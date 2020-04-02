Трупы вывозят на автопогрузчиках, "больницы лгут своим сотрудникам"

"Уже сейчас из-за коронакризиса американские больницы работают на пределе. Многие врачи едва ли могут защитить от вируса самих себя. Вдобавок к борьбе против болезни некоторым приходится бороться и с собственным работодателем", - пишет немецкое издание Die Welt.

"До 240 тыс. жизней может стоить Соединенным Штатам вспышка коронавируса, опасается правительство США - уже до предполагаемого пика волны заболевания в клиниках от Нью-Йорка до Калифорнии у людей сдают нервы", - отмечает издание.

"Нью-йоркский врач Шамит Патель опасается сценария наподобие того, что наблюдается в некоторых регионах Северной Италии, где из-за огромного числа пациентов врачи вынуждены выбирать, кого лечить, а кому придется умереть. Вероятно, количество пациентов на одного врача "увеличится в два или в три раза", сказал 46-летний врач новостному агентству AFP. Это, по его словам не может продолжаться до бесконечности, ведь тогда станет невозможным эффективное лечение".

"В настоящий момент больницы угрожают увольнением сотрудникам, которые сообщают об условиях своей работы во время пандемии коронавируса - и в некоторых случаях уже претворили угрозы в жизнь".

"Врачу Генри Никичичу из Техаса также поступали угрозы увольнением со стороны Университетской клиники El Paso. По информации The New York Times, Никичич отказывался снимать защитную маску за пределами лечебных кабинетов. Так как у него астма, защита для него жизненно важна. Впрочем, многие клиники настаивают на снятии масок в общественных помещениях, чтобы не создавалось впечатление высокой вирусной нагрузки на территории больниц", - пишет издание.

"Тем временем в американском штате Нью-Йорк от заражения коронавирусом нового типа умерли свыше 1000 человек. (...) В начале недели на фотографиях и видео можно было увидеть, как рабочие с помощью автопогрузчиков вывозили прикрытые трупы из Госпитального центра Бруклина в районе Форт Грин".

"Не хватает не только больничных коек, но и места для трупов. В последние дни губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо неоднократно обращался с отчаянными просьбами о помощи к федеральному правительству. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) направило среди прочего 85 грузовиков с охладительными установками".

"У некоторых больниц, например, у клиники Lenox Hill в Манхэттене грузовики паркуются на дорогах и рядом с жилыми домами. Пока в них грузят трупы, мимо проезжают люди на машинах и автобусах", - передает издание.

"Для многих врачей борьба с коронавирусом становится борьбой с собственным работодателем. (...) В Чикаго была уволена медсестра, сообщившая своим коллегам по электронной почте, что она хотела бы носить на работе более качественную защитную маску. В Нью-Йорке медицинский центр NYU Langone Health System предупредил своих сотрудников, что они могут быть уволены, если без разрешения будут общаться со СМИ".

"Больницы заставляют молчать медсестер и других сотрудников системы здравоохранения, чтобы сохранить свою репутацию", - сказала Рут Шуберт, представительница вашингтонской ассоциации среднего медицинского персонала Washington State Nurses Association. - Это возмутительно".

При этом работники сферы здравоохранения "должны иметь возможность сообщать общественности о том, что на самом деле происходит в учреждениях, где лечат пациентов с Covid-19", считает она. В частности, потому, что так они могут подготовить других врачей и медсестер к надвигающейся волне пациентов и привлечь пожертвования на крайне необходимое оснащение.

"Лаури Мазуркевич, медсестра из Чикаго, уволенная из больницы Northwestern Memorial Hospital после того, как она призвала своих коллег носить больше средств защиты, подала в суд за неправомерное увольнение", - передает Die Welt.

"Многие больницы лгут своим сотрудникам и говорят, что обычных масок достаточно, а медсестры заболевают и умирают", - сказала она.

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