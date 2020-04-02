О чем молчит статистика

"Исследователи предполагают, что во многих странах официальные данные о зараженных коронавирусом являются слишком низкими. Причиной этого наряду с недостаточным количеством проводимых тестов является несвоевременная регистрация бессимптомных пациентов, зараженных вирусом", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Колонки цифр отнюдь не представляют точной картины по заболевшим и зараженным, - отмечает издание. - Вполне вероятно, что текущее количество случаев заболевания недооценивается почти во всех странах. Это связано с низким количеством проводимых тестов и с тем, что зараженные люди могут не знать о заражении и, соответственно, не обращаться к врачу. Также до того, как заболевший появится в статистике своей страны, может пройти много дней. При экспоненциальном росте заболеваемости, когда цифры увеличиваются вдвое каждые несколько дней, промедления продолжительностью больше недели могут приводить к масштабным ошибкам в расчетах".

"По оценке эпидемиологов из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, некоторые страны не регистрируют даже 5% всех заболевших, имеющих симптомы, к ним относятся Алжир и Индонезия. В Южной Корее, по мнению ученых, зарегистрировано 77% заболевших, в Германии - 66%. Но и это лишь приблизительная оценка со многими вопросительными знаками. К тому же расчеты касаются только заболевших, а не зараженных людей, не имеющих симптомов. В Германском обществе вирусологии предполагают, что действительное количество зараженных в стране в несколько раз превышает количество лабораторно подтвержденных диагнозов".

"В Германии по-прежнему в официальную статистику включают лишь тех, у кого анализ на Sars-CoV-2 оказался положительным. При этом не имеет значения, есть у этого человека симптомы и известно ли, где он заразился. Это закреплено в критериях определения случая заболевания, публикуемых Институтом Роберта Коха (RKI). В этих критериях как минимум с середины февраля имеется подкатегория, с помощью которой RKI следит за тем, сколько может быть потенциальных случаев, не подтвержденных лабораторно: людей, у которых есть симптомы и которые контактировали с заболевшими. Это обычный порядок действий, он используется и при других инфекционных заболеваниях. На прошлой неделе эта подкатегория была незначительно изменена. Туда были внесены и больные, которые находились в клиниках или домах для престарелых, где была зафиксирована вспышка заболевания. Но эта категория и ее изменения никак не учитываются в официальной статистике. Также и Всемирная организация здравоохранения указывает в официальных данных только подтвержденные в лаборатории случаи", - говорится в статье.

"Большую неуверенность вызывает и регистрация случаев смерти от Covid-19. В Германии к ним относят тех, у кого на момент смерти было установлено заражение коронавирусом - независимо от прочих заболеваний. Вероятно, зачастую трудно определить, стало ли причиной смерти основное заболевание или текущая инфекция", - пишет Süddeutsche Zeitung.