2 апреля 2020 г. Дженнифер Ранкин | The Guardian Коронавирус может быть последней каплей для ЕС, предупреждают европейские эксперты "Европейский Союз выдержал штормы кризиса еврозоны, миграционного кризиса и "Брекзита", но эксперты опасаются, что коронавирус может оказаться более разрушительным, чем все вышеперечисленное", - пишет The Guardian. "(...) В прошлые выходные Жак Делор, бывший президент Европейской комиссии, который участвовал в создании современного Евросоюза, нарушил молчание, чтобы предупредить, что отсутствие солидарности представляет "смертельную опасность для Европейского Союза". Энрико Летта, бывший премьер-министр Италии, заявил, что ЕС сталкивается со "смертельным риском" в связи с глобальной пандемией. "Нам грозит кризис, который отличается от предыдущих кризисов", - сказал он The Guardian, отчасти, по его словам, из-за непредсказуемого распространения вируса, отчасти потому, что "европеизм" был ослаблен другими кризисами последнего десятилетия. "Коммунитарный дух Европы сегодня слабее, чем 10 лет назад", - сказал он, добавив, что самой большой опасностью для ЕС является "вирус Трампа". Если все примут стратегию "Италия прежде всего", "Бельгия прежде всего" или "Германия прежде всего", "мы все вместе потонем". "Для европейского проекта это определенно момент "пан или пропал", - говорит Натали Точчи, бывший советник комиссара ЕС по внешней политике. - Если дело примет плохой оборот, это действительно рискует стать концом Европейского союза. Это подпитывает весь этот националистический популизм". Однако она отмечает, что к настоящему моменту популярность крайне правого лидера Италии Маттео Сальвини резко упала в опросах, в то время как популярность профессора права, ставшего премьер-министром - Джузеппе Конте, возросла. "В некоторых отношениях общественность действительно хочет рационального, умеренного, обнадеживающего, но твердого лидера", - подчеркивает она. "Европа ушла от первоначальной реакции типа "мои интересы превыше всего", когда некоторые страны наложили запрет на экспорт жизненно важного медицинского оборудования или установили пограничный контроль, из-за которого другие европейские граждане оказались в затруднительном положении. Германия, Австрия и Люксембург открыли свои больницы для лечения пациентов из наиболее пострадавших стран. Франция и Германия пожертвовали больше масок Италии, чем Китай, утверждает исполнительный орган ЕС, который озвучил статистику в социальных сетях на фоне тревоги, что ЕС проигрывает "глобальную битву нарративов" в сфере "политики щедрости". На ранней стадии кризиса Россия и Китай отправили медицинские поставки в Италию, в то время как ее ближайшие соседи не отреагировали немедленно на призывы Рима о помощи", - напоминает газета. Однако " (...) страны по-прежнему разделены во мнениях относительно того, как помочь экономике выдержать шторм. Пандемия вновь открыла раны кризиса еврозоны, возродив стереотипы о "безрассудных" гражданах Южной Европы и "бессердечных" северянах. "Каждый кризис уменьшал доверие между государствами-членами ЕС и внутри всей системы, и это реальная проблема", - говорит Хизер Граббе, бывший советник комиссара по расширению ЕС. (...) "Европа по-прежнему разделена на два лагерях из-за того, как реагировать на экономические последствия, вызванные Covid-19. Франция, Италия, Испания и, по крайней мере, полдесятка других стран хотят порвать с привычным порядком вещей, обозначив совместный долг еврозоны и выпустив так называемые "коронаоблигации". Германия, Австрия и Нидерланды продолжают уклоняться от этой идеи. На саммите на прошлой неделе европейские лидеры не смогли прийти к консенсусу, передав эту проблему министрам финансов, которым было поручено найти выход из тупика к следующей неделе", - говорится в статье. (...) "Точчи, директор итальянского Института международных отношений, считает, что ЕС может спасти ситуацию, перенеся дебаты о коронабондах на более "холодную, техническую" почву. "Кто на самом деле будет выпускать эти облигации ... Для чего будут предназначаться эти облигации? И если на самом деле удастся дать конкретные технические ответы на эти вопросы, то это может стать возможностью сломать лед в дебатах, которые стали настолько поляризованными". "Летта предрекает заключение "коронасделки", исключающей вызывающий расколы вопрос об объединенном долге - путем того, что облигации будут выпущены Европейским инвестиционным банком, кредитным подразделением ЕС. Но Германия и Нидерланды также должны подвинуться, считает бывший премьер-министр Италии. "Ключевой момент для немцев и голландцев: пожалуйста, не блокируйте, не останавливайте европейские меры, которые мы можем принять вместе". "Любая сделка несет в себе семена будущих споров. По словам Луука ван Мидделаара, профессора европейского права, который работал на президента Европейского совета во время кризиса еврозоны, всякий раз, когда ЕС укреплял свои позиции в ответ на кризис, будь то централизованная политика в отношении беженцев или контроль над национальными бюджетами, возникало сопротивление и негодование. "Немцы до сих пор не до конца осознали роль Европейского центрального банка как кредитора последней инстанции", - сказал он, в то время как обязательные квоты на количество беженцев углубили разрыв между странами Западной и Центральной Европы. "Просто стоит помнить, что Италия не обладает монополией на политиков-евроскептиков. В Германии и Нидерландах также есть евроскептики, которые хотят воспользоваться этой проблемой". "В конечном итоге общественное мнение сформируют меры реагирования европейских лидеров. Когда итальянцы почувствовали, что Европа их бросила на ранней стадии пандемии, доверие к европейскому проекту сократилось. Опрос, проведенный 12-13 марта, показал, что 88% итальянцев считают, что Европа не поддерживает Италию, а 67% считают членство в ЕС недостатком - примечательный результат для государства, которое участвовало в создании ЕС, и где ЕС когда-то пользовался высоким уровнем поддержки", - говорится в статье. "Если европейские расколы возобладают, в памяти останется то время, когда Китай и Россия поспешили на помощь Италии, считает Точчи. Итальянское доверие к ЕС "больше зависит от того, что делает Европа, чем от того, что делают Китай и Россия". "Я думаю, что до сих пор не решено, собирается ли Европа делать то, что требуется, чтобы выйти более сильной из этого кризиса", - отмечает она. Источник: The Guardian