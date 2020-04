2 апреля 2020 г. Маргарита Станкати и Эрик Сильверс | The Wall Street Journal Число погибших от коронавируса в Италии намного выше, чем сообщается "В городе Коккальо, в часе езды к востоку от Милана, местный дом престарелых в марте потерял более трети своих жителей. Ни один из 24 человек, которые умерли там, не был проверен на новый коронавирус. Так же, как и 38 человек в другом доме престарелых в соседнем городе Лоди. И это не единичные инциденты. Официальный показатель смертности от вируса в Италии составляет 13 155 человек, что является самым большим числом среди всех стран мира. Но это число рассказывает только часть истории, потому что многие люди, умирающие от вируса, не попадают в больницу и никогда не проходят тестирование", - передает The Wall Street Journal. "В районах, наиболее сильно пострадавших от пандемии, Италия не досчитывает тысячи смертей, вызванных вирусом, согласно анализу The Wall Street Journal, который показывает, что число жертв пандемии может оказаться гораздо большим, а инфекции гораздо более распространенными, чем указывают официальные данные", - подчеркивается в статье. "Скрытое число погибших в Италии показывает, что может ожидать наиболее пострадавшие районы США, Европы и многих других стран в ближайшие недели, если коронавирус не удастся быстро укротить. Бремя, которое накладывает пандемия на систему здравоохранения, может привести к такому большому количеству смертей, что трудно представить полную картину человеческих потерь. Пока перегруженные и иногда переполненные больницы борются за спасение своих пациентов, многие другие люди умирают незаметно и их случаи не учитываются, в том числе пожилые люди в труднодоступных местах. Кроме того, этот кризис в области здравоохранения может привести и к росту смертности от других причин, которые в обычной ситуации можно было бы вылечить", - отмечается в публикации. "Мертвых намного больше, чем объявляется официально. Но это не обвинение. Люди умерли, и их так и не проверили, потому что время и ресурсы ограничены", - утверждает Эудженио Фоссати, заместитель мэра Коккальо, о случаях смерти, вызванных вирусом. "Правильный подсчет количества смертей от патогена может помочь чиновникам здравоохранения наметить меры в ответ на пандемию, например - убедиться, что больницы адекватно оборудованы для чрезвычайной ситуации. Это также может повлиять на то, как быстро и строго правительства должны вводить меры по социальному дистанцированию и как надолго. Но сбор точных данных является сложной задачей для Италии и многих других стран из-за скорости пандемии и того факта, что учреждения здравоохранения большинства стран ориентированы на работу в обычное время", - пишет издание. "Спустя три недели после того, как Италия стала первой западной демократией, которая посадила все свое население на карантин, уровень заражения замедляется. Но в северном регионе Ломбардии, где эпидемия началась и по-прежнему сосредоточена, количество заражений вышло из-под контроля уже до карантина. Провинциальные города Бергамо и Брешиа являются двумя худшими горячими точками и стали символом страданий Италии. В этих двух городах и вокруг них, по данным бесед с местными чиновниками, врачами, похоронными службами и на основе сравнения с показателями смертности в прошлом году, реальное число смертей, по меньшей мере, вдвое превышает официальный показатель в 2060 году в Бергамо и 1278 в Брешии с начала вспышки", - передает издание. "Люди также умирают от других болезней, потому что больницы слишком перегружены пациентами с коронавирусом, чтобы представить им необходимое лечение, говорят врачи и местные чиновники. За весь прошлый год в Коккальо, городе недалеко от Брешии, в котором проживало 8 700 жителей, скончалось около 85 человек. Только в марте этого года главный церковный колокол города звонил, возвещая случай смерти, 56 раз. Только 12 смертей были официально отнесены на счет коронавируса". "Мы знаем, что реальное число выше, и мы оплакиваем их, прекрасно зная, почему они умерли, - говорит Фоссати, заместитель мэра. - Это тяжелая правда, но ее нужно принять". "Другая проблема заключается в том, что количество вирусоносителей также значительно недооценивается. Италия сообщила о 111 тыс. подтвержденных случаях коронавируса, но