", что когда Путин был в больнице N40, Проценко вряд ли был заразен. Но, несмотря на все заверения, возникли опасения по поводу здоровья Путина. Такое произошло бы в ситуации с любым главой государства или правительства. Но в случае с Путиным ко всему прочему добавляется и высшая степень персонализации власти по провозглашенному одним его сподвижником девизу: "Нет Путина - нет России", - указывает автор статьи. "Путин, - пишет издание, - всегда должен излучать мужественность и силу (...)".

"Путин не объявлял чрезвычайного положения, оставив главам регионов право ввести "всеобщий режим самооизоляции" вслед за Москвой и под руководством ее мэра. (...) Путин давно мало интересуется внутриполитическими проблемами, предпочитая им блеск международной сцены, о чем сейчас свидетельствуют поставки гуманитарной помощи в Соединенные Штаты", - заключает Frankfurter Allgemeine.