тестирование в основном ограничивается теми, у кого проявляются симптомы. Многие носители вируса без симптомов не тестируются. Чиновники и эксперты в области здравоохранения считают, что истинное количество зараженных людей составляет от сотен тысяч до 6 млн человек", - говорится в статье. (...) "Итальянское государственное статистическое агентство в среду сообщило об общенациональном скачке смертности за первые три недели марта по сравнению с годом ранее, особенно в северной Италии, где, по данным агентства, число смертей увеличилось более чем в два раза в более чем полсотни городов и поселков, где велся подсчет. (...) "Ни один город в Италии не пострадал сильнее, чем Бергамо, город с населением около 120 тыс. человек. В марте 2019 года в городе погибло 125 человек. В марте этого года погибло 553 человека. Из них 201 смерть была официально связана с вирусом. Еще 352 смерти в этом периоде намного превышают нормальный уровень. В провинции Бергамо, которая включает в себя город и более 240 небольших городков с общим населением 1,1 млн человек, согласно официальной статистике, в марте от вируса умерло 2060 человек. Но в марте в провинции погибло на 4500 человек больше, чем годом ранее, согласно новому совместному исследованию, проведенному местной газетой Eco di Bergamo и исследовательской фирмой InTwig, которая получила данные из 91 города провинции". "Другие страны, которым посчастливилось отстать от нас на 7-14 дней, должны использовать это время для проведения мер обороны, - указывает Джорджо Гори, мэр Бергамо, который считает, что вирус настолько широко распространился в его городе, что заражена треть населения. - Мы были первыми, и мы не были готовы. Всем лидерам, которые смотрят на нас и не предпринимают энергичных ответных мер, придется отвечать за многое". "Аналогично ситуация разворачивалась и в регионе Ломбардия, на который приходится 58% официальных случаев смерти от коронавируса в Италии. В городах по всей Ломбардии, говорят местные чиновники и врачи, число смертей, зарегистрированных в марте, во много раз превышает среднемесячное количество. Часто ежемесячные потери сопоставимы с количеством смертей, обычно регистрируемым в городах за полгода", - подчеркивается в статье. "Система здравоохранения в регионе настолько перегружена, что врачи не могут оказывать медицинские услуги всем больным. Тех, кто умирает вне больницы, обычно не тестируют на коронавирус". (...) "Пьетро Фьоре, мэр Кастеллоне, небольшого городка к югу от Милана, говорит, что некоторые местные жители умерли, потому что не попали в больницу в связи с состояниями, которые могли быть вылечены, но больницы были переполнены пациентами с коронавирусом. В Кастеллоне 31 человек умер в период с 1 по 26 марта по сравнению с 5 за этот период в прошлом году. Около 8 из 31 смертельного случая были официально связаны с коронавирусом, но еще около 10 были, вероятно, вызваны вирусом, и примерно столько же - потенциально излечимыми болезнями, говорит Фьоре". (...) "Есть признаки того, что карантин, введенный 8 марта в Ломбардии, а через два дня - по всей Италии, начинает оказывать влияние, - пишет The Wall Street Journal. - Скорость заражения замедлилась, и в больницу поступает меньше людей. Исследование, проведенное группой эпидемиологов Имперского колледжа Лондона, показывает, что строгие меры по социальному дистанцированию в Италии предотвратили около 38 тыс. смертей до конца марта. Потребуется время на то, чтобы число ежедневных смертей снизилось, поскольку многие из тех, кто умирает, заразились недели назад. На данный момент в итальянских городах по-прежнему умирает огромное количество людей. Агентства похоронных услуг, работающие с сотнями похоронных бюро в Брешии и Бергамо, сообщают, что число умерших, которых они похоронили или кремировали в марте, было более чем вдвое больше, чем в марте прошлого года. В качестве причины смерти часто констатируется пневмония, без упоминания коронавируса, говорят они". "В Бергамо, - сообщает газета, - в середине марта накопилось так много гробов, что потребовался конвой военных грузовиков, чтобы вывезти их для кремации в другое место. В Брешии местная епархия предложила, чтобы гробы, ожидающие своей очереди на кремацию, которая иногда может растягиваться на срок до двух недель, хранились в 40 пустых церквях. (...)". (...) Источник: The Wall Street Journal